FOTO Record mondial pentru cea mai lungă distanţă străbătută într-o ţară cu o maşină electrică. Un german a cartografiat România neelectrificată

În data de 6 octombrie 2018, s-a dat startul, de la Timişoara, unei călătorii inedite, care şi-a propus să descopere România, până şi în micile colţuri izolate ale acesteia şi să-i pună în valoare frumuseţea luată de-a gata în zilele noastre. În data de 6 octombrie 2018, s-a dat startul, de la Timişoara, unei călătorii inedite, care şi-a propus să descopere România, până şi în micile colţuri izolate ale acesteia şi să-i pună în valoare frumuseţea luată de-a gata în zilele noastre.

Pilotul german Christian Gernemann şi-a propus să facă ocolul României la bordul unei maşini electrice, cu gândul să doboare un record mondial pentru cea mai lungă distanţă parcursă vreodată cu o maşină electrică - 24.000 de kilometri.

Ideea aparţine companiei Restart Energy, care a dorit un proiect care să unească oamenii din întreaga ţară şi să-i convingă de beneficiile pe care energia verde le poate aduce României. Aşa născut ideea unei călătorii unice cu o maşină electrică.

„Noi, cei de la Restart Energy am vrut mereu să ne diferenţiem de ceilalţi furnizori de energie şi gaz cunoscuţi, tipici şi am vrut să spunem şi să dăm mai mult comunităţii româneşti. Energia verde reprezintă un substitut viabil pentru un mediu înconjurător curat, iar noi, ca cetăţeni, avem o responsabilitate faţă de acesta. Dorim să popularizăm utilizarea de surse energetice regenerabile pentru a creşte interesul tuturor românilor pentru acestea. Ne-am făcut calculele şi am descoperit că asta ar fi şi o şansă de a bate un record mondial şi a aduce această realizare României, în semn de respect şi apreciere pentru resursele naturale pe care ni le pune mereu la dispoziţie”, spune Armand Doru Domuţa, CEO Restart Energy.

Aşa a început Electric Tour, alături de pilotul german Christian Genermann, care a avut de condus o maşină electrică marca Renault ZOE.

Ambiţia a fost de a arăta o Românie frumoasă prin ochii unui om care – paradoxal – este german, o Românie care merită protejată, să demonstrăm eficienţa şi necesitatea maşinilor electrice şi a staţiilor de încărcare electrică.

Gernemann a trecut prin peste 3 000 de sate şi localităţi, cu doar 150 de staţii de încărcare în toată ţara.





Christian Gernemann a călătorit cu o maşină electrică în cele mai izolate sate din România. Multe dintre ele nu dispun de energie electrică în 2019. Una dintre aceste localităţi va fi electrificată de cei de la Restart Energy.

Electric Tour se află pe ultima sută de metri de a stabili un record la scală globală. Pilotul german se îndreaptă în acest moment spre Târgu-Jiu, după ce a parcurs pe rând următoarele zone ale ţării: Crişana, Maramureşul, Bucovina, Moldova, Dobrogea şi Muntenia, urmând ca acum să străbată câmpiile Olteniei.

În mai puţin de două săptămâni, germanul revine la Timişoara, pentru a trece linia de finish. Proiectul va fi prezentat în 22 aprilie, de Ziua Mondială a Pământului.



