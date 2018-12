FOTO Transformare de-a dreptul uluitoare. Cum arată o femeie care până nu demult trăia pe stradă şi consuma aurolac

GALERIE FOTO



Era îmbrăcată în haine bărbăteşti, mizerabile. Dormea în aer liber, sub ţevile de încălzire ale societăţii de termoficare din spatele parcului Botanic din Timişoara. Singura ei precupare era să tragă din pungă cu aurolac, care o ducea într-o lume mai bună. În realitate, mai jos nici nu putea ajunge. Este vorba de Camelia Pantea (34 de ani), care de două săptămâni are o viaţă nouă.

Vinovat de asta se face Ştefan Cojocnean, practicant de sporturi extreme şi profesor de sport, devenit deja cunoscut pentru acţiunile sale umanitare, pentru încercările sale de a salva persoane fără adăpost. Cel mai cunoscut caz a fost cel al lui Arpi.

De data asta, Ştefan Cojocnean s-a ambiţionat să salveze o femeie.

O încăpere din sala lui de sport a devenit acoperiş pentru Camelia Pantea.

De data asta, în caz s-a implicat şi Melinda Cojocnean, soţia lui Ştefan, cunoscută pentru terapiile pe care le face pe bază de uleiuri esenţiale.

„Nu speram să ajungă în faza aceasta. Arăta de speriat când a ajuns la noi. Noi ne ferim pe stradă de genul acesta de persoane. Ştefan a avut viziunea de a face o schimbare pentru ea. Noroc că avem condiţii la sală. Eu nu sunt obişnuită să interacţionez cu asemenea persoane. În ultimele zile m-am mai apropiat de ea, pentru că era destul de sălbatică. Nu prea mai ştia de unde vine, nu avea memoria nici pentru ce a făcut cu câteva zile în urmă. Probabil că substanţele pe care le-a consumat, inhalat, i-a afectat inclusiv memoria. Dar s-a dovedit o persoană cu care poţi să dialoghezi. Este isteaţă, are abilităţi de a muncii. O văd dispusă să muncească, o văd destul de meticuloasă. Cred că dacă vom ţine aproape de ea, are şanse să se pună pe picioare”, a declarat Melinda Cojocnean.

Camelia Pantea are doi copii, o fată şi un băiat, dar despre care nu mai ştie absolut nimic. Au fost luaţi de autorităţi.

„Acum două săptămâni, am văzut-o în spatele parcului Botanic. Era cu un câine şi o pungă de aurolac. Am luat-o la sală cu gândul să încercăm să-i dăm un sens în viaţă. Deja ştiu cum să relaţionez cu ei. Ea a fost luată de la zero. Dar încet, încet creşte. Face sport, dansează, sare coarda, merge pe role, citeşte. Are un program pe care noi îi induce, îi place. Avem pe cineva care îi de mâncare zilnic. Am înlocuit aurolacul cu ţigări. Are o doză de cinci ţigări pe zi. Camelia spune că este din Timişoara, dar nu poate sau nu doreşte să vorbească despre trecutul ei”, a spus Ştefan Cojocnean.

Cazul Cameliei Pantea a fost promovat pe Facebook zilele acestea, astfel că femeia are deja trei oferte de locuri de muncă. După sărbători va putea chiar să înceapă să lucreze.

„Putea deja să meargă la muncă, dar nu am vrut să forţăm lucrurile. Trebuie să se obişnuiască cu viaţa normală, ea vine din sălbăticie. Din întuneric. De pe stradă. Putea să plece până acum. La noi are un regim complet deschis, eu sunt şi poliţistul rău şi poliţistul bun, pentru că nu-i poţi lăsa de capul lor. Pasul următor este să-i refacem actele, ca apoi să o putem angaja”, a adăugat Cojocnean.

În urmă cu doi ani, cazul lui Arpi, un om al străzi care a fost tuns şi bărbierit după mulţi ani, a fost mult promovat. Iată că acum a venit ideea de a schimba înfăţişarea unei femei. Ca atare, Camelia a fost dusă la coafor şi la salon de machiaj.

Aşa că ziua de joi a fost una lungă pentru Camelia. Pentru început a fost la coafor. Prima dată în viaţa ei. „Am lucrat peste două ore. Prima dată am vopsit-o, i-am făcut nişte şuviţe în partea de sus, ca să-i lumineze puţin faţa. Am mers pe o culoare caldă, pentru că i se potriveşte. Am făcut o tunsoare mai scurtă, ea era deja şi înainte tunsă destul de mult”, a spus Carmen Belcea, care s-a ocupat de tunsoarea femeii.

Oxana Novacovici, make-up artist şi trainer de machiare în Timişoara, a fost cea care a venit cu ideea de face această schimbare.

„Mi-a explicat că nu s-a machiat niciodată. Atunci orice aş fi făcut ar fi fost o schimbare puternică pentru ea. Am mers pe un machiar cât mai natural. Avea anumite pete şi roşeaţă pe faţă şi atunci am aplicat fond de ten. La ochi, un pic de fard, rimel şi creion la baza genelor. Are ochii frumoşi şi trebuie puşi în valoare. Am pensat-o un pic, i-am aranjat sprâncelene. E un fel de machiaj de seară, lejer. Am dat doar un pic de ruj pe buze, pentru hidratare, dar şi pentru a-i da o pată de culoare feţei”, a spus Oxana Novacovici.