Fostul şef al pieţelor din Timişoara, condamnat definitiv pentru şantajarea a doi jurnalişti

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat joi, 14 iulie 2022, sentinţa finală în dosarul în care fostul şef al pieţelor din Timişoara, Ioan Nasleu, a fost trimis în judecată pentru şantajarea jurnaliştilor Dragoş Boţa, redactor-şef Pressalert, şi Iulia Ardelean (fostă Boţa), director Debanat.

Nasleu a fost acuzat că a trimis un mesaj de ameninţare cu publicarea unei pretinse înregistrări video care ar pune-o într-o lumină proastă pe Iulia Ardelan şi a cerut ca publicaţiile acestora să nu mai continue dezvăluirile despre ilegalităţile sale. De asemenea, Nasleu a fost acuzat şi că i-a şantajat pe doi angajaţi de la Pieţe SA, încercând să-i determine să demisioneze, altfel va da familiilor pretinse înregistrări care ar fi dovedit o pretinsă relaţie.

În urma procesului, judecat în primă instanţă la Judecătoria Timişoara, Nasleu a fost achitat pentru şantajarea angajaţilor de la Pieţe şi a fost găsit vinovat pentru şantajarea jurnaliştilor. Astfel, fostul director de la Societatea Pieţe SA a fost condamant la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare şi plata unor daune morale de 15.000 de euro: 15.000 pentru Iulia Ardelean şi 10.000 pentru Dragoş Boţa.

Curtea de Apel Timişoara a menţinut pedeapsa aplicată de Judecătoria Timişoara, condamnându-l pe Nasleu definitiv la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare şi plata unor daune morale de 25.000 de euro.

Cine este Ionuţ Nasleu

Ionuţ Nasleu a ajuns director la societatea care administrează pieţele din Timişoara Pieţe din postura de consilier personal al lui Nicolae Robu. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi a două facultăţi din cadrul Spiru Haret (absolvite în paralel), fost ofiţer SRI, fost director al RATT, fost vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), fost senator, fost membru PRM, fost membru PNL (exclus după alegerile locale), Nasleu a fost responsabil în Primăria Timişoara, înainte de a ajunge director la Pieţe, de Control Intern şi Antifraudă.

Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, Ionuţ Nasleu a câştigat în 2019, din postura de director al pieţelor, membru în Consiliul de Administraţie al Retim, consilier personal al lui Nicolae Robu aproximativ 12.000 de lei lunar.

În 2018, „Adevărul” scria cum a reuşit Ionuţ Nasleu, cu un venit de doar 2.000 de lei lunar şi datorii de 60.000 de euro să petreacă vacanţe de lux în Caraibe. Într-una din vacanţele din SUA, Nasleu a fost însoţit chiar de primarul Nicolae Robu. Contactat în 2018 de ziarul „Adevărul” şi întrebat cum a reuşit din venitul său modest să îşi permită vacanţe de lux, Nasleu a „dat vina” pe naşul său.



„Naşul meu din America mi-a plătit tot, dacă asta e întrebarea. Ştiu că aţi făcut nişte calcule la virgulă. Naşul meu e în America de ani de zile şi îmi plăteşte în fiecare an toate deplasările şi mă ţine la el vreo două săptămâni. În Guadalupe am fost tot cu naşul meu. Acum doi ani în Cancun. Naşul meu e milionar acolo (n.red. în America)”, declara, în 2018, Ionuţ Nasleu.

Nasleu mai declara că, în pofida veniturilor mici, are un nivel ridicat de trai pentru că îl ajută sora lui, care este director de spital, şi soţul acesteia, care este preot. „Sora mea nu are copii. E directoare de spital. Nu mai contează unde. Cumnatul meu e preot. Nu au copii. Suntem o familie care ne ajutăm. La noi în Banat familiile sunt foarte unite. Dacă se auzea…Dacă făceam vreo ilegalitate se auzea. Nu am făcut în viaţa mea nicio ilegalitate. Nu am făcut nicio afacere oneroasă. Sunt pe funcţii publice de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic”, mai spunea Nasleu în 2018.

