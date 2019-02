FOTO Timişoara anului 1993, surprinsă de un fotograf japonez. „Am descoperit un oraş diferit faţă Bucureşti. Oameni mai calmi, altfel îşi manifestau bucuriile”

GALERIE FOTO



Japonezul Norihiro Haruta a fost remarcat în România în 2017, după ce a făcut publice o serie de fotografii pe care le-a realizat în urmă cu aproape 30 de ani, la Bucureşti. Japonezul Norihiro Haruta a fost remarcat în România în 2017, după ce a făcut publice o serie de fotografii pe care le-a realizat în urmă cu aproape 30 de ani, la Bucureşti. Norihiro Haruta avea 22 de ani în 1990, atunci când a venit să viziteze România –o ţară care tocmai scăpase de dictatura ceauşită şi încerca să păşească în “democraţia originară”. Iată că acum era Facebook l-a făcut l-a adus şi în atenţia timişorenilor. De această dată, Norihiro Haruta a sheruit o serie de fotografii realizate în capitala Banatului, în anul 1993.

L-am căutat pe nipon pe reţeaua de socializare, i-am cerut permisiunea să folosim fotografiile, dar l-am rugat să ne spună şi povestea din spatele lor.

“Am vizitat prima dată România în august 1990. După ce am terminat facultatea, la Tokyo, am lucrat un pic pentru o televiziune, dar am renunţat la job şi m-am întors în România, în 1993. Am locuit la Horezu, în judeţul Vâlcea. Un prieten m-a întrebat dacă nu vreau să vizitez Timişoara, pentru că el avea un prieten acolo. Aşa că am ajuns în Timişoara”, a povestit Norihiro Haruta.

Niponul a fost surprins să descopere la Timişoara o altă faţă a României.

“Timişoara a fost diferită faţă de Horezu şi Bucureşti. Era cu totul alt oraş. Cu oameni mult mai calmi, care altfel îşi manifestau bucuriile, tristeţile şi trăirile. Am simţit mândria timişorenilor şi dorinţa lor de libertate”, a mai spus Norihiro Haruta.



În 5 decembrie 1993, Norihiro Haruta a surprins imagini inedite de la înmormântarea scriitorului şi revoluţionarul Ion Monoran.

În vara anului 2000 a revenit în România, care deja era schimbată, spune Haruta. “Am stat la Bucureşti. Dar am dorit să ajung din nou şi în Timişoara, pentru că am cunoscut câţiva oameni acolo. Am revenit în Timişoara, dar pe acei prieteni nu i-am mai găsit. Era deja un oraş schimbat. Am stat două zile, apoi m-am întors în Bucureşti”, a mai spus japonezul, care în 2018 a vizitat din nou capitala ţării.

