FOTO Primul festival internaţional de bere artizanală din Timişoara. Bun-gust şi atmosferă civilizată, departe de tradiţionalele bâlciuri bahice

Primul festival internaţional de bere artizanală din Timişoara se află la ultim zi în Parcul Rozelor. De vineri, producătorii de bere artizanală din ţară şi străinătate au pus la dispoziţia timişorenilor peste 40 de sortimente de bere.

Deşi iniţial organizatorii au pus bilet de intrare la festival, în urma alăturării unor sponsori intrarea în Parcul Rozelor a devenit liberă.

”Simţeam lipsa pe piaţă a unor astfel de evenimente, aşa că am acţionat în consecinţă. Este adevărat, am fi dorit nespus de mult să avem parte şi de susţinerea Primăriei pentru a realiza acest lucru, având în vedere că organizăm acest eveniment pentru timişoreni. Nu am primit-o aşa cum ne-am fi dorit şi aşteptat”, au mai spus cei de la Clinica de Bere.