FOTO Experimentul scriitorului Robert Şerban. A scris opt ore la un poem. „Febra creaţiei m-a cuprins, nu cea musculară. Sunt tare-n pix”

Robert Şerban a scris continuu, cu carioca, fiecare vers având o culoare diferită faţă de cel de dinaintea lui şi faţă de cel de după el.

„Poemul curcubeu a fost o experienţă prin care n-am mai trecut niciodată şi probabil că nu o voi mai repeta. A fost un pariu cu mine ca să văd dacă pot scrie continuu opt ore, dacă rezist pe scaun, dacă mă pot concentra, dacă reuşesc să fac un text, un poem în care să spun ceva care să conteze, care să aibă coerenţă. Ca să fiu sigur că am şanse de reuşită, am hotărât să fac un pariu public. În public. Acasă nu cred că aş fi stat la scris atâtea ceasuri. Apoi, a fost şi o joacă, sunt o fire ludică. Am scris fiecare vers cu o altă culoare. Poezia are viaţă în ea, are nuanţe, nu e monocromă, monocordă. Nu m-am gândit dinainte la ceea ce voi scrie, n-am avut decât titlul. Scrisul e supriză, e încordare, e, da, inspiraţie. Îmi place să cred că am fost inspirat, fiindcă după cele opt ore aş mai fi stat şi aş mai fi scris în continuare, semn că abia de-mi intrasem în mână. Consider că sunt tare-n pix, mă rog, în cazul acesta în cariocă”, a declarat Robert Şerban.