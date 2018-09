FOTO Italienii vor să refacă un imobil istoric devenit ruină în inima Timişoarei. Se preconizează un restaurant, spaţii comerciale şi apartamente

Ruina de pe strada Eugeniu de Savoya colţ cu strada Emanuil Ungureanu ar putea să dispară. Proprietarii doresc să reconstruiască imobilul care a fost cândva pe spaţiul respectiv, păstrând aspectul originar. Ei au primit o derogare de la Direcţia de Monumente ca acoperişul imobilului să fie înălţat până la nivelul cornişei clădirii vecine.



Proprietatea aparţine unui grup de firme din Italia, care au anunţat, printr-un mesaj scris pe un panou, că doresc să înceapă reconstrucţia clădirii.



Pentru asta trebuie să elaboreze un PUZ, denumit “Restaurare şi extindere construcţie existentă”.

Clădirea urmează să aibă subsol, parter, două etaje şi mansardă. Dorinţa lor este ca la subsol să deschidă un restaurant (plus spaţii de depozitare), la parter să fie spaţii comerciale, iar la cele două etaje şi la mansardă să amenajeze apartamente.

“Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în scris, la sediul Primăriei Timişoara, Serviciu Relaţionare Directă cu Cetăţenii… Observaţiile sunt necesare în vederea eliberării avizului de oportunitate.

Consultarea documentelor poate fi făcută la sediul Primăriei Timişoara, direcţia Urbanism – Compartiment Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ…în perioada 11.092018-20.09.2018, între orele 8.30-10.30 (luni, miercuri, vineri) şi 14.00-16.00 (marţi şi joi).

“Acolo e o ruină, pentru că acea clădire a fost făcută ruină. Acolo s-au schimbat mai mulţi proprietari. Noi suntem de acord să dăm aprobare pentru refacerea clădirii iniţiale. Am permis ridicarea unui etaj, cu condiţia să respecte elementele originale ale clădirii. Noi avem proiectul original, cu faţada, cu tot ce trebuie”, a declarat Sorin Predescu, directorul Direcţiei Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Timiş.

O poveste complicată pe strada Eugeniu de Savoya

În 2002 s-a încheiat un act adiţional în care Rodica Vlad a fost obligată să facă lucrări de reabilitare în valoare de 220.000 de euro, însă aceasta a demonstrat cu specialişti că nu are cum să intervină pentru că există pericolul de prăbuşire a zidurilor. Clădirea a fost pusă în vânzare în 2002 de Primărie, iar în 2003 Consiliul Local a scos imobilul de pe lista de vânzare.



Primăria a fost dată în judecată de către Vlad, iar instanţa a obligat municipalitatea să repună imobilul pe lista de vânzare, lucru care se va întâmpla în anul 2004.



Imobilul este cumpărat de Rodica Vlad în 2006, cu 100.000 de euro, suma fiind stabilită de o comisie de negociere.

La notariat s-a stipulat că timp de trei ani spaţiul nu poate fi vândut. În 2007, Vlad a vândut însă clădirea către italienii de la Stagione Imobiliare, a povestit Ioan Cojocari, fostul secretar al Primăriei.

“Există un dosar penal vizavi de doamna Vlad că a desfinţat fără autorizaţie, fără avizul Ministerului Culturii, unele părţi din clădire. Mai există un dosar vizavi de modul cum s-a încheiat actul de vânzare-compărare”, avea să declare Ioan Cojocari.



Rodica Vlad a vândut spaţiul unei societăţi de arhitecţi italieni cu peste 1 milion de euro. “Nici vorbă să fi câştigat 1 milion de euro. 250.000 a fost impozitul, am investit în toate proiectele, în tot ce s-a făcut acolo. Au fost investiţii, însă acea clădire nu a stat în picioare. S-au încăpăţânat cei de la Monumente să nu lase să se dărâme, ea nu rezista sub nicio formă, a fost controversă între Munumente şi comisii. Nu m-au lăsat să demolez. Eu aş fi investit acolo, dar nu puteam să intru că acea clădire se dărâma. Aveam echipă de muncitori să refac totul, să fac o clădire frumoasă. Am comandat expertizele şi s-a dovedit că este o clădire a cărui mortar e perimat, soarta era că se dărâma”, declara Rodica Vlad.