FOTO Retroparada Fabricat în România, prima dată la Timişoara. Toate modelele de Dacia, IMS-uri şi Aro-uri, TV-uri şi Mobre

Retroparada Fabricat în România şi-a propus să reunească automobile, autoutilitare, camioane, motociclete istorice de fabricaţie românească.



25 de exponate au fost prezentate, sâmbătă, în Piaţa Libertăţii.

„La nivel naţional este a şaptea ediţie, dar în acest am am reuşit să organizăm evenimentul şi la Timişoara, în paralel cu celelalte oraşe, Bucureşti, Braşov, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Suceava şi Baia Mare.

În materie de Dacia avem marea majoritate modelelor. De la 1100, 1300, 1310, 1310 Sport, 1340 Sport, două IMS-uri, două Tudor Vladimirescu, adică TV-uri, şi două motociclete Mobra.





Marea majoritate sunt din Timiş, dar avem colegi care au venit şi de la Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin”, a declarat Ciprian Zaharie, organizatorul evenimentului şi posesorului unei Dacia 1300.

„Maşina mea e din perioada în care Uzina experimenta trecerea de la Dacia 1300 la Dacia 1310. Pe atunci montau ce le venea pe bandă. Am cumpărat maşina asta acum opt ani, după am reuşit să distrug maşina pe care am primit-o de la părinţii mei, tot o Dacia 1300. Am vrut să am o Dacie lângă mine, e maşina cu care am crescut, cu care am făcut de toate”, a mai spus Ciprian Zaharie.



Salvează Aro-uri de la fier vechi

Printre pasionaţii de maşini vechi s-a aflat şi George Şteleac, fost şofer în Armata Română, care colecţionează IMS-uri şi Aro-uri.

„Istoria M-urilor a început în 1957. S-au numit IMS. Până în 1970 această maşină s-a numit UMM. Adică Uzina Mecanică Muscel. După 1970, pentru că deja era bine vândută şi în afara ţării, i-au dat un nume, Aro. Până în 1976 s-a făcut acest model Aro M461 C. Am pasiunea pentru Aro din armată, când am fost şofer de comandat. Mi-a plăcut maşina cu se comporta”, a spus George Şteleac.

Are acasă 11 maşini restaurate, şase IMS-uri şi cinci Aro. Cea mai veche e din 1960, cea mai nouă din 1974.





„Maşinile astea ajungeau la fier vechi. Cea cu care am venit la expoziţie e făcută din două maşini. Una pe care am cumpărat-o cu acte, cu 2500 lei şi una cu 2000 de lei, care avea şasiu, punţi şi partea din faţă. Am mai luat un Aro pentru piese cu 1500 de lei. Nu e vorba de preţ, nu costă, timpul costă mai mult. Am lucrat la maşina asta patru ani. Acum am în lucru un Aro 240, în 1974 a luat locul doi la Paris-Dakar. Mai există un singur exemplar, la un coleg din Harghita”, a adăugat George Şteleac.

"Mobra e ca Dacia, îi dai un ciocan, o şurubelniţă"

Printre exponate au fost şi două motociclete Mobra. Una fabricată în 1975, cealaltă din 1988, la fabrica Metrom Braşov.

„Am acest motor Mobra din anul 1988. De atunci circul cu ea pe drumurile publice. Am luat motorul nou-nouţ. A costat 11.000 de lei. Şi pe sub mână l-am luat. Ultima bucată şi defectă. Dar merge foarte bine şi acum. E ca Dacia, îi dai un ciocan, o şurubelniţă, nu e pretenţioasă nici la carburant. Am mers şi cu toluen şi cu diluant. Tineretul se miră că mai merge. Şi poliţia mă opreşte”, a spus Iani, proprietarul unei Mobrei.





Replica unei maşini de miliţie

Cei care au trecut prin Piaţa Libertăţii au văzut şi replica unei maşini de miliţie, care s-a dovedit a fi una dintre piesele de succes ale prezentării. Era dotată cu tot ce avea o astfel de maşină pe vremuri, de la girofar, goarnă, la staţie de emisie-recepţie.







Timişoreanul Dorin Bagiu a transformat o Dacia 1300 Break din 1976 într-o nostalgică maşină de Miliţie, care aduce aminte de vremurile lui Ceauşescu şi îi face pe oameni să întoarcă privirea, uimiţi. Timişoreanul Dorin Bagiu a transformat o Dacia 1300 Break din 1976 într-o nostalgică maşină de Miliţie, care aduce aminte de vremurile lui Ceauşescu şi îi face pe oameni să întoarcă privirea, uimiţi. „Poliţiştii mă opresc doar să facă poze“