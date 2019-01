Fost prefect ameninţat cu bătaia de un vecin apostrofat pentru gunoiul aruncat la întâmplare: „Nu pot face educaţie cu parul”

Timişoara s-a confruntat şi încă se confruntă cu o criză a gunoaielor generată, pe de o parte de cei care aruncă gunoiul la întâmplare, rezultând rample clandestine, iar pe de altă parte de faptul că oraşul nu are încă un contract pentru salubritate stradală. Pentru acest seriviciu este în derulare licitaţia. În privinţa rampelor clandestine, Primăria Timişoara s-a angajat să le elimine, plătindu-i Retimului ridicarea gunoaielor. Totodată, primăria a făcut apel la cetăţeni să nu mai arunce gunoaiele la întâmplare.

Fostul prefect de Timiş, Mircea Băcală, a relatat pe pagina sa de Facebook o întâmplare potrivit căreia a fost ameninţat cu bătaia atunci când şi-a avertizat un vecin că nu e normal să arunce gunoiul la întâmplare, într-un loc ce tocmai a fost curăţat de firma de salubritate.

„Te văd! Te salut în mod intenţionat pentru că mi-e ruşine de neruşinarea ta! A doua oară fac o glumă despre ceea ce faci ( un fel de bat şaua să priceapă iapa) şi încerc să te conving ca acţiunea ta atrage mânia şi dezgustul majorităţii celor care locuiesc în zonă. Apropo, locul clandestin unde se depozitează gunoiul se află la mai puţin de 50 m de geamul meu. Nu am cum să nu observ când faci un munte de gunoaie. Ştiai faptul că Politia Locală amendează asociaţia de locatari pentru asemenea actiuni, implicit şi pe mine. Ce-ţi pasă? La ce să plăteşti civilizat o firmă pentru gunoiul tău când poţi împărţii lejer o amendă cu alţi 80 de vecini. Când am incercat să îţi explic că ceea ce faci nu e corect ţi-ai adus aminte că in portbagaj ai un obiect cu care ai putea să mă "corectezi" şi ca să văd că nu e de glumă chiar l-ai "fluturat" in faţa mea în timp ce cu stânga imi aratai _|_”, scrie fostul prefect pe Facebook.

Mircea Băcală a mai spus că nu va mai plăti pentru amenda primită de asociaţie din cauza gunoaielor. „Ce e de făcut? Pentru mine e clar, nu voi mai plăti amenzi, pentru nesimţire şi tupeul altora. Nici nu pot să fac eu educaţia cu parul! Oricât s-ar strădui cei din administraţie, oricare ar fi ea, să adune... nu pot ei aduna câte rampe de gunoi puteţi face voi! Apoi, dacă îmi aduc bine aminte, chiar te-ai plâns că ‹‹nimeni nu face nimic››!”, a scris Mircea Băcală, pe Facebook.





