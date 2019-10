FOTO Una din cele două Dacii Lăstun care mai circulă azi în Timişoara. „Am reuşit să adunăm toate piesele, să o punem la punct“

GALERIE FOTO



Motociclete – majoritatea Mobre fabricate la Braşov, maşini oldies decapotabile, Dacii şi Oltcituri făcute în România, vehicule cu tracţiune 4x4, maşini americane sau europene, toate acestea au putut fi admirate, sâmbătă, în Piaţa Unirii, la Retroparada de Toamnă.

În jur de 90 de vehicule mai vechi de peste 30 de ani au participat la cea de-a şaptea ediţie timişoreană a paradei, organizată de Retromobil România.



“Avem o participare record la Retroparada de Toamnă. Aproape 90 de vehicule. Avem de toate. De la divizia Mercedes, divizia de vehicule româneşti, avem câteva <Broaşte>. Dar avem noroc şi de o vreme foarte frumoasă. Avem foarte mulţi motociclişti şi maşini decapotabile. Singura maşină din interbelic este DKW-ul, din anii ‘50 avem un Warszawa. Din anii ’60 avem multe, Trumph, Peugeot, la fel şi din anii ‘70 şi ’80. Avem şi trei colegi care au venit din Serbia. Au adus un Trumph Speedfire din 1976, un Opel din 1974 şi un peugeot 404, care s-a făcut până în ’74”, a spus reprezentantul zonal al asociaţiei, Ciprian Zaharie.

“Da, tocmai de asta am şi vrut să-l aducem, să-l expunem, pentru că poate este o şansă şi pentru noi să reuşim să îl recondiţionăm. Poate întâlnim oameni care au avut aceast model de maşină, ne mai dau un sfat, ne mai ajută cu o piesă. Maşina am cumpărat-o acum şapte ani după ce a stat într-un garaj timp de 15 ani, are la bord 3.800 de kilometri şi a fost puţin folosită, pentru că după cum ştiţi încă din construcţie Daciile 500 au probleme calitative şi foarte puţină lume se încumetă să le repare azi. În Timişoara din câte ştiu eu mai este încă o maşină care circula. Maşinea mea este în curs de recondiţionare, am reuşit să adunăm toate piesele să o punem la punct. Dacia 500 Lăstun este făcută în Timişoara şi este un prim pas pentru a o pune în valoare”, a spus Iulian Zaiba.