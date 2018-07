FOTO Şansă pentru oamenii străzii, soluţie pentru criza forţei de muncă: un timişorean a găsit de lucru mai multor persoane fără adăpost

Timişoara se confruntă o mare criză a lipsei de forţă de muncă şi se caută soluţii pentru a atrage oameni din judeţele învecinate, din alte regiuni. Există însă în oraş persoane care ar putea fi integrate pe piaţa muncii şi care nu sunt luate în considerare: „oamenii străzii“.



Ştefan Cojocnean, campion la sporturi extreme, este unul dintre puţinii timişoreni care au pus umărul la integrarea oamenilor fără adăpost, ajutând în patru asemenea cazuri.





Kendi Aprad a fost angajat la o curăţătorie industrială

Kendi Aprad a fost angajat la o curăţătorie industrială „Al doilea caz de care m-am ocupat a fost cel al lui Dan Margea, de 52 de ani. Este acel om căruia iarna trecută i-am donat nişte mănuşi, pentru că l-am văzut că tremură pe stradă. Am vorbit cu un prieten de la firmă de construcţii, dacă nu are ceva să-i dea de lucru. Răspunsul a fost pozitiv, a fost angajat şi este integrat. Următorul a fost Florin Căldăraş, un tânăr de 19 ani, pe care l-am cunoscut la centrul de reeducare de la Buziaş. El a fost abandonat de părinţi pe când avea cinci ani. S-a apucat de consumat etnobotnice, a mai cerşit, a mai furat şi a ajuns la centru după o tâlhărie. După ce a ieşit din centru, el dormea într-o maşină abandonată. În acest caz el m-a căutat. Mi-a cerut ajutorul. Şi pe el l-am propus la firma de construcţii, i-au făcut actele şi iată că a fost angajat“, a declarat Cojocnean.





Dan Margea în două ipostaze. Atunci şi acum.

„Sunt speriaţi, trebuie să ai răbdare“

Cei doi foşti oameni ai străzii sunt acum pe diverse şantiere din ţară. S-au integrat perfect, povesteşte Laurenţiu Regep, reprezentantul firmei „Cosmin Vest“. „E adevărat că avem nevoie de angajaţi. Am mai angajat un om al străzii şi eu, înainte să vină cu propunerile lui Ştefan Cojocnean. Am fost mulţumit. Acum am angajat alţi doi. Primul a fost Dan Margea, l-am chemat la firmă, am discutat şi a fost angajat. A lucrat o perioadă la punctul de lucru din Timişoara, dar acum e pe un şantier din Sibiu. Munceşte, a reuşit să se integreze. Al doilea este Florin Căldăraş, care de abia acum a început. Acum e pe un şantier din Gorj. Am vorbit cu şeful de acolo, mi-a spus că îşi vede de treabă. Prima dată au o teamă, o reticienţă, sunt ca şi copii în prima zi de şcoală. Sunt speriaţi de tot ce e nou, trebuie să ai răbdare cu ei“, a explicat Regep.

Dobrin Calotă s-a apucat şi de sport pe picioroange



“Mai sunt şi unii care nu doresc să se reintegreze”



Cel mai recent caz este Dobrin Calotă, de 37 de ani, din judeţul Mehedinţi. Şi el a fost om al străzii în Timişoara. A fost primit la sala de sport al lui Ştefan Cojocnean, care i-a oferit un adăpost temporar. „Pe Dobrin Calotă îl ştiam pentru că dormea mereu în Parcul Botanic, la foişor, acolo unde merg să alerg. Am avut o discuţie cu un alt prieten, patron, iar de săptămâna viitoare Dobrin o să înceapă să lucreze la o firmă de curăţenie. Sunt mii de oameni ai străzii în România. Dacă statul s-ar apleca asupra lor, măcar jumătate din ei ar putea să lucreze. Dar trebuie ajutaţi. Mai sunt şi unii care nu doresc să se reintegreze“, a mai declarat Ştefan Cojocnean.







Florin Căldăraş pe şantier





Ştefan Cojocnean şi Florin Căldăraş în sala de sport "No Limits" din Timişoara

