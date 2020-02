FOTO Cum funcţionează spălătoria „automată“ pentru câini deschisă la Timişoara: selectezi programul, plăteşti, pui animalul în vană şi începi

GALERIE FOTO



Ideea de spălătorie pentru animalul de companie este pe cât de simplă, pe atât de practică. Selectezi programul dorit (spălare cu şampon, clătire, balsam, deparazitare, uscător), plăteşti cu bani cash sau cardul (10 lei cinci minute), introduci câinele în vană şi începi operaţiunea de spălare. Acelaşi principiu ca la o spălătorie automată de maşini.

Afacerea a fost pusă pe picioare de Gabriel Sorin Birlan, care a depus proiectul pentru finanţare nerambursabilă prin Start-Up Nation, un program iniţiat de Guvernul României prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Planul lui Birlan a trecut de selecţie, Iar tânărul antreprenor a primit 42.000 de euro pentru a pune pe picioare afacerea în 2020.

„Ideea mi-a venit cumva dintr-o necesitate. Am patru câini şi mereu am probleme când trebuie să-i spăl. Am şi un cane corso mare. Mereu făceam murdărie prin casă, atunci când îi spălam. Era destul de greu. Îi mai duceam la un salon de toaletare pentru câini, dar plăteam 120 de lei pentru o spălare. Am căutat pe net să văd dacă nu există altă soluţie. Aşa am dat de spălătoria în regim self-service. Există aşa ceva la Cluj, Bucureşti şi Braşov. Am depus proiectul pentru finanţare prin fonduri Start-Up Nation pentru IMM-uri. Şi am avut noroc să mi se aprobe planul”, a povestit Gabriel Sorin Birlan.

Din banii primiţi, Birlan a putut deschide două spălătorii. Unul în Timişoara, pe strada Lidia, iar unul în comuna periurbană Dumbrăviţa.

„Am achiziţionat cele două containere şi am cumpărat echipamentul de la o firmă din Cluj, am obţinut toate avizele. Am dat deja drumul la spălătoria de pe strada Lidia, iar la sfârşitul acestei săptămâni o să fie gata de inaugurare şi cel de la Dumbrăviţa”, a mai spus Birlan.

În spălătorie temperatura este optimă, apa are 35 de grade Celsius, astfel că spălatul se face confortabil. Câinele aşezat în cadă este securizat cu lesă. Şamponul şi soluţia de deparatizare sunt testate şi şi omologate.