FOTO VIDEO Comunitatea copiilor de la modulare. Orele se ţin în containere dotate după ultimele standarde

Marea problemă a celor mai căutate şcoli din Timişoara, lipsa spaţiilor de învăţământ, este în curs de rezolvare prin achiziţia unor construcţii modulare. Liceul Teoretic „Grigore Moisil” şi Şcoala Generală 30 au fost dotate deja cu astfel de containere, astfel încât elevii să poată face ore numai de dimineaţă. La „Grigore Moisil” au fost instalate montate deja trei construcţii modulare, iar după ce vor fi instalate încă trei, toţi copiii vor avea ore doar dimineaţă.

Primăria a lansat licitaţia pentru achiziţia a şase construcţii modulare şi pentru Liceul Waldorf.

Clase modulare la Şcoala Generală 30

Anul trecut a fost date în folosinţă sălile de clasă în containere modulare de la Şcoala Generală nr.30 din Timişoara. Construcţia a costat 100.000 de euro, la care se mai adaugă aproximativ 50.000 de euro pentru mobilier şi dotări.





În jur de 150 de elevi au început şcoala şi în acest an tot în containere. Acestea sunt, de fapt, nişte construcţii modulare care au toate condiţiile necesare pentru educaţie, de la grupuri sanitare şi căldură, până la dotări inteligente.

“Avem şase clase modulare inaugurate anul trecut. A fost o soluţie ideală pentru copii. S-a format aici o mică comunitate, a celor de la modulare. Chiar i-am întrebat pe părinţi dacă vor să mute copiii în clădire, nici nu vor să audă de aşa ceva. Dotările sunt ultramoderne, tablă smart, videoproiector, laptop, imprimantă, jaluzele, mobilier, tot ce este nevoie pentru o sală de clasă”, a declarat Crina Rusu, director adjunct la Şcoala Generală nr.30.





Mai mult, în această iarnă, la Şcoala Generală nr.30 vor apărea alte şase clase, tot din containere modulare.

“Nu am rezolvat problema copiilor din a treia şi a patra, care tot după-amaiză sunt. Prin iniţiativa primăriei şi a părinţilor am demarat achiziţionarea a încă şase clase modulare. Am lansat deja achiziţia. Acestea vor fi amplasate pe terenul de sport, dar rămâne suficent spaţiu pentru joacă. Sperăm ca în al doilea semestru să putem muta copiii în aceste module”, a mai spus Crina Rusu.





