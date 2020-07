FOTO Cum arată o săptămână de pedalat în Cehia. Minunate trasee şi piste de biciclete în regiunea Moravia de Sud

GALERIE FOTO



Iubitorii de ciclism, cei care caută rute şi trasee prin ţară, sunt, de cele mai multe ori, în faţa unei mari provocări. Lipsa infrastructurii pentru biciclişti. Pistele de biciclete au început să apară în oraşele mari, au început să se facă şi unele drumuri interesante, cum este cel de 37 de kilometri de pe malul canalului Bega, care leagă Timişoara de frontiera cu Serbia. În rest, pasionaţii de pedalare din România au de înfruntat traficul obişnuit, iar plăcerea şi bucuria sunt înlocuite de nervi, stres şi poluare.

Pentru cei un pic mai avansaţi, există oportunitatea de a pleca în diferite ture în străinătate. Cam peste tot în Europa se organizează asemenea evenimente.



Curioşi de o experienţă inedită, am acceptat invitaţia clubului TNK din Cehia, aceea de a participa la cea de-a 50-a ediţie a aventurii organizate de ei.



În fiecare an, organizatorii aleg o regiune, o zonă nouă pentru pedalare. Pentru 2020, au ales Moravia de Sud, o zonă spectaculoasă aflată nu departe de frontiera cu Austria.









Am urcat biciclete pe suportul special de transport, de pe capota maşinii, iar apoi am condus un drum de 650 de kilometri, via Ungaria şi Austria.

O săptămână întreagă de pedalare

Ce însemnă turele TNK? O săptămână întreagă de sport, bună dispoziţie, turism, camping şi prietenie. Una dintre reguli este ca participanţii să stea în corturi, în campinguri.







În fiecare zi, a existat un traseu de aproximativ 70-80 de kilometri. Nu este concurs, astfel că fiecare pedalează după posibilităţi, experienţă, vârstă (pentru că au fost foarte mulţi copii, începând cu vârsta de cinci ani) şi chef.





În acest an, la tura TMK din Moravia de Sud au participat 120 de persoane.

Duce mai departe tradiţia începută de tatăl său

Organizatorul turelor TNK (prescutarea de la Tyden na kole – în traducere, o săptămână pe bicicletă) este Petr Polomsky, un bărbat de aproximativ 50 de ani, care duce mai departe tradiţia începută de tatăl său, care a decedat la începutul anilor '90.

“Tatăl meu a început turele de biciclete în urmă cu 50 de ani. Am fost cu el de mic copil. În tinereţe am practicat hochei pe gheaţă, dar bicicleta este hobby-ul meu de o viaţă. Tatăl meu a murit în 1994, iar de atunci am continuat eu să fac aceste ture în memoria lui. 25 de ani a organizat el turele, 25 de ani eu. Ne întâlnim în fiecare vară, în prima săptămână din iulie. Numărul maxim de participanţi a fost de peste 400, încă în timpul comunismului, iar cei mai puţini au fost cam 55. Cele mai multe ture sunt organizate în Cehia, dar au fost câteva şi Slovacia. De exemplu, anul viitor, în 2021, ne întoarcem în Slovacia. Vom organiza tura în nordul ţării. Toată Cehia este frumoasă şi se pretează pentru ture cu biciclete. Bicicleta este cel mai iubit mijloc de transport şi în rândul cehilor”, a declarat Petr Polomsky.





În fiecare seară, Petr Polomsky organizează o şedinţă, pentru a prezenta traseul pentru ziua următoare. Acesta împarte participanţilor hărţile, vorbeşte despre dificultatea drumului şi obiectivele de pe traseu.





Veritabile şosele pentru biciclişti



Bicicleta e parte din cultura cehilor. Copiii pedalează alături de părinţii. Faptul că bicicleta este importantă în viaţa lor se refecltă şi în infrastructură. În Moravia de Sud, dar aşa este peste tot în ţară, am descoperit sute de kilometri de piste amenajate special pentru biciclişti.







Toată zona cunoscută pentru turismul viticol, cu dealuri cu vii, podgorii este înţesată de piste de biciclete.

Toate au indicatoare şi semne aidoma şoferilor, doar că drumurile nu sunt pentru maşini. În Cehia, poţi să instalezi o aplicaţie gen Google Maps, care îţi arată traseele pentru biciclişti. Atât pentru cei cu bicicelte de oraş sau semicursiere, cât şi pentru cei pasionaţi de mountain bike, cărora le indică trasee accidentate.



Magazine cu de toate pentru biciclişti









Aşa cum în zonele de schi din Alpii din Austria sau Elveţia fiecare sătuc are un magazin cu echipamente sportive, aşa şi în Cehia fiecare localitate de pe traseul pistelor de biciclete dispune de un magazin de profil. De exemplu, într-o mică localitate, cu 4.000 de locuitori, care se numeşte Pohorelice, am găsit un magazin de biciclete cum nu există în Timişoara, oraş cu peste 400.000 de locuitori.

Pe lângă numeroasele modele de biciclete, se poate cumpăra cam orice ţine de acest sport, de la îmbrăcăminte specială şi echipamente pentru biciclete, până la scule şi cele mai mărunte piese de schimb. E simplu, există aşa ceva pentru că este şi interes pentru ele.



S-au gândit şi la locurile de relaxare



Spectaculoase sunt şi pistele care înconjoară întinsele lacuri din zonă. Totul este amenajat ca la carte, ca bicicliştii să se simtă cât mai confortabil.









Zicala care spune “Pauzele lungi şi dese, cheia marilor succese” se potriveşte unor asemenea ture, mai cu seamă că la fiecare 10-15-20 kilometri apare în drum un restaurant, o terasă sau un loc unde îţi poţi reîncărca bateria şi te poţi răcori cu una din faimoasele beri ceheşti.







Cehii iubesc sportul, dar sunt mari amatori de campinguri. A fost principala lor metodă de distracţie încă din timpul comunismului, astfel că asta se transmite deja din generaţie în generaţie. Poate mulţi îşi mai aduc aminte că în timpul comunismului, cehii veneau în România cu rulotele.

Aşa se face că şi campingurile sunt dotate la cele mai înalte standarde, de la toalete şi duşuri, curent, până la zone de alimentaţie publică.

Regula celor de la TNK e statul în camping, dar dacă nu vă plac campingurile, nu vă faceţi probleme, peste tot există mici hoteluri şi pensiuni.







O excursie în Moravia de Sud nu este completă fără a vizita superba capitală a regiuni, Brno – al doilea oraş ca mărime din Cehia (peste 380.000 de locuitori), după capitala Praga.



Cum ne pregătim pentru ture în străinătate









Pentru turele care se întind pe mai multe zile, trebuie să aveţi o minimă pregătire. În sensul că este bine să ştiţi ce înseamnă să pedalez 60, 80 sau chiar mai mulţi kilometri. Aşa că pregătirea trebuie să fie una atât mentală, spirituală, cât şi fizică. Mai ales vara, când e foarte cald, este foarte important să nu vă lipsească suplimentele nutritive, cu minerale şi vitamine. Preparaţi băuturile înaintea fiecărei ture.







Legat de pregătirea mentală, ţineţi cont că după anumiţi kilometri de pedalare, mai cu seamă dacă aveţi de urcat, nu va mai fi chiar atât de confortabil. Este bine să vă antrenaţi înainte făcând curse de 15-20 de kilometri, astfel încât să vă pregătiţi corpul pentru ce urmează.







Nu este recomandat să căraţi bagaje. În niciun caz nu se merge cu un rucsac pe spate. După un timp, acesta vă va apăsa incredibil. E important să menţineţi confortul pentru cât mai mult timp. În aceste ture, organizatorii asigură, între tabere, transportul cu autubuzul a tuturor bagajelor. Nu trebuie să cărţai bagaje cu voi.

Pe biciclete pot fi montate diverse gentuţe, în care pot fi ţinute diferite obiecte, de la telefon, chei sau portmoneu, până la pelerină sau chiar diferite scule.









Fiţi siguri că vă funcţionează luminile şi este bine să aveţi cu voi un cauciuc de rezervă, în caz că aveţi ghinion să faceţi pană.

În ce priveşte echipamentul, există tricouri fabricate din materiale speciale - anibacterian, care permite respiraţia pielii şi evaporarea transpiraţiei – şorturile, pantaloni sau colanţi cu întărituri la şezut, mănuşti de ciclism şi, desigur, nelipsita cască.