FOTO Acţiune de salvare a caselor de stilul baroc rural, la Racoviţa. Românii de aici au adoptat metoda de a construi de la vecinii şvabi

Localitatea Racoviţa a fost aleasă de asociaţia Acasă în Banat deoarece aici se mai păstrează o arhitectură specifică Banatului, stilul baroc rural, cu decoruri bogate şi atent pictate.

Radu Trifan, preşedintele Asociaţiei Acasă în Banat



Românii au adoptat stilul svăbesc

Racoviţa a fost şi este un sat 100 la sută românesc, dar nu departe se află Bacova, întemeiată cândva de şvabi. De la ei au moştenit stilul arhitectural al caselor.

„Românii de aici au adoptat un stil de a construi casele de la satele vecine de şvabi. Inspiraţia principală a venit de la Bacova. Meşterii din Bacova au transferat aceste cunoştiinţe de a construi case, în acest stil baroc german, nu doar în Racoviţa, ci în toate satele din jurul Buziaşului”, a mai spus Radu Trifan.





În Racoviţa era o tradiţie ca proprietarii să inscripţioneze numele de familie pe casă, alături de anul în care s-a făcut ultima renovare, nu neaparat anul construcţiei.

„Înainte erau picturi în pidvor, pe pereţii din interiorul caselor. Erau scene din viaţa rurală Din păcate s-a pierdut asta în Racoviţa. Erau scene din viaţa rurală. Se mai păstrează în foarte pune locuri”, a adăugat Trifan.

„Ne-am propus 30 de faţade în trei zile”

Programat iniţial pentru sfârşitul lunii iunie, proiectul a fost amânat cu trei luni din cauza pandemiei şi a tuturor restricţiilor care au avut loc în acest an.

„Ne-am propus 30 de faţade în trei zile. Dar obiectivul pe termen lucng este să atragem atenţia asupra acestui tip de arhitectură, a nevoie de a păstra arhitectura bănăţeană, asupra nevoii de a fi moderni într-un sens european. Pentru că acum tot ce este patrimoniu se protejează. Asta înseamnă să fi modern, nu să distrugi. Credem că încă se poate face în Banat, dar trebuie făcut în următorii ani, pentru că există un ritm fantastic de modernizare a caselor. Asta înseamnă distrugerea faţadei, aplicarea de materiale moderne, noi, nespecifice, schimbarea fizionomiei casei, care duc la pierderea peisajului tradiţional”, a mai afirmat Radu Trifan.

Color the Village (Colorează Satul) este proiectul ambiţios al Asociaţiei Acasă în Banat, aflat acum la cea de-a doua ediţie. La prima ediţie, din 2019, cele 30 de case renovate au fost în comuna Eftimie Murgu (judeţul Caraş Severin) satul morilor de apă.

„Din păcate, tinerii au plecat din sat, bătrânii mor”



Aurelia Sentici are 75 de ani. Casa ei este printre cele care vor fi renovate de voluntari.

„Neam din neam sunt din Racoviţa. Înainte am stat în altă casă, aici stau din anii 60. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că suntem mai îndepărtaţi de la şosea. Oamenii s-au ocupat de agricultură, de cucuruz, ovăz, sfeclă, floarea soarelui, a fost mult de lucru. Dar erau mulţi locuitori. Eu am lucrat şi la agricultură, dar apoi am lucrat la fabrica de confecţii de la Lugoj. Am lucrat acolo până am ieşit la pensie. Din păcate, tinerii au plecat din sat, bătrânii mor. Eu sunt singură. Fata şi ginerele sunt în Spania de vreo 16 ani. Nepoata mică e măritată acolo cu un tunisian. Mai am o nepoată şi la Lugoj, e profesoară. Bărbatul meu a murit acum trei ani, iar eu stau aici, singură, ca şi cucu. Îmi pare bine şi mă bucur că mă ajută tinerii aceştia, numa le-am spus să nu schimbe culorile. Nu se mai poate cum a fost înaint, dar să fie tot marniu, cu galben, griul acesta, culori mai închise. Nu îmi trebuie din alea ţipătoare”, a spus Aurelia Sentici, din Racoviţa.

"Sunt bucuros că pot face ceva în folosul oamenilor"