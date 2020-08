FOTO Cum învaţă copiii valoarea banului. Două fetiţe s-au apucat să vândă limonadă. „Lumea e cam zgârcită”

GALERIE FOTO

În America, educaţia financiară a copiilor începe de la vârstă fragedă. Cei mici sunt învăţaţi ce înseamnă valoarea banului, să experimenteze practiv ce înseamnă să folosească banii şi să ia decizii financiare. Primii paşi sunt cele în care rolul esenţial îl are puşculiţa. Două fetiţe de nouă ani, din Dumbrăviţa, comuna periurbană de lângă Timişoara, au şansa să simtă pe propria piele ce înseamnă să ai un „business”.

Fac bani pentru o tabletă grafică şi o consolă de jocuri

Prin această afacere cu limonadă, fetele doresc să îşi ajute părinţii la cumpărarea unor lucruri de care au nevoie. Au înţeles că banii nu cad din cer, iar pentru fiecare leu trebuie despus un efeort.

„Lumea e cam zgârcită, dar ce să zic?!”



Standul fetelor de pe strada Ştiinţei este cât se poate de simplu. Au scos în faţa casei o măsuţă, două scaune, au un borcan în care ţin banii, pahare de plastic şi limonada.



„Am început acum trei zile. Lumea e cam zgârcită, dar ce să zic?! Am zis la început să punem zece lei, dar lumea nu dă. Aşa că vindem un pahar de limonadă cu cinci lei”, a mai spus Ariana.

„Am decis să schimbăm şi paharele. Am început cu pahare mai micuţe, cele de acum sunt mai mari. Ne descurcăm. Ieşim pe la două-trei, dar pentru că azi a fost foarte cald am început la ora cinci. Stăm până pe la opt. Într-o zi am stat până la nouă seara. Din păcate nu opresc prea mulţi oameni”, a completat Maya.