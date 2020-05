FOTO Primele concerte după ridicarea stării de urgenţă. Artişti din Timişoara atrag atenţia că au nevoie de spectacole

Bega Blues Band, Jazz a la Jais, Vlad Popescu, Radu Dunca şi Ioan Mihăilescu s-au reunit voluntar în proiectul Scena dintre Blocuri. Momentele artistice au avut loc în patru cartiere din Timişoara, în spaţii inedite, balcoane sau terase.

Prin această acţiune, concepută de asociaţiile Tribul Artistic, Prin Banat şi Asociaţia Timişoara 2021, artiştii au dorit să transmită publicului un mesaj, pe cât de simplu, pe atât de frumos: „Ne-a fost dor de voi!”.

„A fost deosebit de frumos pentru noi să cântăm pentru locatarii din aceste blocuri, să îi vedem la ferestre, la balcoane, pe trotuar, mai ales după aşa o lungă perioadă de izolare care se pare că va şi continua. Am dorit să ieşim în întâmpinarea oamenilor prin acest concert şi să le transmitem prin muzica noastră bucurie, optimism, consolare. Cea mai mare provocare a fost să ieşim azi într-un spaţiu şi să cântăm pentru oameni, după două luni de când am cântat doar pentru noi, în singurătate, aşa că am resimţit cu adevărat, emoţii”, a spus Vlad Popescu, director artistic Eufonia Festival.