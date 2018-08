FOTO Castelul Konopi de pe Valea Mureşului va fi transformat în complex hotelier şi centru cultural. „Lumea va intra în secolul XIX-lea”

Valea Mureşului este împânzită de foste conace nobiliare ridicate de grofii maghiari. Una singură se află astăzi în stare perfectă, şi anume castelul Regal de la Săvârşin. Toate celelalte tânjesc după vremuri mai bune.

Castelul Konopi de la Odvoş şi-a găsit un nou proprietar, o familie din Arad, care au cumpărat domeniul în 2017.

Acum vor să redea strălucirea de altădată a castelului ridicat la începutul anilor 1800, de familia nobiliară Konopi.

O întreagă echipă de restauratori, arhitecţi, structurişti, arheologi, peisagişti şi istorici lucrează la castelul de la Odvoş.

„Arată bine în comparaţie cu celelalte conace de pe Valea Mureşului. Starea de conservare este una bună. Structural, foarte puţine consolidări vor fi necesare. Însă o lucrare de restaurare presupune timp, răbdare şi o abordare minuţioasă, cu atenţie la detalii. Lucrarea asta se va întinde pe mai mulţi ani. Va fi un complex multifuncţional, cu parte de cazare, restaurant, spaţii de evenimente-conferinţe, muzeu, bibliotecă, săli pentru diverse activităţi culturale...Tot ce înseamnă intervenţie nouă o să fie discretă. Pe partea de interioare vrem să subliniem toate etapele clădirii, de la început până astăzi. Nu vrem să creem falsuri în povestea clădirii”, a declarat arhitectul Maria Tămăşan, şeful de proiect al lucrărilor.

Ultimul proprietar, Kálmán Konopi, a murit în 1947





În timpul răscoalei iobagilor români din 1784 (numită şi Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan), domeniul nobiliar al familiei Konopi a suferit distrugeri. Aşa se face că la începutul anului 1800, a fost construit, pe vechea structură, actualul conac, în stil clasicist.

Ultimul urmaş al barinilor a fost inginerul agricol Kálmán Konopi, născut în 1880. După studiile efectuate în străinătate, inginerul agricol Konopi a revenit la Odvoş, în anul 1911, unde avea să se ocupe de cultura grâului. Este inventatorul soiului de grâu Conop.

Neavând copii, l-a înfiat cu drepturi depline pe colaboratorul său György Lengyel, conferindu-i astfel şi titlu de baron.

Kálmán Konopi a murit în 1947, cu puţin timp înainte de naţionalizare.

După 1948 a fost depozit de CAP, dar în cea mai mare parte a perioadei comuniste conacul a servit ca tabără de pionieri. În 2007, conacul şi întreaga moşie de 556 hectare de pădure şi teren agricol s-a reîntors în proprietatea familiei Konopi-Lengyel, care trăieşte în Elveţia.

„Fiind monument istoric, legisalaţia cere avize pentru orice lucrare”

Neavând intenţia să investească în România, cei din Elveţia au vândut toată moştenirea unei firme arădene care se ocupă de exploatarea lemnului. Aceştia erau însă interesaţi doar de pădure, conacul fiind scos la vânzare.

„La începutul anului 2017 am cumpărat noi conacul. Nu era paragină. A avut norocul de un acoperiş de tablă foarte bine lucrat. S-a infilitrat apa doar într-un loc unde s-a făcut un luminator. Majoritatea conacelor de pe Valea Mureşului au avut de suferit din cauza acoperişului... Şi preţul a fost rezonabil, ne-au dat la pachet şi zece hectare de pădure. Aşa că putem face mai mult, putem face la un moment dat trasee prin pădure. Fiind monument istoric, legislaţia cere avize pentru orice lucrare. Proiectul are la bază cam cinci studii, toate necesare la diverse direcţii. Considerăm că în 2018 vom finaliza toate avizele de care avem nevoie, să putem demara lucrările. De asememena, vom finaliza proiectul de arhitectură care stă la baza lucrărilor”, a afirmat proprietarul castelului, care, odată cum achiziţionarea domeniului evită să devină o persoană publică.

„În ultimii 20 de ani a fost o clădire bântuită”

Vreme de zeci de ani, în castelul Konopi de la Odvoş a funcţionat o tabără de pionieri. Tabăra s-a închis după Revoluţie, timp de 20 de ani clădirea nu a mai fost administrată de nimeni.

„În ultimii 20 de ani a fost o clădire bântuită. Dar nu a fost vandalizată pentru că a creeat o aparenţă de sănătate, nu de casă părăsită. Aşa că nu s-a furat tot”, a mai spus proprietarul.

„Românilor le lipseşte gândirea pe termen lung”

Castelul Konopi se află în mijlocul satului Odvoş (judeţul Arad), chiar pe Drumul Naţional 7, la 15 kilometri de Lipova, 50 de kilometri de Arad şi 80 de kilometri de Timişoara. Visul proprietarulor este de a transforma castelul într-o unitate de cazare şi într-un centru de cultură.

„Nu ştiu unde o să fim peste un an, doi. Ştiu însă ce o să fie aici în 2030. Românilor le lipseşte gândirea pe termen lung, gândesc pe termen scurt şi mediu. Automat o să crape proiectul, pentru că nu au temelie. Vom face o unitate de cazare, o enclavă în timp. Lumea va veni din secolul XXI, se va da jos din maşină, şi va intra în secolul XIX-lea... O să existe un punct muzeal, vom face festivaluri de artă, diverse activităţi culturale, tabere de creaţie artistică”, a mai spus proprietarul.

Acoperişul are un element particular

Camerele de cazare se vor amenaja în podul castelului, care urmează să fie mansardat şi compartimentat.

„În urma mansardării se vor realiza în jur de 14 camere de cazare. Acoperişul este în stare foarte bună, cu elemente originale. Putem vedea în pod şi semnătura meşterului care a făcut acolo ultimele reparaţii, în anul 1907. Acoperişul are un element particular, nu am mai văzut acest sistem niciunde până acum, nu ştim încă de ce a fost executat aşa. Este realizat cu şindrilă, care este acoperită cu tablă. Dacă ar fi avut acoperiş cu ţiglă, în mod sigur s-ar fi distrus mai mult conacul. La furtuna din 2017, noi am fost în pod, nici nu am simţit că afară e ceva. Structura e solidă şi în pod”, a mai adăugat arhitectul Maria Tămăşan.



Interesant este că toată fundaţia clădirii, foarte solidă şi ea, este din piatră de râu.

Am făcut şi un studiu arheologic care ne-a arătat că avem părţi de clădire de studiat care momentan nu sunt vizibile. Fundaţia a aparţinut vechii clădiri”, a adăugat arhitecta.





Un mic parc dendrologic în jurul castelului







Conacul este împărţit în parter, subsol şi pod. La nivel solului (unde va fi zona publică) sunt în jur de zece camere, cu anexe, coridoare. La subsol (care va cuprinde o parte din alimentaţia publică, muzeul, biblioteca, sălile de conferinţă) sunt mai puţine camere (cu cărămidă boltită), dar au suprafeţe mai mari.

Pe o jumătate de hectar, în jurul castelului a fost cândva un mic parc dendrologic. Se păstrează şi acum elemente de pesiagistică, iazuri secate, rondouri. Se lucrează acum şi la un proiect de arhitectură pesiagistică, în care se va păstra forma în care a arătat acum o sută de ani.





Lângă castel există o anexă care a fost folosită ca turn de apă. Şi aceast corp de clădire este interesantă prin elementele necaracteristice, cu geamuri în stil gotic.





Biserica unde este înmormântat ultimul Konopi a ajuns o ruină



În imediata apropiere a castelului se află o biserică romano-catolică, ridicată de Forray András, nimeni altul decât fostul proprietar al castelului de la Săvârşin. Biserica a fost terminată în 1774.

Monumentul funerar al ultimului Konopi poate fi văzut în zidul capelei.

În sat mai sunt două-trei persoane catolice, iar ultima dată când s-a ţinut în această biserică o slujbă a fost în 2007.

Din păcate, biserica a ajuns într-o stare deplorabilă. În urmă cu câţiva ani a căzut clopotniţa, iar în urma ei s-a spart şi o parte din acoperiş.







Deşi pe vremuri făcea parte din domeniul familiei Konopi, în urmă cu câţiva ani, biserica a intrat în proprietatea Diacezei de Timişoara a Episcopiei Romano-Catolice.