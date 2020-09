FOTO Cea mai mare plantaţie de aronia din România se află la Charlottenburg. Afacere sănătoasă cu regina fructelor de pădure

În urmă cu şapte ani, Corina Ardelean şi familia sa au hotărât să înceapă o afacere mai puţin obişnuită. Pe un hectar, au creat prima plantaţie de aronia din România, în Charlottenburg, judeţul Timiş, cunoscut şi pentru că e singurul sat rotund din ţara noastră. Acum, plantaţia ecologică se întinde pe o suprafaţă de 15 hectare şi rămâne cea mai mare din ţară, căci între timp au apărut şi altele, în alte regiuni.





„La vremea respectivă nu exista nicio altă plantaţie de aronia în România. Acum există o plantaţie în Dâmboviţa, una la Satu Mare şi una prin Dobrogea. Dar continuăm să avem cea mai mare plantaţie din ţară. Merge bine, e foarte frumoasă plantaţia. Prima dată, am pus experimental doar un hectar, să vedem dacă se aclimatizează fructul, să ne dăm seama dacă se obişnuieşte sau nu. Aronia face fructe cam în al treilea an. După ce am văzut că merge, în 2015 ne-am apucat serios de treabă. Am plantat încă trei hectare, apoi încă patru hectare şi tot aşa. Am învăţat, apoi, şi noi: am luat plantă de trei ani, să nu mai aşteptăm atât“, spune Corina Ardelean.

Afacerea cu aronia a fost pusă pe picioare din fonduri proprii, ale familiei Ardelean, investiţia fiind de aproximativ 500.000 de euro. De asemenea, au ridicat şi o mică fabrică, la Dumbrăviţa, lângă Timişoara, unde procesează sucul, prin presare la rece.





„Aveam o casă la ţară, la Charlottenburg. Cineva avea de vânzare un teren, iar noi l-am cumpărat. Am stat cu terenul câţiva ani, n-am făcut mare lucru. Dar vremea a trecut, copiii au crescut şi, până la urmă, lor le-a venit ideea. Ne-au întrebat de ce stăm noi cu terenul nelucrat. Hai să facem ceva! Ne-am tot gândit ce să plantăm. Toată lumea are culturi de cartofi, de morcovi, de ceapă... Noi am vrut altceva. Sfătuindu-ne cu prietenii, am aflat de această plantă, aronia, care e un fruct-minune. Ne-am documentat, am văzut studiile şi proprietăţile acestui fruct şi-am zis că asta o să cultivăm“, povesteşte Corina Ardelean.

REGINA FRUCTELOR DE PĂDURE

Aronia este un fruct mai puţin cunoscut în România, planta fiind originară din America de Nord. Este, însă, bogată în proprietăţi benefice pentru sănătate, lucru dovedit de studii.

„La origine, e înrudită cu măceşul. Dar nu arată chiar ca măceşul – mai degrabă seamănă cu coacăzele. Fructele de aronia sunt mici, rotunde şi negre. Şi sunt mult mai stringente la gust. Aronia este foarte bună pentru normalizarea nivelului de zahăr din sânge, este recomandată şi pentru cei care au diabet, de asemenea, e bună pentru o serie de boli degenerative. Ajută mult şi la imunitate. Dar la ce nu e bună?! Acest fruct e folosit atât de bolnavii de cancer, dar şi de cei care ţin cură de slăbire. Are foarte multă vitamina C şi antocianină. Dintre fructele de pădure, are cele mai mari proprietăţi antioxidante“, explică Ardelean.

Aronia e o plantă foarte rezistentă la boli. Se şi întreţine cu uşurinţă: nu are mare nevoie de apă, iar clima şi solul de la Charlottenburg îi priesc. „Nu-i place foarte multă căldură, dar nici foarte multă apă. Dealurile din această zonă i se potrivesc. Am nimerit bine! Cei mai mari producători de aronia din Europa sunt în Polonia, dar şi sârbii au suprafeţe mari“, explică Ardelean.

Fermierii din Timiş au depus dosarul, pentru a obţine finanţare de la Uniunea Europeană, cu un proiect de aproximativ un milion de euro, pentru o fabrică de procesare.





Şi-au dorit să o construiască în zona plantaţiei, la Charlottenburg. „Avem o mică unitate de procesare în comuna Dumbrăviţa, lângă Timişoara. E într-un spaţiu închiriat. Aşa că vrem să ne facem spaţiul nostru. Am achiziţionat un teren în zona plantaţiei, acolo este proiectul pentru fabrică. Sperăm ca anul viitor să putem să şi ridicăm -fabrica.“

„NU-L BEI DE SETE, ÎL BEI PENTRU CĂ FACE BINE“

Fructele de aronia se pot consuma simplu, proaspete, sau cu iaurt şi cereale. Dar există şi fructe confiate şi, de asemenea, gem de aronia. Cel mai cunoscut produs este însă sucul. O cutie de trei litri costă 100 de lei şi este suficient pentru o cură de o lună. Fermierii din Banat recomandă consumul zilnic de aronia, dar atrag atenţia că sucul nu este o băutură răcoritoare.



„Eu consum zilnic suc de aronia. E concentrat, păstrează toate proprietăţile fructului, pentru că îl presăm la rece şi îl pasteurizăm la temperatură joasă. Nu e fiert, îşi păstrează toate vitaminele şi mineralele. Sucul de aronia nu e o băutură răcoritoare, nu-l bei de sete, îl bei pentru că face bine, este un soi de tratament preventiv împotriva bolilor. Nu are nici gust rău, este foarte bun“, spune Corina Ardelean.

La ce ajută aronia



Aronia, cunoscută şi ca scoruş negru, a fost adusă în Europa de către ruşi şi s-a adaptat bine la clima umedă din păduri şi din zonele mlăştinoase. Arbustul de aronia produce nişte fructe mici, cu gust uşor amărui.

A fost cercetată mai ales pentru că are o cantitate mare de proantocianidine, de zece ori mai mult acid chinic decât merişorul şi un conţinut de vitamina P mai mare decât oricare alt fruct (vitamina P ajută la fixarea vitaminei C în organism).





De asemenea, are de 15 ori mai mulţi antioxidanţi decât afinele şi merişoarele, iar 100 de grame de aronia oferă necesarul zilnic de acid folic, conform unor studii. Este o plantă recomandată în menţinerea unei bune circulaţii sangvine şi care poate ajuta în cazul unor boli precum cancerul colorectal sau mamar, dar o cură cu aronia nu reprezintă un tratament propriu-zis pentru diverse afecţiuni cardiovasculare sau de orice alt fel.



Vă mai recomandăm: