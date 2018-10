FOTO Superlativele lumii. De la cele mai lungi poduri şi tuneluri la cel mai mare avion sau cea mai rapidă maşină

Ştiaţi cândva care e cel mai lung pod suspendat din lume, cel mai lung tunel de cale ferată sau cea mai înaltă clădire? Dar care e cel mai mare hotel, cea mai rapidă maşină ori cel mai rapid tren? Ei bine, unele recorduri datează de decenii sau secole, dar multe dintre recordurile lumii au fost doborâte în ultimii ani.

Vă prezentăm câteva din superlativele lumii, plecând de la o idee din cartea „Tot ce trebuie să ştie bărbatil genial”, de Oliver Kuhn.

Cel mai lung pod suspendat din lume



Podul Akashi-Kaikyo, cunoscut şi sub numele de “Pearl Bridge”, este un pod suspendat care traversează strâmtoarea Akashi, asigurând legătura între oraşul Kobe de pe insula Honshu şi insula Awaji (şi mai departe cu insula Shikoku). Podul japonez are o lungime totală de 3.911 metri şi deschiderea de 1.991 metri. Are cabluri lungi de 4.073 metri şi 112 centimetri grosime, este construit în aşa fel încât să reziste la vânturi de 286 kilometri pe oră, cutremure de 8,5 pe scara Richter şi puternicii curenţi de apă din zonă. S-a dat în folosinţă în anul 1988.

Cea mai înaltă clădire din lume

Burj Khalifa este un zgârie-nori din Dubai, cea mai înaltă clădire (structură arhitectonică) construită vreodată de om. Măsoară 828 metri înălţime. Construcţia a început la 21 septembrie 2004, iar clădirea a fost inaugurată oficial la data de 4 ianuarie 2010. Costurile totale ale proiectului au fost de 1,4 miliarde de dolari.

Cel mai înalt turn de biserică

Domul din Ulm este o biserică evanghelică-luterană clădită în stil gotic în oraşul german Ulm. Înălţimea turnului bisericii este de 161,53 metri, acesta fiind cel mai înalt turn de biserică din lume. Din biserică iniţial romano-catolică, domul devine în perioada reformei religioase din Germania în anul 1530 biserică protestantă, iar în 1894 devine proprietate a comunităţii evanghelice. Turnul principal al bisericii are 768 de trepte, ele ajungând până la 143 m înălţime, de unde se poate vedea panorama oraşului. În zilele clare din turnul bisericii se poate vedea chiar panorama Alpilor.





Cel mai mare hotel

First World Hotel and Plaza este un hotel de cinci stele în Pahang, Malayesia. Hotelul are nu mai puţin de 7.351 de camere, figurând în Guinness Wolrd Records ca cel mai mare hotel (după numărul de camera) din lume. Hotelul din Asia are 28 de etaje. Pe locul secund în clasamentul celor mai mari hoteluri se află The Venetian Resort Hotel din Las Vegas, cu 7.128 de camera, iar pe trei MGM Grand Las Vegas cu 6,852 de camera.



Cel mai lung tunel de cale ferată

Tunelul de bază Gotthard (GBT) este un tunel de cale ferată prin masivul elveţian Gotthard, construit între 1999 şi 2016. A fost dat în folosinţă la jumătatea lui 2016. Tunelul, care leagă Elveţia de Italia pe direcţia nord-sud, este format din două galerii principale paralele (pentru câte o cale de rulare) şi câteva tronsoane de legătură între ele. Galeria de vest măsoară 56,978 kilometri, iar cea de est 57,091 kilometri, acesta fiind cel mai lung tunel din lume. Înainte de acest tunel, cel mai lung tunel din lume a fost tunelul Seikan din Japonia, cu 53,9 kilometri.

Cea mai lungă construcţie



Marele Zid Chinezesc este o construcţie strategică de mii de kilometri lungime. Zidul a fost construit cu scopul de apărare a graniţei imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei. Este o construcţie gigantică considerată după volum ca cea mai mare de pe glob, cu o lungime de 21.196,18 kilometri. Prima porţiune a zidului a fost construită în a doua jumătate a secolului V înaintea erei noastre, în timpul dezbinării Imperiului chinez (475-221 î.Hr.).

Cel mai mare avion de pasageri

Airbus a 380-100 este la ora actuală cel mai mare avion de pasageri din lume aflat în producţie de serie şi primul avion de mare capacitate cu două punţi complete pentru pasageri. Avionul este cvadrimotor şi oferă zboruri de mare distanţă, de până la 15.200 km. Fiecare punte are câte două culoare, avionul fiind certificat pentru operaţiuni cu până la 880 pasageri. Prima companie care a folosit acest model a fost Singapore Airlines.

Cel mai mare avion din lume

Antonov An-225 Mriya este un avion de transport militar strategic de mare gabarit, care a fost proiectat şi construit de Antonov ASTC în anii 80. Este considerat cel mai mare avion din lume în serviciu activ. Are 84 de metri lungime şi 88,4 metri anvergură. Este şi cel mai greu avion, cu ales sale 640 de tone. Poate transporta încărcătură de 250 de tone. Există însă un singur exemplar din acest avion.



Cel mai mare portavion

USS Ronald Reagan are o lungime de 332 de metri şi poate transporta la bord 90 de avioane. Poartă numele celui de-al 40-lea preşedinte ale SUA. Doar în războiul din Irak a participat activ. În 2011, a participat la activităţile de salvare după marele cutrmur de la Tohoku (Japonia), în urma căruia şi-au pierdut viaţa peste 15.000 de persoane.

Cea mai mare navă de croazieră

MS Allure of the Seas este o navă de croazieră, vas-geamăn al MS Oasis of the Seas, deţinând împreună titlul de cel mai mare vas de pasageri. Totuşi, la măsurătorile oficiale s-a descoperit că Allure of the Seas este cu 5 centimetri mai lungă decât Oasis of the Seas, deşi cele două ar fi trebuit să fie identice. Măsurând 360 de metri în lungime, 64 de metri în lăţime şi cu o punte situată la 65 de metri deasupra apei, Allure of the Seas este un adevărat gigant.

Allure of the Seas a fost comandată în februarie 2006 de Royal Carribean International iar construcţia ei a început oficial la STX Europe în Turku, Finlanda în februarie 2008. A plecat de pe portul din Turku pe 29 octombrie 2010 îndreptându-se spre Port Everglades, Florida.

Cel mai rapid vehicul tererestru





Maşina-rachetă Bloodhound SSC a fost realizată în Marea Britanie. Poate atinge 1.609 de kilometri pe oră, ceea ce este un recod mondial. Vehiculul a fost condus de Andy Green, pilotul Forţelor Aeriene Britanice. A ajuns la 1.609 kilometri pe oră în 42 de secunde.

Cea mai rapidă maşină de serie





Hennessey Venom GT este o maşină de spor realizată de Lotus. Este oficial cea ma raăidă maşină de serie din lume. Venom F5 are 1500 de cai putere şi atunge 100 de kilometric pe oră în douăp secunde. Viteza maximă atinsă de Hennessye Venom este de 480 de kilometri pe oră. Preţul unui exemplar se ridică la 1,5 milioane de dolari şi se construiesc doar 30 de exemplare.

Cel mai rapid tren

TGV POS poate atinge 574,8 kilometri pe oră. Este relizată de compania franceză Alstom. POS este prescuratera de la Paris – Ostfrankreich – Süddeutschland. Recordul de viteză a fost depăşit în aprilie 2007, pe şinele obieşnuite. Aceste trenuri circulă pem rutele paris-Frankfurt, Paris-Stuttgart (via Munchen) şi Paris-Basel-Zurich.

Vehiculul aflat la cea mai mare distanţă de pământ



Voyager 1 este o sondă spaţială lansată de NASA în 5 septembrie 1977, cu scopul de atudia exteriorul sistemului solar. Acesta se află l ao distanţă de aproximativ 21 de miliarde de kilomertri de Soare. Este obiectul construit de om aflat a cea mi mare distanţă de Terra. 15 miliarde de kilometri (viteza actulaă: 1,6 milioane de kilometrui pe zi). Obiectivele sondei au inclus zboruri în jurul Jupiter, Saturn şi cel mai mare satelit al lui Saturn, Titan. A studiat vremea, câmpurile magnetice şi inelele celor două planete şi a fost prima sondă care a oferit imagini detaliate ale sateliţilor ei. Este de aşteptat ca misiunea Voyager 1 să continue până în jurul anului 2025, atunci când generatoarele termoelectrice de radioizotopi nu vor mai furniza suficientă energie electrică pentru instrumentele ştiinţifice.

Credit fotografii: Wikipedia.org