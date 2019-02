FOTO VIDEO Tesla Model 3 a ajuns în Europa. Cât costă maşina avangardistă şi de unde poate fi cumpărată de către români

GALERIE FOTO

Inginerul timişorean Dan Boboescu este un specialist în domeniul automotive, cu o carieră de anvergură mondială. A ajuns un specialist în cercetare-dezvoltare şi a lucrat la cel mai mare producător de interioare de automobile din lume.

În 2007, Boboescu s-a mutat timp de doi ani în China, la Shanghai, pentru a lucra la proiectarea interiorului maşinii de lux Buick LaCrosse.

După o carieră de succes, în 2017, Dan Boboescu a decis să revină în Timişoara, pentru a se dedica familiei şi a avea grijă de părinţi.

A avut deja câteva întâlniri cu studenţii de la Politehnică, cărora le-a povestit din experienţa sa.



“Au fost deschişi, erau curioşi, au întrebat despre ingineria auto globală, cum se clădeşte o carieră auto globală. A fost un dialog interesant cu studenţii. Am găsit bunăvoinţă şi profesionalism, dar o bază materială învechită pentru unde se mişcă industria auto în momentul de faţă. Dacă este ceva de actualitate, atunci vorbim de electrificare. Studenţii au astăzi internetul, sunt foarte abili în a-l explora, ştiu exact unde să caute sursele, sunt la zi, ştiu care e pulsul în lume, dar nu au posibilitatea să experiementeze, să vadă, să pună mâna, să demonteze, să măsoare”, a spus Dan Boboescu (foto jos).

Cum arată ultimul model Tesla

Inginerul a propus Politehnicii două lucrări de laborator, cu două maşini electrice diferite, un Hyundai Ionic, destinată circulaţiei în oraş, cu autonomie mai redusă, de 200 de kilometri, şi un Tesla 3, ultimul model lansat de Tesla, cu o autonomie mare, de 500 de kilometri.

“Oamenii tânjesc la o maşină electrică cu o autonomie mare. Există. Tesla a lansat acest curent, cu autonomie mare, de 400-500 de kilometri, dar asta se obţine cu un acumulator foarte mare, care în momentul de faţă este foarte scump. Preţul de achiziţie se dublează faţă de cealaltă maşină. Tesla este proiectată de un start-up, majoritatea oamenilor vin din domeniul IT-ului. Seamănă mai mult cu un laptop decât cu un automobil. Totul este dimensionat şi înghesuit într-un spaţiu foarte redus. Din comparaţia celor două concepte se poate învăţa foarte mult. Asta este una dintre propunerile mele, să facem lucrările de laborator şi să facem acel studiu comparativ de design între cele două maşini, ce putem învăţa din modul în care un producător clasic, Hyundai, s-a apropiat de maşina electrică, dar şi de cineva complet fără experienţă în domeniul auto, dar cu foarte multă experienţă în software şi electronică, cum este Tesla”, a declarat Dan Boboescu, care este unul dintre puţinii proprietari de Tesla 3 din România.



“Automobilul e o încercare de minimalism în designul interior”

Al treilea model Tesla a fost lansat în America, în 2018. Este şi cel mai mic model aflat în construcţie. Iniţial a fost Model S, o limuzină elegantă, pe urmă a fost Model X, un SUV cu şapte locuri.

Model 3 este extrem de simplu în interior. Nu există niciun buton, niciun ceas, ci doar un display de laptop.

“Modelul 3 e cel mai compact şi beneficiază de tehnologia de ultimă oră de la Tesla. Are un acumulator foarte mare, cât şi performanţe foarte bune ale motorului. Are o autonomie de 500 de kilometri. În maşina asta totul este electronic, dar este totul ascuns. Automobilul e o încercare de minimalism în designul interior. Nu a îndrăznit nimeni să împingă acest concept până la acest nivel. Este avantajul unei firme care nu are tradiţie, nu există zeci de oameni care să spună că trebuie să fie ceasuri, butoane şi întrerupătoare peste tot. Nu avem nimic. Avem doar acest laptop în mijlocul bordului, cu o rezoluţie foarte bună. E un touch-screen de pe care se fac toate selecţiile funcţiilor. Maşina comunică cu telefonul, ştie că eu voi fi şoferul, şi pune din start scaunul, oglinizile, temperatura la valorile preselectate”, a povestit Dan Boboescu.

De exemplu, pe laptop se poate vedea curba de consum, maşina calculează autonomia previzibilă. Există şi o secţiune în care se vede profilul automobilului şi toate camerele care dau imaginea 360 de grade în jurul maşini, arată unde sunt ceilalţi participanţi la trafic.

“Încărcarea depinde de starea de golire a bateriei. După un drum lung probabil că mai există un 10-15%. În reţeaua super charger, la puteri de 160-170 de kw, încărcarea durează în jur de 35-40 de minute. Programezi destinaţia şi GPS-ul te va conduce la staţiile de încărcare, avertizându-te când ar trebui să faci o pauză”, a mai spus Boboescu.

Au început livările de Tesla în Europa

În 2018, doar pe piaţa americană s-au livrat 140.000 de maşini tesla Model 3. Din luna februarie a acestui an, au început livrările în Europa cât şi în China.

“Producţia în masă e complet altceva decât producţie de butic pe care-l făcea Tesla înainte, la ordinul a 10.000 de automobile pe an. Acum producţia merge între 5.000 şi 7.000 de bucăţi pe săptămână. 3.000 vin în Europa, 3.000 merg în China, restul rămâne pe piaţa americană”, a explicat Dan Boboescu.

10.000 de euro eco-bonus pentru o maşină electrică

Piaţa maşinilor electrice în România este în creştere. Guvernul României oferă una dintre cele mai bune subvenţii cumpărătorilor de maşini electrice din Europa. “Maşina full-electric este recompensată cu un premiu de 10.000 de euro de Guvern. Din preţul de achiziţie se scad 10.000 de euro. Din păcate, Tesla nu beneficază de acest bonus pentru că nu are reprezentanţă în România. Deocamdată nici nu preconizează să facă acest pas. Dar Nissan, Renault, Kia, VW, Hyundai, BMW, cei care vând maşini electrice, beneficiază de 10.000 de euro eco-bonus, plus 1.500 de euro programul Rabla”, a adăugat Boboescu.

O maşină electrică costă între 25.000 de euro şi 45.000 de euro. Un Tesla 3 ajunge la 50.000 de dolari.

3.000 de maşini ajung săptămânal în portul din Belgia

În România nu se comercializează Tesla, iar cel mai apropiat loc de unde românii pot cumpă această maşină este Viena.

“Se înscrie pe pagina de Internet. Livrările au început de săptămâna trecută în Europa. Cel mai apropiat punct pentru români este Viena. Este supraaglomerat. Toate ţările vecine se alimenteze de acolo. Mai există o variantă, chiar mai bună, în Tilburg, în Olanda. Acolo este baza de lansare a vânzărilor pentru Tesla în Europa. Maşinile se aduc în Belgia. Se încarcă în San Francisco şi se descarcă la Zeebrugge. Tesla a invitat proprietarii să meargă să le ia direct din port. E interesant să vezi un câmp de 3.000 de Tesla, e o vedere mai specială”, a afirmat Boboescu.

Se duce către 200 de kilometri pe oră, fără mult efort

Fost pilot de raliuri, Dan Boboescu spune că nu mai are mania vitezei, ci că este adeptul condusului ecologic şi economic.

“Satisfacţia cea mai mare pe care am avut-o cu maşina asta a fost în Munţii Pădurea Neagră, în Germania, la viteze temperate, faptul că nu schimbi viteza, nu trebuie să te înrijeşti de protecţia frânelor pe coborâre, frânarea regenerativă preia toate aceste funcţii, dau o satisfacţie extraordinară. Având în faţă diagrama, devi mult mai conştient de cum foloseşti fiecare unitate de energie. Viteza şi acceleraţia rămân spectaculoase, dar nu am mers niciodată tare cu ea, dar se duce către 200 de kilometri pe oră, fără mult efort. Dar nu e raţional. Când mergi pe electric tot timpul eşti concentrat la consum, cum foloseşti curentul, cum economiseşti. Un mers lin şi blând îţi economiseşte curentul”, a spus Boboescu.

China e cea mai mare piaţă mondială automobile electrice

Din 2025, în Norvegia va fi interzisă vânzarea maşinilor cu ardere internă. Cei care vor să vândă, trebuie să se reorienteze pe maşini electrice, iar hibrizii au o perioadă de tranziţie.

“Pe termen scurt şi mediu, China împinge industria auto către electrificare. Anul acesta au impus o cotă, 10% din maşinile noi trebuie să fie electrice. Şi China e cea mai mare piaţă mondială de auto şi cea mai mare piaţă de automobile electrice. Au puterea să impună restricţii foarte serioase. A împins producătorii să aibă în gama lor un produs electric. În SUA, Tesla duce singur stindardul electrificării. GM a avut două modele, un hibrid şi un full-electric. Iar Euroapa e ceva mai întârziată cu tot efortul admirabil al alianţei Renault-Nissan. Volkswagen a declarat acum o ofensivă majoră, vom vedea”, a mai declarat Dan Boboescu.

La acestă oră, în România sunt în jur de 60 de proprietari de Tesla. Cei mai mulţi sunt din Bucureşti, însă există câteva modele şi în Timişoara şi Cluj. Doritorii trebuie să se înscrie pe pagina oficială de internat al celor de la Tesla, comezile fiind preluate electronic.





