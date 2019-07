FOTO Satul în care oamenii-şi lasă efectiv cheile în uşă şi dorm cu porţile descuiate

O echipă de peste 60 de voluntari a muncit cu drag şi spor, chiar dacă unii au fost la prima lor experienţă de acest gen.

În urma experienţei de la Eftimie Murgu, timişorenii au rămas cu o experienţă plăcută şi au descoperit un sat bănăţean obişnuit, dar încă diferit de multe alte zone.

Radu Trifan, preşedintele asociaţiei Acasă în Banat, a povestit pe pagina sa de Facebook despre cele trăite în satul cu morile de apă.

“Timp de câteva zile am fost rupţi de tot ceea ce se întâmplă în ţară. Poate fi greu de crezut dar în acest sat oamenii îşi lasă efectiv cheile în uşă, dorm cu porţile descuiate, stivuiesc lemnele la drum, sub streaşină, pentru că pur şi simplu nu se fură. După atâtea zile petrecute acolo am ajuns şi noi să lăsăm maşinile descuiate, cu geamurile lăsate şi lucrurile înauntru, am lăsat uşile descuiate la cazare, ne-am lăsat genţile pe mese şi în locuri unde, în alte părţi, ar fi fost în pericol real de a fi furate. Nimic din acestea nu s-a intamplat. Nimeni nu s-a atins de lucrurile noastre, ba dimpotrivă, am avut parte numai de ajutor. A fost ca un fel de tratament anti-neîncredere. Mai avem multe de învăţat!”, a scris Radu Trifan.