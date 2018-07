FOTO Parcul de la "Flora" este gata de inaugurare. Cum arată zona verde de pe cea mai celebră faleză a Timişoarei

Parcul Alpinet, zona verde a celei mai cunoscute faleze a Begăi, între podurile Maria şi Mihai Viteazul, a fost reamenajat în urma unei investiţii de 1,5 milioane de lei, bani din bugetul local.

Aproape an au durat lucrările, iar acum este gata de inaugurare. Parul este încă înconjurat de un gard, însă de săptămâna viitoare , mai exact de marţi, oamenii vor putea deja să savureze peisajul.

“Nu am făcut înca inaugurarea pentru că am vrut ca tot ansamblul să arate la fel de bine şi am remarcat că pe splai, spaţiul verde pe partea cu clădiri, nu arată foarte bine.

Am cerut celor de la Horticultura să facă aceleaşi aranjamente de plante cu frunze colorate şi flori între strada Braşov şi intersecţia de lângă Piaţa Maria, ca pe partea cealaltă, spre Flora”, a spus primarul Nicolae Robu.

Parcul Alpinet, cu o suprafaţă de peste 20.000 de metri pătraţi (cunoscut şi ca parcul de la "Flora") amplasat pe malul stâng al canalului Bega, a intrat în şantier în toamna anului trecut. După o pauză pe timp de iarnă, lucrările s-au reluat în martie.

Întreg parcul are gazon nou, s-au refăcut complet aleile pietonale din pavele de beton, mobilierul urban a fost înnoit, la fel şi sistemul de iluminat ecologice. S-a instalat un sistem de irigare automatizat şi s-au amenajat zone cu mici lacuri şi răuleţe articiale.

Conform proiectului, s-au plantat în parc peste o sută de arbori, arbuşti şi plante perene.





Istoria parcului Alpinet

Parcul Alpinet a fost realizat în 1930, după planurile directorului Horticulturii de atunci, Mihai Demtrovici. Iniţial a purtat numele de Arboretum.

Parcul cuprindea diverse specii alpine şi subalpine, dar şi exotice. Trenul denivelat a fost amenajat în aşa fel încât să ofere oamenilor o promenadă pe malului stâng al Begăi.

Parcul a fost afectat de gerul din 1956 şi a trebuit refăcut parţial. 87 la sută dintre arbori au vârste de sub 40 de ani. Au fost plantaţi până în 1967, pentru o mare expoziţie florală care s-a ţinut în parcul Alpinet. Structura actualului parc aparţine arhitectului Iojică.

Pe sceletul pavilionul expoziţional din 1967, a fost construit restaurantul Flora.





Parcul a mai trecut prin lucrări de reamenajare în 2002, când s-au defrişat plopii de pe marginea canalului Bega. Au fost plantate însă 15 varietăţi de magnolia.

În 2009, în parc a fost amenajat Aleea Consulatelor.



Faleza a fost refăcută recent printr-un proiect cu finanţare europeană, pentru reabilitarea malurilor canalului Bega.