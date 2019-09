Fondatorul Iulius Mall este cel mai nou cetăţean de onoare al Timişoarei. Ce au discutat consilierii timişoreni despre legăturile acestuia cu Securitatea

Imediat după votarea proiectului, revoluţionarul Lucian Căldăraru, consilier local din partea PNL, a luat cuvântul şi a ţinut să spulbere toate discuţiile despre colaborarea cu Securitatea pe care ar fi avut-o celebrul om de afaceri.

“Au ieşit vorbe că domnul Dascălu ar fi fost securist. Am spus celor care m-au contactat să-mi dea mie dovada că a fost securist şi eu mă ridic în plen şi stopez treaba asta. Nimeni nu mi-a adus nicio dovadă. Şi atunci m-am dus să văd dosarul. În dosar, domnul Dascălu are declaraţie pe propria răspundere că nu a făcut poliţie politică şi că nu a fost colaborator la securităţii. În plus, nu are nici cazier judiciar. Dacă este cineva care poate să demonstreze că domnul Dascălu a fost colaborator al fostei Securităţi, că a făcut nu ştiu ce, să vină cu dovada şi eu mă ridic în Consiliu şi cer retragerea titlului”, a spus Căldăraru.

Iulian Dascălu este primul român care a dezvoltat un centru comercial de tip mall. Începând cu anul 2000, a creat cu succes reţeaua naţională Iulius Mall, în patru mari oraşe din România, deţinând un portofoliu compus din peste 300.000 mp de spaţii de retail: Palas Iaşi, Iulius Town Timişoara, Iulius Mall Iaşi, Iulius Mall Timişoara, Iulius Mall Cluj şi Iulius Mall Suceava.



Toate mall-urile dezvoltate sunt lider de piaţă la nivel regional, devenind un adevărat stil de viaţă pentru locuitori. Anual, peste 68 de milioane de persoane îşi petrec aici timpul liber. Iulian Dascălu este proprietar al grupului IULIUS, singura companie din România specializată în dezvoltarea şi operarea de pr oiecte de tip mixt . Totodată, IULIUS se află în topul celor mai mari dezvoltatori şi operatori de centre comerciale de tip mall din România.



În septembrie 2015, Iulian Dascălu a hotarât să implementeze şi la Timişoara, conceptul de „oraş în oraş”. Omul de afaceri începea lucrările la Iulius Town Timişoara, proiect de revitalizare urbană a zonei din imediata vecinătate a Iulius Mall. Iulius Town a fost inaugurat pe 30 august, iar cu această deschidere, suma investită la Timişoara, din 2005 şi până în prezent, depăşeşte 442 milioane de euro. Aceasta reprezintă cea mai mare investiţie privată realizată la Timişoara.

Contribuţiile directe la bugetul local furnizate de Iulius Town sunt estimate la peste 6,5 milioane de euro pe an din impozitele pe clădiri.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: