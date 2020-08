FOTO Patria lubeniţei de Banat, lovită de coronavirus. „Nu cumpărau pentru că se temeau că pepenii sunt infectaţi“

GALERIE FOTO

Sezonul de cules al lubeniţei este în plină desfăşurare la Gottlob, patria lubeniţei din Banat. Producătorii se află în câmp şi livrează marfă proaspătă în pieţe, la tabare sau în supermarketuri.





Din nefericire şi comuna Gottlob a fost afectată de coronavirus. La mijlocul lunii iulie, în comună au apărut un început de focar, 12 persoane fiind testate pozitiv cu virusul SARS Cov2. Dacă numărul de cazuri ar fi crescut, localitatea timişeană risca să fie carantinată. Focarul a fost ţinut sub control, însă veştile alarmante s-au răspândit cu rapiditate.

De psihoza coronavirusului au avut parte şi producătorii de lubeniţe, pentru că au existat intermediari şi chiar cumpărători care au refuzat lubeniţa de la Gottlob, pe motiv că ar putea fi infectată cu viruşi.



„Odată cu apariţia primelor cazuri de la noi din zonă, s-au răspândit imediat anumite vorbe, celebrele fake-news-uri, care ne-au afectat destul de serios. Unii vânzători s-au plâns că în pieţe, oamenii se delimitau de ei, întrebau de unde este marfa şi când aflau că e de la Gottlob, nu voiau să cumpere produse, pentru că exista concepţia falsă că lubeniţele sau roşiile ar fi infectate. Ceea ce e imposibil. Au fost câteva cazuri de infecţii în Gottlob, relativ restrânse, oameni care au lucrat în fabrici, care au luat contact cu persoane din mediul urban, au venti la sat...aşa a apărut. Majoritatea oamenilor erau asimptomatici, comuna nu a fost în carantină, nici în izolare, n-au fost nici armata, nici poliţia pe străzi. Oamenii au putut să circule, să îşi valorifice marfa, să meargă la piaţă, nu au fost probleme. Ceea ce a apărut în presă a fost mult umflat şi departe de adevărul din zona noastră”, a declarat Nicu Creţu, unul din cunoscuţii agricultori de la Gottlob.







„Voi sunteţi de la Gottlob, cu coronavirusul”



Primarul din Gottlob, Gheorghe Nastor, confirmă cele întâmplate producătorilor de lubeniţă.



„Sigur că există acea reţinere din partea beneficiarilor, dar îi asigur că nu au motive să se teamă. Nu se pune niciun moment problema de a fi infectate produsele cu acest coronavirus. Dar este reticienţa, aşa sunt oamenii. Vă daţi seama, asta ne mai lipsea, ca pe lângă toate problemele pe care le-am avut în acest an, destul de slab din punct de vedere agricol, agricultorii să nu mai poată ieşi nici să-şi valorifice marfa, acum, în momentul acesta, când trebuie să îşi materializeze munca de un an de zile. Am auzit vorbe de genul; <voi sunteţi de la Gottlob, cu coronavirusul>. Ştiu un caz de la Jimbolia, un cetăţean, care spunea că el nu ia marfă de la Gottlob. Cam aşa s-au abordat unele din cazuri. Am avut discuţii şi la nivel de judeţ şi am spus că o să fiu nevoit să trimit producătorii pe pieţele Aradului. Mulţumim lui Dumnezeu că am trecut cu bine şi suntem aproape de liman”, a declarat Gheorghe Nastor.







„Ne-a trecut glonţul pe lângă urechi”

Primăria din Gottlob a fost nevoită ca în acest an să renunţe la organizarea tradiţionalului Festival al Lubeiţei, care are loc în primul week-end din luna august.

„E un an cu totul deosebit. În primul rând din cauza acestui nenorocit de coronavirus. Suntem afectaţi în modul cel mai serios. Am renunţat la organizarea Festivalului Lubeniţei de la Gottlob, din cauza coronavirusului. Am avut şi o situaţie deosebit de gravă, ne-a trecut glonţul pe lângă urechi, având în vedere că puteam fi carantinaţi în orice moment. Dumnezeu a fost de partea noastră şi oamenii au înţeles gravitatea faptei, pentru că au respectat, cu micic excepţii, condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. Au existat şi excepţii nedorite, care ne-au adus în situaţia asta, am avut la un moment dat 11 cazuri de infecţii cu coronavirus, cetăţeni de-ai noştri, depistaţi pozitiv. La ora asta, din fericire, şi subliniez acest lucru, mai avem trei cazuri. Dacă totul va fi aşa cum ne dorim, în data de 12 august se consideră focarul stins. Să nu zicem hop până nu sărim calul, pentru că oricând mai poate apărea câte un caz. Ultimul nu se datorează comunităţii, a fost luat de la o clinică din Timişoara, unde consăteanul nostru făcea chimioterapie. Eu din ce ştiu, am avut un decedat, cu comorbiditate. Se bănuie că avea şi coronavirus. Nu i-a făcut nimeni niciun test. E o bănuială. Am avut şi cazuri grave, dar s-au finalizat cu videcarea oamenilor”, a mai spus Nastor.





Lubeniţe mai dulci ca niciodată şi exagerat de mari



Agricultorii de la Gottlob au obţinut în acest sezon între 30 şi 40 de tone de lubeniţă pe hectar.







„Nu e un sezon aşa cum ne-am aşteptat. Dar odată cu apariţia soarelui, au ajuns la gustul pe care ni-l doream, zemoase, dulci. Chiar am făcut şi test la zahărul aflat în lubeniţă, a ieşit foarte mare. 11 pe scara Brix. Ceea ce înseamnă că la 100 de grame de lubenţă, există 11 grame este zahăr. Anul trecut a ieşit 9,8, anul acesta se pare că sunt mult mai dulci. Şi mult mai mari. Cele plantate după paşti, au ajuns chiar foarte mari. Unele exagerat de mari faţă de media cu care noi ne-am obişnuit. În supermarketuri există o regulă, să nu depăşească zece kilograme. Pentru că sunt mari, oamenii sunt cu plase, omul preferă o lubeniţă de patru-şase kile, o mâncă, iar dacă doreşte cumpără alta. Cea mai grea lubeniţă a cântărit 18,7 kilograme, dar e posibil să fi fost şi mai mari, foarte multe încarc direct în microbuze, la clienţi, nu cântăresc la bucată!”, a mai spus Nicu Creţu, care are exclusivitate cu Mega Image, fiind singurul lor furnizor în zona Banatului. Spune că a livrat marfă şi în Maramureş, Cluj, Arad sau Oradea.

„Lubeniţa se vinde bine şi cu corona”



Cristian Cerba este un alt mare producător de lubeniţă în Gottlob. L-am întrebat şi pe el cum e sezonul 2020.



„La mine a fost un an mai slab ca cel din 2019. Producţia este aproape pe jumătate. Am plantat opt hectare şi am obţinut undeva la 30-35 de tone pe hectar. Principalul motiv e din nou vremea instabilă din primăvară, cu diferenţe mari de temperatură de la o zi la alta, între zi şi noapte, câteodată cu variaţii de 10-15 grade. Dar cu toatre acestea, calitatea este foarte bună. Glumind un pic, lubeniţa se vinde bine şi cu corona. Eu nu am avut oameni care să refuze marfa. Anul acesta, cam 90 la sută am vândut la supermarketuri. Am un contract cu cei de la Profi. Preţul e cam ca anul trecut, cu toate că ar trebui să fie puţin mai mare”, a afirmat Cristian Cerba, care se ocupă însă şi de alte legume, având în vedere că Gottlob este unul din cei mai mari producători de legume din vestul ţării.