FOTO UPT Racing Team se pregăteşte de circuitul Riccardo Paletti. Motorul folosit de tinerii de la Politehnică pentru monopost

GALERIE FOTO



Studenţii Universităţii Politehnica din Timişoara se pregătesc intens pentru competiţia internaţională Formula Student. Este vorba despre un concurs de inginerie care simulează experienţa dintr-o echipă de Formula 1, la care timişorenii participă cu regularitate de câţiva ani.

Studenţii Universităţii Politehnica din Timişoara se pregătesc intens pentru competiţia internaţională Formula Student. Este vorba despre un concurs de inginerie care simulează experienţa dintr-o echipă de Formula 1, la care timişorenii participă cu regularitate de câţiva ani.

UPT Racing Team este alcătuită din 14 studenţi, viitori ingineri de la diferite facultăţi ale universităţii, de la Mecanică, Mecatronică, Software şi Management. Căpitanul echipei este Alexandru Datcu, student în anul al doilea la Mecanică, participant pentru al doilea an consecutiv ca membru în UPT Racing Team.

„Am intrat în echipă anul trecut, când am participat la competiţia de la Assen, din Olanda. Apoi, am mers în Italia, pe un circuit foarte vechi, cu istorie, Riccardo Paletti, acolo unde vom merge şi anul acesta. Din păcate, anul trecut am avut nişte probleme tehnice, am plecat cu stângul din Timişoara. Am sesizat problemele în Olanda, am încercat să le rezolvăm în Italia, am stat trei nopţi să lucrăm, am pus monopostul pe roţi, dar, ca să trecem de reviziile tehnice ne mai trebuiau câteva detalii, dar timpul nu ne-a mai permis să le remediem“, a declarat Alexandru Datcu.





Monopostul UPT la competiţia din 2018



Muncă în echipă, ca la Formula 1

Studenţii se ocupă de absolut tot: de la concepere, proiectare, achiziţionarea de piese, asamblare, până la management şi strategie de promovare. Aşa cum se întâmplă la o echipă adevărată de Formula 1.

„Avem un motor de Honda CBR de 600 cmc şi un diferenţial special creat de noi. Motorul dezvoltă cam 100 de cai, dar la noi trebuie să ajungă la 70-80 de cai, pentru că regulamentul nostru ne restricţionează să-l folosim la capacităţi mai reduse. Trebuie să punem un restrictor care obturează fluxul de aer în admisie. Este o competiţie pentru studenţi, trebuie să facă în aşa fel încât competiţia să fie foarte sigură. Şi toate maşinile trebuie să aibă performanţe cam egale. Pe circuit ajungem la 70-80 de kilometri pe oră. Mai mult nu avem voie“, a explicat Alexandru Datcu.

Monopostul UPT Racing Team este aproape gata



Costurile pentru maşină: 15.000 de euro

Majoritatea pieselor sunt proiectate de studenţi şi mai apoi sunt prelucrate de sponsorii cu care lucrează. „La început se fac nişte cursuri de proiectare, după care noi ne proiectăm piesele pentru monopost. Apoi, le dăm în lucru la diverse firme care vor să ne ajute“, a adăugat Datcu.



Tinerii lucrează după schiţe

Tinerii lucrează după schiţe

Costurile unui astfel de monopost se ridică la aproximativ 15.000 de euro. Studenţii trebuie însă să întocmească şi un plan de business, în care se simulează practic fabricarea acestui monopost la scară largă.



„În acest proiect de business trebuie să includem absolut tot: de la salariile angajaţilor, curent şi aşa mai departe. Acele costuri simulate au ajuns undeva la 30.000 de euro. Dar practic, monopostul de anul trecut, şi probabil la fel va fi şi cu cel de acum, ne-a costat cam 15.000 de euro“, a mai spus căpitanul echipei UPT





Racing Team.

Se naşte maşina pentru competiţia din Italia



Pasiune pentru mecanică

Secundul UPT Racing Team este Roland Cita, student în anul al doilea la Electronică şi Calculatoare. Şi el se află la al doilea an în echipa participantă la Formula Student. „Am o pasiune pentru mecanică de când eram mic. La Automatică şi Calculatoare mă ocup de software, dar aici mă pot destinde cu mecanică. E o pasiune din familie, mai exact de la tata. Am fost şi anul trecut în echipă şi pot spune că acum avem o îmbunătăţire. Vrem să reparăm problemele de anul trecut, încercăm să facem totul corect. Vrem să scoatem un punctaj cât mai bun“, a spus Roland Cita. Până acum, timişorenii au lucrat într-un laborator de la Politehnica Timişoara. Anul acesta, pentru că aveau nevoie de un aparat de sudură mai performant, au ales să lucreze într-un service auto.





E nevoie şi de un proiect de firmă





Universitatea Politehnica din Timişoara va fi a treia din ţară care participă la Formula Student, după cele din Braşov şi din Iaşi. Competiţia se desfăşoară în mai multe etape. „Partea dinamică, în care conducem noi maşina, e doar una dintre probe. O să avem jurizare şi pe documentele pe care le punem la dispoziţie, un cost event, unde menţionăm cât a costat fiecare piesă, cât ar costa maşina să o producem în serie. Avem şi o probă de design, unde se discută aspectul maşinii, aerodinamica, cum a fost gândită funcţionarea ei. Mai avem şi proba de business. Trebuie să avem un proiect de firmă, în care simulăm cum vom vinde maşina. Cam asta e la bază Formula Student“, a mai explicat Roland Cita.

La UPT Racing Team, o contribuţie esenţială o are mediul economic din zonă şi industria automotive. Studenţii au posibilitatea să aplice inovaţii şi să se bucure de sprijinul acestor agenţi economici în ceea ce priveşte know-how-ul şi aplicarea unor idei care să se materializeze în conceptul maşinii.

Anul acesta, Formula Student se desfăşoară pe circuitul Riccardo Paletti din Italia, în perioada 24-29 iulie. La competiţie participă aproape o sută de echipaje din toată lumea.

„Ai libertatea pe care nicio companie nu ţi-o oferă“

Andrei Borborean este unul dintre profesorii coordonatori de la Mecanică şi predă un curs legat de Motoare cu ardere internă. El a făcut parte din prima echipă UPT Racing Team care a participat la competiţie, în 2015. De atunci, Politehnica Timişoara a mers în fiecare an la Formula Student. „E un proiect care îţi dă şansa să faci mai mult decât ai face în toată cariera ta de inginer. Din păcate, greu prind studenţii această idee. Sau o prind târziu, când sunt deja în anul IV. Pentru că ai libertatea pe care nicio companie nu ţi-o oferă, de a pune în practică ideile exact aşa cum vrei. E un proiect de dezvoltare şi proiectare, nu se axează pe partea de curse. Se punctează noile idei. Competiţia are două mari probe: dinamică şi statică“, a precizat Andrei Borborean, coordonatorul echipei din 2018.





Se lucrează în atelier



În primul an de Formula Student, în care era şi Andrei Borborean, s-a obţinut cel mai bun rezultat de până acum de către UPT Racing Team, la probele statice. „Din 2015, Poli a fost în fiecare an la Formula Student. Eu am fost în prima echipă şi am mers doi ani la rând. Deşi în primul nostru an maşina nu a mers fizic, am avut cele mai bune rezultate la probele statice. Asta a însemnat clasarea undeva pe la mijloc. Mai sus nu se poate spera, acolo sunt universităţi foarte puternice. Problema tuturor echipelor de Formula Student este timpul gestionat prost. Într-un an ai avea destul timp. Dar 50% din maşină se execută într-un an, iar cealaltă jumătate se face în ultima săptămână dinainte de competiţie. Asta e problema celor mai mulţi“, a povestit Andrei Borborean, profesor la Facultatea de Mecanică.

Monopostul UPT Racing Team de anul trecut



Elveţienii sunt cei mai buni





Studenţii Facultăţii de Mecanică a Universităţii Politehnica din Timişoara sunt obişnuiţi să realizeze maşini şi maşinării. Cei de la secţia Autovehicule Rutiere îşi fac lucrările de diplomă prin realizarea unor vehicule. Cei de la UPT Racing Team nu primesc note pentru acest proiect. Li se recunoaşte doar practica de vară.

Monoposturi aliniate la Formula Student FOTO AMZ Racing Team



Primele zece locuri la Formula Student sunt ocupate de universităţi tehnice foarte mari. De trei ani la rând, câştigători sunt elveţienii de la AMZ Racing Team, care reprezintă Universitatea Tehnică din Zürich (Akademischer Motorsportverein Zürich), şi care dispun de bugete de milioane de euro, fiind susţinuţi de companii precum Mercedes sau BMW.





Monopostul BMW al elveţienilor FOTO AMZ Racing Team Monopostul BMW al elveţienilor FOTO AMZ Racing Team

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: