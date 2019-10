Firma înfiinţată de interlopul Boncu, angajată să păzească o şcoală. Director: „Credeţi că îmi aleg oamenii în funcţie de ce fac ei în particular?“

„Începând cu anul 2017, paravanul utilizat pentru acoperirea activităţilor infracţionale, l-a constituit o societate comercială, având ca obiect de activitate – activităţi de protecţie şi gardă – înfiinţată iniţial de către suspect, şi preluată formal, de către o altă persoană, director general al societăţii şi un apropiat al liderului. Profitând de obiectul de activitate al societăţii şi pretextând că intervin la solicitarea clienţilor, grupul infracţional organizat, condus de către suspectul B. L. A., a acţionat în mod repetat, săvârşind fapte cu violenţă asupra mai multor persoane”, susţin procurorii DIICOT care au cerut arestarea grupării „Boncu”.

Firma de pază se numeşte S.P.I. Security, a fost înfiinţată de Lucian Boncu (considerat liderul grupării) şi preluată ulterior, în acte, de Ion Stepanescu, arestat şi el în dosarul DIICOT în care mai mulţi membri ai grupării „Boncu” sunt acuzaţi că au sechestrat şi bătut un bărbat.

Potrivit datelor de pe SEAP, S.P.I. Security a încasat în acest an peste 30.000 de euro pentru paza a două clădiri care aparţin Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, comună rezidenţială de la marginea Timişoarei. Concret, firma de pază administrată în acte de Ion Stepanescu a încheiat în 7 februarie cu liceul din Giroc două contracte în valoare de 15.000 de lei. În 12 martie au fost încheiate alte două contracte în valoare de aproximativ 145.000 de lei. În total, S.P.I. Security a încheiat cu liceul din Giroc patru contracte încredinţate prin atribuire directă în valoare totală de 160.000 de lei.

Ce spune directoarea liceului

Directorul Liceului Teoretic „David Voniga”, Mihaela Pascu, a explicat pentru „Adevărul” că a avut contract cu firma de pază până în luna iulie, când s-a renunţat la contract din cauza lipsei fondurilor. „Noi am încheiat contractul cu ei în luna iulie. Nu îi mai avem sub contract. Am contractat o firmă de pază, am obţinut cele trei oferte şi am luat o firmă pe care atunci ne-am permis-o financiar. Noi, ca unitate avem nevoie de pază, de securitatea elevilor din şcoală. Au fost încheiate contracte pentru şcoala din Giroc şi cea din Chişoda. Noi aveam preluat de la Primăria Giroc pază-non stop. Din iulie nu ne-am mai permis plata firmei de pază. Am anunţat inspectoratul şcolar şi o să avem angajat paznic pe opt ore pe timpul zilei. În timpul nopţii vor fi camere”, a declarat Mihaela Pascu.



Întrebată cum comentează faptul că reprezentanţii firmei care a păzit şcoala au fost arestaţi pentru acuzaţii grave, Mihaela Pascu a spus că la data încheierii contractului nu se ştia de problemele cu legea ale reprezentanţilor firmei. „Atunci nici nu era vorba despre aşa ceva. Nici nu ştiam despre ce e vorba. Credeţi că îmi aleg oamenii în funcţie de ce fac ei în particular sau cum? Puneţi aşa o întrebare ca şi cum m-aş fi dus la ei acasă să îi întreb ce mănâncă dimineaţa, la prânz şi seara”, a mai declarat directorul şcolii din Giroc.