FOTO Corporatiştii care au adus viaţă într-un sat izolat şi depopulat din Timiş transformă vechea şcoală într-un spectaculos centru cultural

După ce au cumpărat două proprietăţi şi au realizat conceptul The Village (unde organizează team building-uri şi evenimentelor corporate), ei vor reabilita vechea şcoală din Buzad.

Şcoala este închisă de mulţi ani, din lipsă de elevi, astfel că bătrâna casă a ajuns în paragină.

“Noi suntem în Buzad de aproximativ trei ani de zile, cu locaţia Village. Am descoprit în sat această şcoală veche, care nu mai este folosită de câţiva ani, aşa că ne-am gândit să-I dăm o funcţionalitate. Mai întâi pe perioada festivalulului, dar avem în vedere reabilitarea ei pe termen lung. E o oportunitate foarte bună ca această clădire să fie văzută, e o clădire foarte faină, aflată undeva sus pe dea, aşadar oferă şi o privelişte faină”, a declarat , Cristian Philipp de la The Village.

Proiectul restaurării vechii şcoli



Oamenii se apucă de lucru săptămâna viitoare, pentru că vor să termine reabilitarea până la începutul lunii septembrie, când are loc Electroruga.

“Este un pic de paragină, necesită o dezafectare destul de serioasă. Mai există încă şi bănci din vechea şcoală, chiar încercăm să le recondiţionăm. Acoperişul necesită o intervenţie mai serioasă, partea din spate a casei are tencuiala căzută, dar o să o aducem la un nivel zero, urmând ca după Electrorugă să vedem ce putem face să devină funcţională sută la sută”, a mai spus Cristian Philipp.

Timişorenii vor să transforme vechea şcoală într-un muzeu, dar în opinia lor clădirea trebuie să ofere şi alte funcţionalităţi pentru expoziţii şi diverse evenimente.

“Într-un fel eram ca nişte extratereştri"

Atunci când tinerii timişoreni au ajuns în sat, unde au dezvoltat conceptul The Village pentru corporatişti, localnicii i-au privit ca pe nişte extratereştii. Între timp, oamenii s-au obişnut cu ei.

“Într-un fel eram ca nişte extratereştri, am apărut dintr-o dată acolo şi am început să facem lucruri. Dar acum satul s-a obişnuit cu noi. Am avut mai multe întâlniri cu sătenii vizavi de evenimentele pe care le facem acolo. În momentul de faţă reacţia este una bună. Mai ales că prin festivalul pe care-l facem o să oferim oamenilor din sat să-şi expună produsele pe care au, vor avea posibilitatea să cazeze oaspeţi în casele lor. E păcat ca un loc atât de fain să nu fie cunoscut. Localnicii au oportunitatea să prezinte turiştilor aceste locuri faine”, a mai adăugat Cristian Philipp.