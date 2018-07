FOTO Ştrandul românesc versus aquapark-ul unguresc. Cum vrea un primar de lângă graniţă să „rupă” din clientela ştrandurilor din Ungaria

După doi ani de lucrări şi o investiţie de aproximativ 1,5 milioane lei, ştrandul cu apă termală din comuna timişeană Lovrin este gata să îşi primească vizitatorii. Departe de aquapark-urile din Ungaria, unde vizitatorii au parte pe lângă apele termale pentru tratament şi de bazine pentru distracţie, ştrandul din Lovrin oferă două bazine cu apă termală, unul acoperit şi altul descoperit, un teren de minifotbal, unul de volei, două mese de ping pong, grătar şi şezlonguri.

Potrivit primarului Vasile Graur, primăria a încercat să reabiliteze ştrandul cu bani europeni sau guvernamental, dar până la urmă investiţia s-a făcut cu bani de la bugetul local. „Am încercat să accesăm fonduri transfrontaliere, am preluat un proiect de la fostul primar, dar nu am avut sorţi de izbândă. Tot aşteptând, răbdarea a ajuns la capăt şi am făcut eforturi deosebite, am pus bani deoparte şi i-am investit în strand”, a declarat primarul Vasile Graur.

Medicul din Lovrin, Gheorghe Cotoşman, apa termală de la Lovrin este recunoscută pentru proprietăţile sale curative. „Proprietăţile apei au fost analizate la Institutul de Balneologie încă din momentul în care ştrandul a fost dat în folosinţă înainte de Revoluţie. Calităţile apei sunt extraordinare, ţinând cont de bolile la care este folosită şi anume: boli reumatismale în afara proceselor de acutizare, în sechele posttraumatice ale membrelor, recuperare sportivă”, a declarat medicul Cotoşman.

Potrivit lui Viorel Huţan, administrator al bazei din care face parte ştrandul, cei care ajung la Lovrin pentru apă termală pot beneficia şi de cazare, în cadrul bazei fiind şi un motel. Huţan susţine că publicul ţintă îl reprezintă bănăţenii, dar sunt aşteptaţi şi turişti din ţară. „Chiar am fost sunat ieri de cineva de la Suceava. Vor să vină să facă un tratament de 10 zile. Am avut de la Târgu Mureş, am avut de la Tulcea, să nu mai spun de cei din judeţul Timiş”, a declarat Huţan. Intrarea la ştrandul din Lovrin costă 10 lei pentru copii şi pensionari şi 20 de lei pentru adulţi. Primarul estimează că în aproximativ trei ani, primăria îşi va recupera investiţia din veniturile produse de ştrand.