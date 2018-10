FOTO Podul de Fier din Timişoara a fost iluminat artistic. Lumina aduce viaţă într-un loc cufundat în beznă totală

GALERIE FOTO

Podul de Fier, montat pe actualul loc în 1917, se cufundă în beznă odată cu lăsarea serii. Nu există nici măcar un bec care să lumineze drumul pietonilor. Podul de Fier, montat pe actualul loc în 1917, se cufundă în beznă odată cu lăsarea serii. Nu există nici măcar un bec care să lumineze drumul pietonilor.

La fel este şi malul stâng al Begăi, din zona podului. După ce se lasă întunericul, nimeni nu mai are curajul să străbată acest loc.



Cei de la Light Edu, o platformă din cadrul Bienalei de Arhitectură de la Timişoara, s-au gândit să facă lumină.

Instalaţia artistică a fost concepută light designerii de la Lupercales, din Barcelona, care au coordonat un grup de arhitecţi, urbanişti şi artişti din Timişoara.

„Am ales să iluminăm Podul de Fier, aflat într-o zonă istorică a oraşului. E o zonă aproape de centru, care în ultima vreme are o tendinţă de dezvoltare. Instalaţia este un rezultat al unui proces educativ. Am avut un workshop de design de iluminat, ţinut de o echipă de lighting designeri din Barcelona, cu o experienţă academică bogată”, a declarat Alexandra Maier, coordonator Light Edu.

„Lumina lucrează ca un atractor urban”

A fost aleasă o zonă întunecată a Timişoarei tocmai pentru a sublinia că lumina aduce viaţă.

„Lumina lucrează ca un atractor urban. Există concepte de <night time economy> în multe oraşe mari, dar nu ne putem compara cu ei. Sunt oameni care îşi pun problema pentru acest echilibru între activitatea din timpul zilei şi ce se întâmplă noaptea. Oamenii îşi extind activitatea şi pe timpul nopţii. Mai nou lucrăm noaptea, ne întrebăm unde mâncăm noaptea... Acest <night time economy> e la fel de important ca activitatea de zi”, a mai spus Alexandra Maier.

Iluminarea unei piscine

Pe malul stâng al Begăi se află un fost ştrand şi o bază sportivă aflată în paragină. Arhitecţii au iluminat artistic una dintre piscine.

„Malul stâng e într-un întuneric profund după apusul soarelui. Nu mai este parcurs de cetăţeni. E folosit doar de către alergători şi biciclişti, ceilalţi încearcă să-l evite. Podul este personajul principal, dar noi am iluminat şi zona adiacentă. Mai exact prima piscină, care poate fi observată ca un dispozitiv luminos”, a spus artista Puşa Petrov.

Instalaţia de iluminare a Podului de Fier cât şi cea din împrejurimi va rămâne doar câteva zile, mai exact până sâmbătă.

Podul de Fier intră în restaurare în 2019

Primăria Timişoara pregăteşte însă un proiect de reabilitare a podului, care va cuprinde şi iluminarea ei.

„Iluminarea de acum arată potenţialul acestui monument de Clasa A. Trecând de la idei la practică, la începutul anului viitor se va lansa licitaţia de proiectare pentru reabilitarea Podului de Fier, cu funcţiuni conexe pe mal, în zona care aparţine de primăriei. După venirea companiilor multinaţionale în acest cartier, viaţa se va schimba. E foarte important ca podul să fie reabilitat, să fie accesibil. În unele părţi, structura metalică trebuie reconstruită. Avem un plan de a pune în valoare cât mai multe obiective de pe malul Begăi. Urmează şi Turnul de apă, care este la stadiul de concurs de soluţii de arhitectură pentru proiect”, a declarat Dan Diaconu, viceprimarul Timişoarei.

Conferinţe pe tema luminii în mediul urban

Light Edu este o platformă care încearcă să reunească specialişti în iluminat.

Iluminatul arhitectural este o profesie în sine, care în România nu este încă recunoscută în nomenclatorul de meserii.

Prima ediţie Light Edu a fost lansat în urmă cu doi ani, în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Timişoara. Zilele acestea vor continua conferinţele având ca temă principală lumina în mediul urban.