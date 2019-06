FOTO Detalii ştiute şi neştiute despre uniformele Poliţiei Române. Cum arată uniforma de ceremonie purtată de şefi

Poliţia Română are pe site-ul propriu o rubrică dedicată uniformelor de Poliţie

Poliţiştii care poartă uniformă trebuie să respecte anumite reguli, iar în funcţie de ocazie să poarte un anumit tip de uniformă. Pe site-ul Poliţiei Române este prezentat fiecare tip de uniformă. Redăm informaţiile, aşa cum sunt prezentate ele de Poliţia Română, cu fotografii sugestive.

Uniforma de ceremonie

Este de culoare neagră sau albă. Se poartă de către ofiţerii de poliţie cu funcţii de conducere, cu ocazia unor ceremonialuri, aniversări, spectacole etc şi se compune din: şapcă, sacou, pantalon şi pantofi. La această uniformă se poartă cămaşă albă, cravată neagră cu dungi albe şi la ordin se montează eghiletul.

Însemnele de clasă profesională materializate sub formă de benzi pe mânecile sacoului, petliţele sau benzile de pe cozorocul şepcilor sunt aplicate pe elementele uniformei conform modelului stabilit pentru clasa profesională din care face parte fiecare ofiţer care are drept de port al acestei uniforme.



Însemnele de grad profesional sunt materializate prin epoleţi pe care sunt brodate stele de diferite mărimi potrivit clasei profesionale din care fac parte ofiţerii şi care se montează pe umerii sacoului sau scurtei de ceremonie.









Uniforma de reprezentare

Este de culoare bleumarin - indigo şi se poartă atât de către ofiţeri, cât şi de către agenţii de poliţie pe timpul deplasărilor de la domiciliu la serviciu, în birouri, la unele întâlniri sau la ordinul şefilor şi se compune din: şapcă, sacou, pantaloni, cămaşă, cămaşă bluză, scurtă îmblănită, impermeabil, pantofi sau ghete.



La această uniformă se poartă cămaşă de culoare gri-bleu cu cravată bleumarin cu dungi bleu. Pe timpul verii, se poate purta, fără sacou şi cravată, cămaşa bluză cu mânecă lungă sau cea cu mânecă scurtă prevăzute cu epoleţi.



Ofiţerii care nu au drept de port al uniformei de ceremonie, precum şi agenţii de poliţie pot purta, la decizia şefilor cu ocazia unor ceremonialuri, aniversări, spectacole, sărbători legale etc, uniforma de reprezentare cu cămaşă albă şi eghilet sau şnur pentru ceremonie.



Însemnele de clasă profesională sub formă de benzi pe mânecile sacoului, petliţele sau benzile de pe cozorocul şepcilor, sunt aplicate pe elementele uniformei conform modelului stabilit pentru clasa profesională din care face parte fiecare ofiţer, sau agent care are drept de port al acestei uniforme.



Însemnele de grad profesional sunt materializate prin epoleţi, pe care sunt brodate stele de diferite mărimi potrivit clasei profesionale din care fac parte ofiţerii şi barete pentru corpul agenţilor, care se montează pe umerii sacoului sau sacoului de reprezentare, sau se aplică pe epoleţii celorlalte articole de echipament din compunerea acestei uniforme.







Uniforma de serviciu

Este de culoare bleumarin - indigo şi se poartă atât de către ofiţerii, cât şi de către agenţii de poliţie pe timpul acţiunilor şi misiunilor specifice desfăşurate în teren, precum şi la activităţi de pregătire şi instruire, sau la ordinul şefilor.



Această uniformă se compune din: şapcă din tercot sau şepcuţă, căciulă, complet ul modular( bluzon pentru anotimpul cald şi scurtă pentru anotimpul rece), bluză matlasată cu mâneci detaşabile, pantaloni din tercot, cămaşă-bluză, tricou, pantofi şi ghete.



La această uniformă se poartă pe timpul sezonului călduros cămaşă bluză cu mânecă lungă sau scurtă şi tricou prevăzute cu epoleţi.



Benzile de pe cozorocul şepcilor, precum şi emblemele,sunt aplicate pe elementele de coifură conform modelului stabilit pentru clasa profesională din care face parte fiecare ofiţer, sau agent care are drept de port al acestei uniforme.



Însemnele de grad profesional sunt materializate prin epoleţi, pe care sunt brodate stele de diferite mărimi potrivit clasei profesionale din care fac parte ofiţerii şi barete pentru corpul agenţilor, care se montează şi se poartă pe umerii articolelor de echipament din compunerea acestei uniforme.









