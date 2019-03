FOTO Naţionala României de preoţi romano-catolici. Ce rezultat neaşteptat a obţinut la Europenele de Futsal

GALERIE FOTO

La competiţia din Muntenegru au luat startul 16 echipe naţionale, care au fost împărţite în patru grupe. Naţionala României s-a clasat pe locul 6 la finalul competiţiei.







România a jucat în grupă cu Slovenia (3-0), Cehia (2-0) şi cu Ungaria (0-1), clasându-se pe locul doi. În meciul pentru semifinală, tricolorii au pierdut în faţa celor din Bosnia-Herzegovina (0-2). Au jucat apoi un meci de clasament pentru locurile 5-9, învingând de această dată cu 1-0 echipa Ungariei. În meciul pentru locurile 5-6, tricolorii au pierdut însă partida cu Slovacia (1-3).

În echipa României au jucat preoţi de la Iaşi, Dej, Satu Mare, Lugoj şi Timişoara. Dieceza Timişoara a dat trei jucători, Nikola Laus, cancelar episcopal, Sima Mihai Milan, paroh al parohiei romano-catolice din Slatina Timiş şi István Barazsuly, paroh al bisericii romano-catolice din cartierul Elisabetin.

“Suntem aproape mulţumiţi de locul şase obţinut la a 13-a ediţie a Campionatului European rezervat preoţilor romano-catolici, la futsal. În sensul că ne-am dus fără antrenor, fără maseuri, cum aveau celelalte echipe mari ca Portugalia, Bosnia, Polonia sau Cehia, care sunt în top patru. Aşa că acest loc şase îl ocupăm cu mândrei”, a spus István Barazsuly.

Fostul căpitan de echipă al Ungariei joacă acum pentru România

István Barazsuly este cel mai nou membru al echipei României. Este un atacant cu mare experienţă internaţională, el evoluând vreme de şase ani pentru naţionala Ungariei.

“Eu joc fotbal de când mă ştiu. Nici nu ştiam să merg, dar deja jucam fotbal. Dar este prima dată când joc la o competiţie pentru naţionala României. Am jucat şase în echipa Ungariei, având în vedere că am studiat la Budapesta. Dar asta nu contează la acest nivel, se pot face transferuri. La un moment dat am fost şi căpitanul echipei Ungariei. Acolo am jucat şi meciuri pe teren mare. De anul acesta am schimbat ţara pentru că noi jucăm fotbal în fiecare zi de luni, iar în fotbal nu este vorba doar de o minge, ci mult mai mult. E despre prietenie, ajutarea celorlalţi. Este nevoie de o întâlnire constantă”, a declarat István Barazsuly, care se declară un mare fan al echipei Real Madrid.

Campionatul European de Fotbal al preoţilor catolici a fost câştigat de echipa Portugaliei, care a învins în finală naţionala Bosniei-Herzegovina, scor 3-0.

