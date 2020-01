FOTO VIDEO Amby, legendara maşină a indienilor, pe străzile Timişoarei. Este unicat în România şi o raritate în Europa

GALERIE FOTO



Michael Bullert, cetăţean german care de 20 de ani trăieşte în România, şi căsătorit cu o timişoreancă, conduce un automobil inedit pentru această parte de lume. Este vorba despre o maşină Hindustan Ambassador, o veritabilă legendă pentru India. Este unică în România şi printre puţinele din Europa.



Fabricată lângă Calcutta din 1958 până în 2014, “Amby” - făcută după modelul britanic Morris Oxford seria IV - a rămas neschimbată în cei aproape 60 de ani de producţie, a fost pentru indieni cam ceea ce a reprezentat Dacia 1300 pentru români până în 1990. Era maşina naţională, utilizată de toţi indienii, indiferent de statutul social sau economic, era condusă de toţi, de la oameni simpli, la politicieni.

Michael Bullert a cumpărat maşina din Anglia.

“Am văzut această maşină într-o vizită în Anglia. Ne-am îndrăgositi imediat de ea şi am spus că asta trebuie să fie maşina noastră. Motiv pentru care am adus-o în Timişoara. Pentru noi, cei care sunt obişnuiţi să conducem Mercedes, maşină cu cutie automată şi cu tot confortul, este cu totul şi cu totul altceva când te aşezi în această maşină. Dar tocmai această diferenţă face ca ea să fie interesantă. Hindustan are un motor de camion Isuzu, aşa că acel sunet de motor este ceva inedit”, spune Michael Bullert.









Chiar dacă forma caroseriei este de acum 60 de ani, din punct de vedere tehnic s-au făcut îmbunătăţiri. De exemplu are servo, climatizare, geamuri electrice, iar interiorul maşinii este spectaculos.

“Această maşină a fost adusă din India, la Londra, în ideea promovării unei acţiuni caritabile iniţiate de prinţul Charles. Este vorba despre salvarea elefanţilor din India. Au fost aduse câteva. Fiecare dintre ele a fost pregătită individual de un designer din India. Are un interior cu abordare ayurveda, culori pastel care îi conferă o atmosferă plăcută. Maşinile au fost scoase la licitaţie, iar fondurile au fost folosite în acţiuni de salvare a elefanţilor”, mai spune Michael.

În India, un “Amby” nu costă mult, însă transportul ei în Europa şi procedurile de înmatriculare o fac să aibă preţuri destul de piperate. Michael Bullert a investit în ea 7.000 de euro.

“Ştiu că au fost foarte multe persoane care au dorit să aducă maşini din India în Germania sau alte ţări din Europa. Sunt costuri mari. Dar cred că cel mai dificil este să treci de omologările de la Registrul Auto şi înmatricularea lor în Europa. Nu a fost un procedeu foarte simplu. După omologare, am mai aşteptat cam o lună, iar apoi am putut să o înmatriculăm în Timişoara. Este singura maşină Hindustan Ambassador din România”.





Epoca Ambassadorului a început să apună după anii 2000. Aşa se face că în 2014 au fost fabricate ultimele 2.200 de exemplare. După şase decenii, Hindustan Motors a oprit fabricarea Ambassadorului, pentru că au apărut deja mărcile concurente, cu maşini mult mai fiabile şi mai comode.





Asta nu înseamnă că aceste maşini au dispărut deja de pe străzile Indiei. Nici nu se va întâmplă asta foarte curând. De exemplu, la ora actuală, în oraşul Kolkota din Bengalul de Vest, circulă 33.000 de taxiuri galben-negre din modelul “Amby”.