FOTO Revelion 2019 în centrul Timişoarei. Hip-hop, focuri de artificii şi prea multă încruntare la trecerea în noul an

GALERIE FOTO

Timişorenii care nu au plecat de Revelion din oraş sau nu au ales să petreacă într-un restaurant sau în vreun club, au ieşit să întâmpine noul an în Piaţa Victoriei. Primăria a pregătit pentru ei obişnuitele concerte de pe scena din faţa Operei. După încălzirea făcută Basska, Box Office, Kamelia şi Sean Norvis cu MC Steliano (când piaţa era mai mult goală), scena a fost acaparată de cei de la Subcarpaţi. Este vorba de o trupă care îşi are fanii ei, care are parte de succes, însă, totuşi, este o formaţie de nişă.

Foarte mulţi tineri s-au adunat la concertul lor, dar la fel de mulţi au părăsit piaţa, dezinteresaţi de acest gen de muzică. Alţii au aşteptat doar focurile de artificii.

Numeroşi timişoreani erau de părere că pentru o seară de Revelion era mai nimerită o formaţie cu muzică veselă, care să aducă bucurie, zâmbete şi chef de dans în piaţă. Subcarpaţi, cu ritmurile de hip-hop cu influenţe din folclorul românesc, era din cu totul alt film.

A urmat un veritabil maraton cu Subcarpaţi, care a urcat pe scenă după ora 22.00, a făcut o pauză pentru numărătoarea de la miezul nopţii, iar după artificii şi-a continuat concertul, în noul an.

Focurile de artificii au fost lansate din Parcul Central, astfel că oamenii s-au strâns în număr mare în zona Catedralei, unde a avut loc şi tradiţionala slujbă de Revelion.



În seara de Revelion, majoritatea căsuţelor de la Târgul de Crăciun au fost deschise, astfel că oamenii au putut să cumpere de mâncare sau băutură.