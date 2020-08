FOTO Medicii timişoreni care au grijă de pacienţii cu COVID-19, recompensaţi zilnic cu cea mai bună cafea

GALERIE FOTO



De câteva săptămâni, medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” şi cei de la Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean din Timişoara îşi pot încărca "bateriile" cu cea mai bună cafea, primită ca donaţie de doi tineri din oraş. De câteva săptămâni, medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” şi cei de la Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean din Timişoara îşi pot încărca "bateriile" cu cea mai bună cafea, primită ca donaţie de doi tineri din oraş.

Zeci de preparate pe bază de cafea specială, cu lapte sau fără, ajung în fiecare dimineaţă în locurile cheie unde lupta cu coronavirusul SARS-Cov2 se dispută zilnic, contra cronometru.

„Din pasiunea pentru o cafea ieşită din ordinar, prin prisma cunoştinţelor obţinute din călătoriile precedente, am decis ca în aceasta perioadă să dărâmăm graniţele, într-un tur al cafelei care să ne poarte oaspeţii în jurul lumii, chiar şi atunci când libertatea mişcare ne este îngrădită. Adevăraţii artişti ai contextului sunt medicii, pe care considerăm că trebuie să îi susţinem fiecare, după posibilităţi. Noi le ducem cafea de origine, din Costa Rica, Ethiopia şi Columbia sub formă de preparate ambalate to go, mulţumindu-le astfel, în fiecare zi, pentru dedicarea cu care se implică în această perioadă extrem de dificilă pentru întreaga umanitate”, transmit Viorel Baicu şi Sergiu Vlad fondatorii Molecular Cafe.