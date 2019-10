FOTO Cel mai mare graffiti din România. Desenul de pe silozul de cereale din Timişoara, dedicat Revoluţiei din 1989

Peste 20 de artişti intervin în aceste zile în spaţiul public din Timişoara pentru a realiza picturi murale sau mozaicuri în memoria evenimentelor din decembrie 1989. De departe, cea mai spectaculoasă lucrare se desfăşoară în zona Solventul. Patru artişti realizează una dintre cele mai mari lucrări de grafitti din România, pe unul din silozurile de cereale pe malul Begăi.



Peretele silozului dinspre fostul combinat Solventul are 30 de metri înălţime şi era un loc vânat de mult timp de artiştii graferi.



“Eu sunt copil de Iosefin, veneam aici în zonă. Erau provocatoare aceste silozuri prin dimensiunile gigantice. În 2017 am avut o propunere de proiect cu Fisart (Festivalul Internaţional de Artă Stradală), să facem cel mai lung muzeu de street art accesibil cu bicicleta. Iată că în acest an, Asociaţia Timişoara 2021 a integrat proiectul acesta în Memoriile cetăţii. Această clădire are 30 de metri. Acum avem un perete, dar ne gâdim pe viitor şi pe celelalte laturi. Ne bucurăm că firma asta, Cerealcom, a acceptat planul”, a declarat Sergio Morariu, coordonatorul proiectului Fisart.