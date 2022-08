Fostul judecător Cristi Danileţ: „O altă revoluţie nu mai e posibilă în România. Acum este atac la siguranţa naţională“

Au trecut patru ani de la momentul 10 august 2018, când peste 100.000 de oameni s-au adunat în Piaţa Victoriei la Mitingul Diasporei, cerând eliminarea politicienilor cu probleme penale şi organizarea de alegeri anticipate. Mitingul a fost reprimat cu brutalitate de autorităţi. Dar proteste au fost în toată ţara, inclusiv la Timişoara, iar despre ele, jurnalistul Cosmin Jitariuc, de la televiziunea publică, a realizat documentarul “O altă paradigmă – haştag Rezist”, prezentat în seara de miercuri, 10 august, la cinema Victoria din Timişoara.

Fostul judecător Cristi Danileţ a fost unul dintre invitaţii serii. Nu a participat la mitingul de la Bucureşti, însă îşi aminteşte exact ce s-a întâmplat.

“Pe 10 august, acum patru ani, eram la televizor, la Cluj. Mă uitam îngrozit pentru că aveam colegi în piaţă, în Bucureşti. Şi la un moment dat am văzut semnalele roşii ale Jandarmeriei. Şi am îngheţat. Cu câteva minute înainte citisem Legea Jandarmeriei. Şi spunea că sunt două somaţii prin portavoce, iar înainte de intervenţia în forţă se dau semnalele roşii. Am pus mâna pe telefon şi pe SMS-uri şi am început să avertizez pe toţi pe care-i ştiam în piaţă. Fugiţi! Urmează prăpădul! Şi aşa a fost”, îşi aminteşte Cristi Danileţ.

Fostul judecător a fost emoţionat de filmul urmărit la Cinema Victoria.





“Mişcările de acest tip sunt axate în jurul unor valori. Care sunt valorile după care se conduc societăţile moderne. Democraţia este o valoare. Drepturile omului, libertăţile fundamentale, independenţa justiţiei, separaţia puterilor. Ele nu sunt negociabile, sunt axiome, tot aşa, separaţia puterilor, independenţa justiţiei, protejarea drepturilor omului sunt valori pe care nu le putem negocia. Unii politicieni au început să negocieze aceste valori, unii politicieni au încercat să şteargă pe jos cu justiţia română sau cu drepturile fundamentale pentru interesele lor persoanele sau interesele de cast”, a mai spus Danileţ.

Sursa filmul documentar „O altă paradigmă - hashtag Rezist“



„Mi-au terfelit familia, taică-miu s-a îmbolnăvit grav”



Indiferent care ar fi partidul care ar “şterge pe jos” cu justiţia sau cu drepturile indivizilor, reacţia cetăţenilor ar trebui să fie aceeaşi, susţine Danileţ, să iasă în stradă.

“Ţin minte ce s-a întâmplat în 2012. Acum zece ani, fostul premier al României, coruptul Adrian Năstase de atunci, a fost băgat în închisoare şi tras la răspundere pentru infracţiune. Justiţia română l-a condamnat doar la doi ani de închisoare cu executare, dându-l ca exemplu negativ pentru restul clasei politice. În acel moment judecătorii supremi au fost acuzaţi de fascism, în acel moment a început decapitarea justiţiei române, judecătorii supremi, ai curţii constituţionale şi judecătorilor de la consiliul suprem al magistraturii. Ţin minte cum au fotografiat pe ascuns, pe stradă, eram cu fiica mea din prima căsătorie, şi era prezentată ca domnişoara cu care mă plimb prin Bucureşti şi o duc noaptea la mine în apartament. Mi-au terfelit familia, taică-miu s-a îmbolnăvit grav de stomac din cauza stresului la care a fost supus şi în patru luni s-a curăţat de cancer. O persoană care nu a fost în viaţa sa bolnavă. În viaţa sa nu a fost internată. Eu astea nu pot să le uit”, a mai spus Cristi Danileţ.









El a amintit şi de protestele din 2015 din faţa DNA-ului, unde bucureştenii au spus: “vrem justiţie şi nu corupţie”, dar şi de protestele împotriva exploatării Roşiei Montane “când premierul de atunci a trimis proiect de hotărâre de Guvern către parlament prin care a spus că este pentru exploatarea Roşiei Montane după care s-a dus în parlament şi a votat împotriva proiectului său trimis în guvern. O anomalie”.

Sursa filmul documentar „O altă paradigmă - hashtag Rezist“

Cazul Colectiv a readus solidaritatea în rândul românilor, la fel ca în 2017, când s-a născut mişcarea #Rezist.

“În 31 ianuarie 2017, în acea noapte, două proiecte au trecut prin guvern. Unul a fost Ordonanţa de Urgenţă 13 care a modificat Codul penal, şi a spus clar că este abuz în serviciu orice încălcare a legii cu condiţia producerii de minim 200.000 de lei, adică 40.000 de euro. Doar atunci era infracţiune. Şi un alt doilea document care se propunea parlamentului să fie graţiate o grămadă de infracţiuni. Adică să dispară din închisori cei condamnaţi pentru acele infracţiuni şi să stopeze dosarele pentru acele infracţiuni”, a explicat Danileţ.



"Primul instrument, cel mai nociv pentru hoţi, este Codul penal"

Cristian Danileţ a explicat apoi care sunt pârghiile principale pentru cei care vor să conducă o ţară.

“Ai câteva instituţii fundamentale. Şi ai câteva metode fundamentale pe care trebuie să le pui în practică. Mai întâi trebuie să îi protejezi pe ai tăi. Pentru asta trebuie să controlezi justiţia. Şi cum obligi judecătorii să nu îi condamne pe ai tăi când o să se înfrupte din banul public. Ori ai judecători de-ai tăi, ori le iei instrumentele“, arată Danileţ.





Primul instrument, cel mai nociv pentru hoţi, este Codul penal - spune fostul magistrat.





„Dacă ai judecători care condamnă după Codul penal, atunci e dezastru. Şi atunci ce faci? Elimini Codul penal. Dar nu poţi tot. Şi nu într-o noapte. Şi atunci începi să scoţi infracţiuni din el. Aşa cum s-a stabilit că nu mai e abuz dacă furi până în 40.000 de euro. Care e problema, nu mai e în Codul penal. Dacă nu mai e în Codul penal, eu jucătorul nu mai pot condamna pe acea infracţiune. Dacă totuşi condamni, că nu ai reuşit să ştergi legea, atunci poţi să-l graţiezi. Poţi să amnestiezi. Poţi să-i eliberezi pe cei din închisoare pe cei care noi i-am trimis acolo. De asta populaţia a ieşit. Şi pentru documentul cu amnistia. Şi mai poţi să faci un lucru. Nu poţi să-l scoţi pe ăla din închisoare că sare lumea din stradă. Nu poţi să elimini din Codul penal că se vede. Şi atunci ce faci? Modifici codul de procedură penală, adică nu mai consideri că sunt probe înregistrările din spaţiile publice. Vă aduceţi aminte când s-a vrut eliminarea acestei probe? Şi câte au mai fost”, a adăugat Cristi Danileţ.

Foto Ştefan Both





Dacă politicul nu reuşeşte să modifice Codul penal sau să intervină în actul de justiţie, atunci începe controlul asupra carierei judecătorilor.

“De exemplu, le elimini sau le reduci pensiile, le creşti vârsta de pensionar sau de promovare. Le reduci salariile. Le pui şefi sau le revoci şefi. Să nu uităm actul pe care Tudorel Toader l-a făcut, dând-o jos pe Kovesi. Că nu-i plăcea de ea, că era prea înaltă. Ăsta era singurul motiv pentru care era antipatică. Era prea înaltă pentru Tudorel Toader. În rest, nu a existat niciun motiv legal. Justiţia română nu a putut spune nimic, pentru că nu i-a dat voie Curtea constituţională. Cine a spus că motivele de revocare a lui Kovesi nu erau legale? Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a spus asta!”, relatează Danileţ.



"Îi pui pe ăia pe care îi poţi şantaja"

Ce faci ca să cucereşti o ţară? “Controlezi sistemul de justiţie penală, controlezi activitatea de legiferare în parlament, şi mai e o instituţie pe care trebuie să o iei sub control: Curtea Constituţională. De ce să bagi în Curtea Constituţională oameni meritocratici? Cu studii, care au scris cărţi după care s-au predat la facultăţi. De ce să pui oameni integri. Eşti nebun? Nu! Îi pui pe ăia care au plagiat, îi pui pe ăia pe care îi poţi şantaja, pe care-i poţi controla. Pentru că acolo nouă ani sunt inamovibil. Parlamentarii se schimbă o dată la patru ani, preşedintele o dată la cinci ani, judecătorii Curţii Constituţionale odată la nouă ani”, a continuat Danileţ.





Sursa filmul documentar „O altă paradigmă - hashtag Rezist“

Instrumentul pe care îl au cetăţenii în mână este, pe de o parte să iasă la vot, şi pe de altă parte să vegheze în fiecare zi ce se întâmplă. Însă doar respectând legea, pentru că o nouă revoluţie nu mai este posibilă.

“Nu unor cetăţeni trebuie să le fie frică de un guvern, ci de un guvern trebuie să-i fie frică de cetăţeni. Şi asta se poate facă doar dacă există o anumită stare de trezire a noastră, o anumită luciditate a noastră, o anumită conştiinţă a noastră. Dar nu se rezolvă totul decât legal. O altă revoluţie nu mai e posibilă. Astăzi, dacă vrei să faci o revoluţie ca în 1989, este atac la siguranţa naţională, eşti arestat, eşti trimis la închisoare. Astăzi totul trebuie făcut legal. Protestele trebuie făcute legal. Cine cunoaşte legea impune legea, reuşeşte să-şi impună şi punctul de vedere”, a încheiat Cristi Danileţ.