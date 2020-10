FOTO Patru cetăţeni germani, noii proprietari pe spaţiul Uniunii Scriitorilor din Timişoara. Robu a demarat negocieri cu avocatul acestora

GALERIE FOTO

La începutul săptămânii trecute, Primăria Timişoara, prin consilierul Cristina Micu, de la Direcţia Clădiri şi Terenuri, a transmis prin e-mail Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi redacţiei revistei Orizont o somaţie de „evacuare cu celeritate” a spaţiului din strada Episcop Augustin Pacha nr.1, etaj 1 (acces din Piaţa Sf.Gheorghe nr.3). În acest spaţiu, Uniunea Scriitorilor şi-a desfăşurat, fără întrerupere, activitatea, încă de la înfiinţare, în 1949.

Somaţia a fost emisă în temeiul Decizici Civile nr.481/24.07.2020 definitivă şi irevocabilă pronunţată de Curtea de Apel Craiova – secţia I Civilă, prin care s-a soluţionat dosarul nr.325/30/2010, în care reclamanţii Kohl Horst Nikolaus, Fish Kohl Gerlinde, Jager Gertrude Hedwig şi Stiebler Herta Barbara, cu toţii cetăţeni germani, au solicitat restuituirea unui imobil situat în Timişoara, Bd.Revoluţiei 1989 nr.5.







Fiind în imposibilitatea de a retroceda în natură acest imobil, autorităţile locale au fost obligate de către instanţă să ofere în compensare mai multe spaţii. Acestea erau pe strada Eugeniu de Savoya, Calea Martirilor, Piaţa Victoriei şi bulevardul Revoluţiei, dar şi locaţia din strada Episcop Augustin Pacha nr.1, etaj 1, unde funcţionează Uniunea Scriitorilor – pe motiv că a fost proprietatea Statului Român şi dat în folosinţă Sfatului Popular al Oraşului Timişoara, conform CF nr.400874-C1-U68.

Reclamanţii au depus lista cu imobilele primăriei

Conform informaţiilor din dosar, reclamanţii au depus la dosar o listă cuprinzând mai multe imobile pe care le solicită a le fi atribuite în compensare, printre care şi spaţiul în care funcţionează Uniunea Scriitorilor. La data de 31.10.2018, reclamanţii au solicitat ÎCCJ strămutarea cauzei pe motiv de bănuială legitimă prvind imparţialitatea judecătorilor. Cererea a fost admisă prin încheierea nr. 4079/22.11.2018, pricina fiind strămutată la Curtea de Apel Craiova.



Pe rolul Curţii de Apel Craiova s-a format Dosarul nr. 325/30/2010, în care judecătorul cauzei, conform deciziei de casare, a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea imobilului ce a făcut obiectul notificării cât şi a unei expertize tehnice având ca obiect valoarea bunurilor solicitate în compensare. Urmare administrării acestor probe de specialitate, ţinând cont şi de Decizia Curţii Constituţionale nr. 1020/14.09.2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 683/08.10.2010 cât şi de jurisprudenţa CEDO, în temeiul art. 18 din Legea nr. 1/2001, privind regimul juridic al unor imobile, preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, Curtea de Apel Craiova a dispus admiterea cererii în sensul: Atribuirii în compensare a reclamanţilor pentru apartamentele situate în imobilul din Timişoara B-dul Revoluţiei 1989 nr. 5, imobil în regim S+P+E1,2,3 - evaluat la 1. 267.833,80 Euro a următoarelor imobile: imobil situat în Timişoara str. E.A.Pacha nr.1, et. I, ap. SAD 1, imobil situat în Timişoara str. Eugeniu de Savoya nr. 7, subsol şi mezanin, imobil situat în Timişoara Calea Martirilor 1989 nr. 2 A, spaţiul comercial – Agenţia CEC, imobil situat în Timişoara P-ţa Victoriei nr. 1 - SAD 3, imobil situat în Timişoara B-dul Revoluţiei nr. 3, parter (valoare totală 974.531 Euro ). Pentru diferenţa de 293.302,8 Euro Municipiul Timişoara prin Primar, este obligat să emită o nouă dispoziţie prin care să propună acordarea către reclamanţi de măsuri compensatorii”, se arată în decizia Curţii de Apel Craiova.





„Reper majore ale vieţii spirituale timişorene”

După Revoluţia din 1989, spaţiul în discuţie a fost închiriat şi apoi, din 2018, prin Hotărâre de Consiliu Local atribuit în folosinţă gratuită prin încheierea unui contract de comodat, pus, în continuare, la dispoziţia Filialei şi a revistei Orizont.

În atare condiţii, având în vedere sentinţa definitivă şi irevocabilă a instanţei, scriitorii erau puşi în situţia de a părăsi spaţiile deţinute de 71 de ani. Noii proprietari au fost deja trecuţi şi în C.F.





„Dincolo de valoarea patrimonială a clădirii, această incintă a devenit, în timp, unul dintre reperele majore ale vieţii spirituale timişorene, în care s-au desfăşurat şi se desfăşoară cu regularitate manifestări culturale şi artistice, lansări de carte, recitaluri, expoziţii, proiecţii foto-video, simpozioane şi evocări, festivaluri cu participare naţională şi internaţională, la care participă importante personalităţi din ţară şi din strănătate, precum şi un numeros public, alcătuit nu numa din memrii uniunilor de creaţie”, a transmis Cornel Ungureanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor – Filiala Timişoara.

Tot aici, a fost amenajată o bibliotecă a literaturii bănăţene şi central-est europene cuprinzând peste 5.000 de volume, peste 150 de filme de scurt metraj, numeroase fotografii şi alte materiale vizuale.

Tot în acest spaţiu, a fost concepută şi Proclamaţia de la Timişoara, document esenţial al Revoluţiei din 1989.

„Cum un judecător din peste trei judeţe îşi întinde mână pe acest spaţiu?!”

Chiar dacă e argumentată şi motivată juridic, decizia este contestată de scriitori pentru că se ignoră statutul aparte al încăperilor şi birourilor din clădire, care a fost construită în 1913 (după un proiect semnat de arhitectul Kremer Jozsef Jr.), ca sediul al Băncii Szana.









„Am solicitat o copie a deciziei instanţei şi a dosarului de judecată. Este foarte important să ştim dacă primăria din Timişoara a oferit acel spaţiu sau, aşa cum mi s-a spus, primăria nu are niciun amestec în această decizie a justiţiei. A doua zi l-am contactat pe domul primar, Nicolae Robu, de la care doream să aflu care este poziţia primăriei, pentru că noi primisem un simplu e-mail. Ca prim răspuns, domnul Robu a fost foarte surprins, spunând că nu ştie absolut nimic despre acel e-mail plecat din primărie, dar să stăm liniştiţi, să nu plecăm, să nu dăm curs acelei cereri de a părăsi acel spaţiu. Ulterior, mi-a transmis că s-a documentat, există o sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă prin care acest spaţiu este acordat unor cetăţeni. Nu e vorba de un proces de retrocedare. Această clădire nu are un proprietar, pentru că la origine a fost o bancă. Ea nu a fost niciodată revendică, în 1949 a fost luată în proprietarea Sfatului Popular. A fost mereu sediu ale instituţiilor de cultură. Nu e vorba de un proces de retrocedare, ci de o atribuire prin compensare. Sunt cinci spaţii pe care s-au oferit cetăţenilor. Avem, totuşi, câteva întrebări. Rezultă cu limpezime că decizia irevocabilă este din data de 27iulie 2020. Noi am fost anunţaţi în 30 septembrie, după mai mult de două luni. Vrem să vedem acel dosar prin care s-a desfăşurat această acţiune, e adevărat, care s-a întins pe cel puţin zece ani. Am vrea, de asmenea, să aflăm dacă Primăria Timişoara a fost reprezentată în acest lung şir de procese, dacă s-a apărat în instanţă. Şi dacă e aşa, cum susţine domnul Robu, că niciodată nu a pornit dinspre primărie spre judecătoria din Craiova un act prin care acest spaţiu să fie atribuit. Altfel, ne aflăm în plină paranormalitate. Cum un judecător din peste trei judeţe îşi întinde mână pe acest spaţiu?!”, a declarat scriitorul Mircea Mihăieş.

Poziţia scriitorilor este una fermă. Aceştia refuză să părăseacă acest spaţiu. „Reprezentăm 70 de ani de istorie culturală a timişoarei. Noi nu vom pleca! Acesta este mesajul pe care-l trimitem. Şi somăm primăria din Timişoara, pe care o acuzăm de incompetenţă şi iresponsabilitate, să rezolve acestă problemă, să facă gestul de dezimproprietărire a celor pe care, cum complicitatea lor, i-a împroprietărit”, a mai spus Mircea Mihăieş.



Schimb de mesaje între Nicolae Robu şi avocatul germanilor



Nicolae Robu, încă primar al Timişoarei, până la numirea oficială a lui Dominic Fritz, a luat legătura cu avocatul cetăţenilor germani, care sunt noii proprietari, pentru a găsit o soluţie.









Robu a transmis un e-mail avocatului, prin care cere propune un schimb de proprietăţi: „Dumneavostră urmând să ne oferiţi spaţiul invocat de pe strada Augustin Pacha nr.1, etajul I, în suprafaţă de 220,48 metri pătraţi, pe care tocmai aţi fost puşi în posesie, iar noi, în contrapartidă, urmând să vă oferim spaţiul SAD 6, din aceaşi clădire, parter, în suprafaţă de 145,1 metri pătraţi, cu compensări financiare sau în natură, în funcţie de negociri”.

Spaţiul de la SAD 6, din aceaşi clădire, este deţinut de Primărie. Pe vremuri a adăpostit un magazin de peşte, iar mai târziu aici a funcţionat magazinul oficial al echipei de fotbal Poli.



„În logica mea, cunoscând legea, ar urma o negociere, cu aprobarea Consiliului Local, care se va baza pe evaluarea de către experţi a celor două spaţii, pentru diferenţă. Presupunând că valoarea e mai mare în spaţiul de 220,48 metri pătraţi, decât pentru cel de 145,1 metri pătraţi, primăria poate să mai ofere spaţii mai mici, pe care le mai avem în zonă, sau o sumă de bani, aşa cum va rezulta din procesul de negociere. Asta am gândit eu, pentru a putea face ca Uniunea Scriitorilor să îşi continue activitatea acolo. Eu sunt adeptul dreptului de proprietate, dar nu e normal ca în România, la 30 de ani de la Revoluţie, încă să se mai facă restituiri în natură. Am spus asta de nenumărate ori. După informaţiile mele, în Ungaria s-au lăsat cinci ani, în alte state zece ani, dar niciunde nu mai mult de zece ani pentru restituirile în natură. Dacă cineva a fost deposedat abuziv, trebuie despăgubit, dar istoria îşi are şi preţul ei, pe care o plătim, fiecare, nu se pot da interesele publice peste cap. Trebuie să se meargă pe despăgubiri corecte, mulţumitoare, îndestulătoare pentru cei care au avut de suferit de pe urma abuzurilor regimului comunist”, a spus Nicolae Robu.







Acord de principiu pentru negociere

Răspunsul primit de la avocatul noilor proprietari a fost unul dătător de speranţe.









„Avocatul a răspuns: <În legătura cu propunerea dumneavoastră, vă comunicăm acodul de principiu referitor la o atare compensaţie sau schimb care să opereze cu privire la cele două imobile menţionate. Dar, după o analiză care să implice expertizarea celor două imobile, şi compensaţia, în bani sau natură, în funcţie de negociere, în vederea echivalării valorii lor>. Prin urmane, sunt bucuros că după ce s-a conultat cu noii proprietari, avocatul ne-a comunicat un acord de principiu. Aşa este corect, aşa am vrut şi noi. Mai mult de atât, eu nu am ce să fac. Solicitarea acestor cetăţeni datează din 2002, procesul a fost deschis în 2010, înainte să fiu eu primar”, a mai spus Robu.

Robu: Primăria nu a trimis instanţei listă cu clădiri



Nicolae Robu, care a ocupat fotoliul de primar al Timişoarei timp de opt ani, spune că a aflat de acest caz de la Mircea Mihăieş, Robu susţine că primăria nu a trimis instanţei de la Craiova nicio listă cu clădiri, pentru compensare.







„Regret că unii au profitat să arunce cu noroi în mine şi în administraţia pe care încă o conduc. Am aflat de la domnul Mircea Mihăieş că s-a trimis de la o funcţionară din primărie o notă către Uniunea Scriitorilor, că spaţiul respectiv a fost atribuit printr-o sentinţă definitivă şi executorie către nişte cetăţeni germani, şi trebuie să elibereze acel spaţiu, pentru a putea fi predat noilor proprietari. Nu sunt mulţumit de modul în care a fost transmisă acea notă. Nu trebuia ca această funcţionară să aibă atâta exces de zel încât să mai pună , fără să mă informeze pe mine. Procesul acesta a început din 2010, dinainte de a fi eu primar. S-a cerut în compensarea unui spaţiu care nu mai putea fi dat, să se dea alte spaţii. Am întrebat dacă s-a propus vreodată, de când sunt eu primar. Răspunsul a fost că nu s-a propus niciodată. S-au propus doar puncte de depăgubire prin ANRP – Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor. Nu cred că se joacă nimeni să-mi transmită informaţii false. Niciodată nu s-au oferi spaţii în compensare. Mereu s-a spus că primăria nu dispune de spaţii de care se poate debarasa. Dacă ies la iveală alte informaţii, atunci cei ce mi le ascund sunt responsabili şi trebuie să dea socoteală. A fost perioadă de concedii, nu dorea nimeni să ascundă aşa ceva. Eu am sprijinit Uniunea Scriitorilor cum nu a sprijinit-o nimeni. Sper că se recunoşate faptul că spaţiul este în comodat, că am dat bani pentru a susţine Orizont, am dat bani pentru evenimentele culturale, de exemplu Festivalul de Literatură”, a mai spus Nicolae Robu.

Mircea Mihăieş şi Cornel Ungureanu au organizat o conferinţă de presă în Piaţa Sf.Gheorghe









