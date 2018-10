FOTO Concursul naţional de schimbat roata de rezervă. Cine sunt cei mai rapizi români

„Tyre Challenge“, cel mai popular concurs de schimbat roata de rezervă, a ajuns la ediţia a treia în România. Competiţia a fost găzduită de două oreşe, Timişoara şi Reşiţa. Marele câştigător din acest an a fost reşiţeanul Emil Melcher, care l-a învins pe campionul primelor două ediţii, bihoreanul Jozsef Kribus, deţinătorul recordului naţional.



Emil Melcher a intrat în concursul de la Reşiţa şi a schimbat roata de rezervă într-un minut şi zece secunde. În acest timp, concurentul a ridicat cricul, a desfăcut cele patru prezoane ale roţii, a schimbat roata pe ax, a înşurubat prezoanele la loc şi a coborât cricul.

„A fost un concurs palpitant şi plăcut, aşa fost norocul să câştig eu. E primul an în care particip. Nu pot să spun că m-am pregătit. Pur şi simplu am lucrat în acest domeniu, la vulcanizare, cam vreo zece ani. De aproximativ doi ani fac altceva, sunt frigotermist. M-am înscris pentru că mi s-a părut interesant. Nu e niciun secret. Principalul e să te mişti cât mai repede“, a declarat Emil Melcher.





Câştigătorul a primit ca premiu un set de patru anvelope de iarnă pus la dispozitie de firma Continental.

„Plec destul de mult la muncă în Germania şi Austria. Luna viitoare sunt iară pe drum, aşa că mă ajută foarte mult acest premiu. Oricum, trebuia să cumpăr cauciucuri de iarnă. Mi-a picat ca o mănuşă“, a afirmat Melcher.

"Am făcut însă o greşeală elementară"

În competiţie de la Timişoara a câştigat campionul primelor două ediţii, Jozsef Kribus din localitata Cauceau, de lângă Oradea. Timpul său a fost 1 minut şi 13 secunde, mai slab decât al reşiţeanului Melcher.

„Lucrez de 24 de ani la vulcanizare, toată viaţa am fost în mână cu cheia-cruce. Şi dacă tot există o competiţie pentru ce mă pricep eu mai bine, de ce să nu mă duc. Anul trecut am câştigat concursul organizat în Oradea, iar acum am mers la Timişoara să-mi apăr titlul. Am făcut însă o greşeală elementară. Am pierdut timpi pentru că mi-am pus mănuşi, care m-au incomodat. În plus, mulţi au venit pregătiţi cu cricul până la pragul maşinii. Eu am plecat cu cricul închis, am pierdut 3-4 secunde până să ridic până la prag“, a spus Kribus.

"În mod normal reuşesc să schimb roata în 1.06"

Jozsef Kribus este încă deţinătorul recordului naţional, cu rezultatul de 1,09 minute, obţinut în 2017.

„Nu particip la acest concurs pentru anvelopele puse în jos. Categoric e spritul de competiţie. Eu lucrez şi cu mâna stângă şi cu mâna dreapta, ceilalţi folosesc doar o mână. Aici e vorba de îndemânare şi depinde de cât de repede îţi merge mâna. În mod normal reuşesc să schimb roata în 1.06, e chiar sub recodul oficial de 1.09. Dar în concurs am pierdut din greşeala mea“, a mai declarat Jozsef Kribus.

În clasamentul naţional, după Melcher şi Kribus s-au clasat Petru Boboiescu şi Marius Maimut, ambii din Timisoara (cu câte 1,44 minute), Marian Moldoveanu (1,57 minute) şi Cristian Peris (2,05 min), ambii din Reşiţa.

Competiţia românească este organizată de Cauciucuridirect.ro, cu supervizare şi cronometre din partea arbitrilor de la ACR.



Nu există restricţii sau limite în ceea ce îi priveste pe participanţi, competiţia fiind o şansă de distracţie, cu premii.

Tyre Challenge este prima competiţie internaţională de schimbare rapidă a roţii. Se desfăşoară în România, Germania, Austria, Ungaria, Ucraina, Bosnia- Herţegovina, Slovenia, Croaţia şi Serbia.