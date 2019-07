FOTO Spectacol de graffiti în noul subpasaj al Timişoarei. Artişti de top din toată lumea pictează întregul tunel auto de la Iulius Town

GALERIE FOTO

Festivalul Internaţional de Artă Stradală FISART de la Timişoara, ajunsă la ediţia cu numărul nouă, se desfăşoară într-o locaţie inedită. Este vorba de noul tunel auto de Iulius Town, care va face legătura între Bulevardul Antenei şi Piaţa Consiliul Europei, şi care va fi deschis traficului în 30 august. Până atunci, pereţii subpasajului au fost preluaţi de peste 30 dintre cei mai buni artişti graffiti din lume. Festivalul Internaţional de Artă Stradală FISART de la Timişoara, ajunsă la ediţia cu numărul nouă, se desfăşoară într-o locaţie inedită. Este vorba de noul tunel auto de Iulius Town, care va face legătura între Bulevardul Antenei şi Piaţa Consiliul Europei, şi care va fi deschis traficului în 30 august. Până atunci, pereţii subpasajului au fost preluaţi de peste 30 dintre cei mai buni artişti graffiti din lume.

„Am reuşit să atragem nişte nume foarte interesante la nivel mondial. Printre aceştia se află Nicolas Romero Escalda, alias Ever Siempre, din Buenos Aires, considerat a fi unul dintre cei mai apreciaţi artişti din lume, menţionat în albumul <Street Art Today: The 50 Most Influential Street Artists Today>. Mai sunt şi alţi grafferi celebri din Venezuela, Peru, Brazilia, Mexic, Spania, Franţa, Italia, Polonia, Republica Moldova, dar şi din România. Este extraordinar spaţiul, va fi o veritabilă galerie de streetart, cu 44 de module, desene, între 35 şi 50 de metri pătraţi. De la intrare şi până la ieşire, pereţii vor fi acoperiţi cu graffiti”, a spus Sergio Morariu, iniţiatorul festivalului FISART.





În tunelul auto de la Iulius Town În tunelul auto de la Iulius Town



Lucrările se desfăşoară departe de ochii curioşilor, având în vedere că tunelul se află încă în şantier, iar firma de pază nu permite intrarea persoanelor neautorizate.



Lucrările se desfăşoară departe de ochii curioşilor, având în vedere că tunelul se află încă în şantier, iar firma de pază nu permite intrarea persoanelor neautorizate.







Artiştii lucrează în tunel

Sibiul a luat faţa Timişoarei

Festivalul Street Art din capitala Banatului a schimbat imaginea unor imobile, a transformat pereţii pasarelelor, podurilor sau a a parcărilor subterane. Au aparut desene pe zidurile unor clădiri dărăpănate, pe fabrici sau chiar pe clădiri private. Bătălia pentru capitala street-art-ului din România se dă, la această oră, între Timişoara şi Sibiu.

“Înainte să înceapă FISART, Sibiul a fost nr.1 în România în acest domeniu. Apoi, pentru mai mulţi ani, am trecut noi în frunte. Dar, Sibiul, în ultimii doi ani, a luat-o din nou înaintea noastră. Primăriţa de acolo este extrem de activă în acest domeniu. Chiar în acest moment se desfăşoară şi acolo festivalul. Jos pălăria faţă de sibieni. Se vede implicarea dministraţiei locale de acolo. În Timişoara, primăria nu s-a implicat în ultimul timp deloc. Şi înainte aveau o implicare limitată, aproape spre zero. Anul acesta nu am primit nimic. În ultimul timp, ne-am refugiat în zona industrială”, a mai spus Sergio Morariu, care se ocupă de tot ce înseamnă atragerea de fonduri pentru FISART.









În subpasajul de la Iulius Town

În cei nouă ani, artiştii grafferi au realizat în jur de o mie de lucrări.





“În fiecare an am avut peste o sută de lucrări. Avem de la lucrări mici, medii, mari şi foarte mari. Din cele foarte mari, eu zic că avem uşor între 50 şi 80. Din punctul acesta de vedere suntem încă cei mai tari”, a mai spus Morariu.

Lucrarea în cadrul FISART din 2018



FISART s-a extins la Reşiţa

Anul acesta, organizatorii FISART au primit o invitaţie din partea primarului Reşiţei, care doreşte ca şi oraşul său să fie îmfrumuseţat.





“La Reşiţa, administraţia locală se identifică deja cu street-art-ul, în contextul regenerării urbane. În acest moment, avem doi artişti dintr-un oraş din Germania de Est, Halle, renumit pentru industria chimiei. Aveau probleme mult mai grave decât Reşiţa, dar au reuşit să regenereze urbanistic oraşul tocmai prin street-art. Echipa de urbanişti din Halle sunt şi grafferi, pictează blocurile şi aşa mai departe. Aceşti artişti din Germania au o faţadă de bloc, în partea de sus a Reşiţei. Tot în acest oraş, Corina Nani şi Irlo au pictat pe blocuri, pe două calcane de pe strada Alexandru Ion Cuza”, a mai declarat Sergio Morariu.







Artiştii din Germania lucrează la Reşiţa

Blocurile din Reşiţa pictate de Corina Nani şi IrloArtiştii din Germania lucrează la Reşiţa





Festivalul FISART este organizat de Sergio Morariu, preşedinte Fundaţia Enduromania, cu sprijinul Corinei Nani, lector universitar la Facultatea de Arte şi Design din Timişoara.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: