FOTO Cine este pilotul rănit grav în accidentul aviatic de la Suceava. Carieră impresionantă în aviaţia militară, unde a fost pilot pe avioane supersonice

Două avioane de acrobaţie Skeen Skybolt, care făceau parte din echipa Skybolt of Romania s-au ciocnit în aer, în timpul unor exerciţii. Un accident aviatic deosebit de grav a avut loc sâmbătă, 4 august, în localitatea suceveană Frătăuţii Vechi, cu puţin timp înaintea de începerea unui miting aviatic.Două avioane de acrobaţie Skeen Skybolt, care făceau parte din echipa Skybolt of Romania s-au ciocnit în aer, în timpul unor exerciţii.

Timişoreanul Sorin Bochiş (53 de ani) făcea echipă de acronaţie aeriană cu un pilot din Bucureşti, Cornel Marinescu, care a achiziţionat şi el un avion de acelaş timp. Marinescu, în vârstă de 60 de ani, a murit în urma accidentului

Starea lui Sorin Bochiş este gravă. Pilotul a fost luat cu elicopterul SMURD de la Suceava şi transporatat la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi. “Pacientul este în comă. Are politraumatism craniocerebral deschis, contuzie toraco abdominal, fractură gambă. Este întubat, ventilat mecanic”, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD Iaşi.

Skybolt of Romania a participat la Mitingul Aviatic din 24 iunie, de pe Aeroportul Timişoara.

„Ei au deschis practic acrobaţiile la Timişoara Air Show. Nu pot să îmi dau seama ce s-a întâmplat la Suceava. Înţeleg că a fost o pregătire înainte de mitingul avaitic. Se pot întâmpla accidente şi în aviaţie, chiar dacă sunt mai rare decât cele cu maşini sau alte mijloace de transport. Pot să spun că Sorin Bochiş era un pilot foarte experimentat. A fost pilot şi la Carpatair. E un mare pasionat de avioane. Mă surprinde accidentul. Nu caut vinovat, dar ştiu că Sorin Bochiş este un om foarte, foarte disciplinat, un model de corectitudine. El era liderul echipei Skybolt of România”, a declarat Dan Idolu, directorul Aeroportului Timişoara.

Sorin Bochiş (53 de ani - foto sus), pilot şi instructor de zbor, are în spate o carieră importantă în aviaţia militară, fiind pilot de avioane de vânătoare supersonice, inclusiv Mig 21 şi Mig 23.

Timişorenii amatori de senzaţii tari puteau experimenta, contra cost, zborul acrobatic cu acest avion proiectat special pentru aşa ceva.

Cei care doreau să zboare acrobatic cu acest avion plăteau 70 de euro, pentru 15 de mine. avionul putând fi închiriat şi pentru plimbări simple, la 60 de euro, pentru un zbor de 20 de minute.





Avionul a costat în jur de 80.000 de dolari şi a fost cumpărat de la o familie de piloţi acrobaţi din SUA.

“Mi-am dorit de foarte mult timp să pilotez un avion cu formă istorică, cu performanţe actrobatice de campionat mondial. Am visat la acest tip de zbor. Am negociat cu proprietarii din Florida aproape patru luni. Am cumpărat avionul fără să-l văd, fără să-l încerc, să-l verific. Ca şi cum cumperi ceva de pe e-bay. Acest avion este din 2006, dar modelul este 1974. Este un avion aproape istoric”, a declarat Sorin Bochiş, pentru Adevărul.

Aparatul lui Bochiş era primul avion acrobatic biplan din România.

“Suntem mândri că avem un asemenea avion de acrobaţie. Pe lângă că este singurul, este şi privat. Segmentul acesta de zbor de înaltă acrobaţie nu s-a dezvoltat la noi. În primul rând, un asemenea avion costă destul de mulţi bani. În al doilea rând, îţi trebuie şi un istoric. Eu am 50 de ani, dar toată viaţa mea am zburat acrobatic. Mai am un avion, Dynamic, cu care mai făceam acrobaţii, dar acrobaţia cu avioane normale nu e prea sănătoasă. Nici nu prea e voie, pentru că ele nu sunt făcute pentru acrobaţie”, a mai spus Sorin Bochiş.

Face looping, răsturnare, <Inelman>, zbor pe spate, tonou lent, tonou rapid, tonou rupt, face absolut toate formele de vrie; normală, pe faţă, pe spate, toată gama de acrobaţie care o întâlnim la campionatele mondiale”.



Echipa Skybolt of Romania cu avioanele biplane FOTO Voicu Tămaş/Romanian Spotters şi Dragoş Samoilescu