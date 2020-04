FOTO Un român din Germania împarte gratuit mănuşi şi dezinfectanţi şoferilor de TIR. „Vreau ca toţi să facă fapte bune“

Iniţiativa lui Troncotă a pornit după ce a văzut că autorităţile germane au închis majoritatea spaţiilor pe care le foloseu şoferii de TIR pentru duşuri ori pentru spălarea hainelor. Din cauza restricţiilor impuse de autorităţile germane pentru a limita răspândirea coronaviruslului, şoferii nu pot opri oriunde pentru a se aproviziona.

„Lucrez în Germania. În zona Mannheim. Fac distribuţie locală. Am 12-20 de clienţi pe zi. Încep serviciul dimineaţa la ora 5.00 şi termin pe 12.00, 13.00 sau 14.00, în funcţie de cât am de muncă. După ce merg la firmă să descarc camionul, sunt liber. Pot începe să împart materialul. Promovez această acţiune, pentru că vreau ca toţi să facă fapte bune. Vreau să înceapă şi alte persoane să se mobilizeze. Sunt un român care le oferă şoferilor gratis soluţii antibateriene şi mănuşi de unică folosinţă. Şoferii chiar nu au. Înainte avea şi alte produse, hârtie igienică, ochelari de protecţie. Ei îmi spuneau ce au nevoie. Am renunţat la o parte din listă, cum e hârtia igienică, pentru că şoferii au în mare parte. Am rămas cu dezinfectanţi, mănuşti şi câteva roluri de bucătărie”, a spus Constantin Troncotă, pe pagina sa de Facebook.