Fostul coleg de clasă al filosofului Mihai Şora. Are 102 ani. A supravieţuit în lagărul de concentrare din Transnistria, a emigrat în Germania în anii ‘70

„Timişoreanul Géza Kornis s-a născut acum 102 ani, dar asta nu-l opreşte să-mi propună, doar 5 minute după ce am intrat în casa lui de lângă Frankfurt, Germania, să ne tutuim. Strigă ceva pe maghiară la soţia lui, îmi spune pe română să mă servesc cu clătite, şi începe să povestească despre viaţa lui, într-o frumoasă germană bănăţeană: cum a crescut în clădirea <Băile Neptun>, într-o familie de evrei; cum a mers la liceul Loga cu Mihai Şora (<Şora a terminat anul cu o medie peste 9, eu nu am luat decât 6,7!>, îmi mărturiseşte râzând); cum a fost torturat pentru că a participat la acţiuni anti-fasciste; cum a fost deportat într-un lagăr de concentrare în Transnistria; cum a supravieţuit cu optimism şi curaj; cum a emigrat în Germania în anii ‘70”, scrie Samuel Dominic Fritz.

“Îmi arată câteva poezii scrise de el (mama lui a fost scriitoare, prietenă cu Kafka, şi s-a mutat din Praga la Timişoara). Recită, în engleză, monologul din deschiderea piesei de teatru <Julius Caesar> de Shakespeare (<am avut o superbă profesoară de engleză la Timişoara>).

Când îl întreb de Timişoara de altădată, îmi zice, fără sentimentalisme, de bogata viaţă culturală şi intelectuală în anii '20, dar şi că <atunci nu am avut nici canalizare, nici apă caldă. Lumea se schimbă în bine cu fiecare generaţie>. E fascinat de noile posibilităţi de comunicare (<pe vremuri, numerele de telefon la Timişoara aveau doar 3 cifre!>) şi foloseşte emailul pe calculatorul lui personal. Îmi spune că viteza cu care se transformă lumea modernă necesită şi o nouă mentalitate de deschidere”, a mai povestit Fritz.

“Géza a auzit de protestele anti-corupţie, s-a bucurat de rezultatele alegerilor europarlamentare şi e sigur că generaţia tânără va schimba lucrurile.



Râdem mult. Când îi spun că e un om deosebit, Géza îmi răspunde că fiecare om este deosebit în felul lui. De ieri, am un nou erou şi un nou prieten”, a mai scris Samuel Dominic Fritz, care a precizat că nu a mai cunoscut un om care să reprezinte "cu aşa claritate şi frumuseţe ce înseamnă Timişoara pentru mine: multiculturalitate lejeră, bun simţ, toleranţă şi iubire de oameni, cultură, optimism încăpăţânat, deschidere pentru noul şi o doză bună de curaj. Cea mai bună lecţie despre viitorul am primit-o de la un om cu un trecut bogat şi dificil de 102 ani".



Prezent la Timişoara cu ocazia festivalului de literatură FILT 2018, filosoful Mihai Şora a profitat de ocazie să viziteze liceul unde a studiat.

"Mă văd şi acum în pragul uşii principale a Liceului, luându-mi avânt şi urcând – în trei salturi – aceste trepte.



Din anul 1927, când am ajuns pentru prima oară în clădirea Liceului „Constantin Diaconovici Loga“ din Timişoara, şi până în vara anului 1934, când am absolvit, intrarea a fost mereu aceeaşi: o impunătoare uşă din lemn masiv pe care o deschideau şi profesorii, şi elevii...

Zilele trecute, am intrat din nou în Liceul meu timişorean şi, pentru întâia oară, în loc să sar aceste trepte, am şezut şi am plâns.



Şi mi-am adus aminte de oamenii care nu mai sunt, de frumuseţea lor, a locului pe care – cu cinstea, cu înţelepciunea şi dăruirea lor – ei l-au sfinţit", a povestit Şora.