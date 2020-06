FOTO Povestea lavandei de la Margina. Bătrânii puneau grâu, rapiţă, porumb, sfeclă, dar tinerii au preferat să cultive flori

În comuna Margina, judeţul Timiş (aflată la 90 de kilometri de Timişoara), s-a organizat, în acest week-end, pentru al doilea an, un asememena eveniment.

Soţii Simona şi George Sloboda, alături de Infocentrul Turistic de la Margina, au pus la cale Picknicul din lanul de lavandă. O experienţă inedită să mănânci la marginea pădurii, în mirosul florilor de lavandă.

“În 2019 am avut o singură zi, dar având în vedere succesul total, în acest an am zis că facem două zile. În această perioadă lavanda este 100 la sută înflorită. Oamenii s-au putut bucura şi de decorile pregătite în lavandă. Am adus şi un fotograf profesionist, pentru a face poze pe loc. Pachetul de mâncare este cel tradiţional, Micul dejun de la Margina”, a spus Damaris Sivu, de la Infocentrul de la Margina.

Simona şi George Sloboda s-au apucat de cultivat lavandă în urmă cu patru ani, după ce au văzut o emisiune pe această temă la televizor.

„Nu ştiam exact ce implică, dar am vrut şi noi. Am avut terenul, utilaje am avut de la părinţii noştri. Ei puneau grâu, rapiţă, porumb, sfeclă, tot ce se putea pune. Noi am vrut să încercăm cu lavanda. Am început documentarea, întâlnirile cu cei de la care putem lua lavandă, după care am început cu o plantaţie de un hectar. Ne-am extins apoi în fiecare an cu câte un hectar. Acum avem aproape patru hectare, în diferite stadii de dezvoltare”, a spus Simona Sloboda.