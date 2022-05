Festivalul JazzTM nu moare, se transformă. Un nou partener principal şi nume mari la ediţia din acest an

Printre proiectele despre care s-a scris că nu a primit finanţare din partea autorităţilor a fost şi festivalul JazzTM. Organizatorii, cei de la Centrul Cultural Plai, nici nu au mai depus proiectul pentru a obţine bani, pentru simplul motiv că au obţinut finanţare din altă parte. Mai exact, parteneri principali au devenit cei de la Consiliul Judeţean Timiş, iar evenimentul este co-finanţat de Ministerul Culturii prin Programul Prioritar.

Festivalul şi-a schimbat numele din JazzTM în JAZZx şi va avea loc în perioada 1-3 iulie, în Piaţa Victoriei din Timişoara.

„JAZZx reprezintă evoluţia naturală a proiectului ce a adus la Timişoara artişti precum Richard Bona, Marcus Miller, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz, Kurt Elling, David Murray, Macy Gray, Terri Lyne Carrington, Lizz Wright, Al Jarreau, The Chick Corea Elektric Band, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Ibrahim Maalouf şi Jazz at Lincoln Center Orchestra alături de Wynton Marsalis, păstrând aceeaşi excelenţă curatorială. JAZZx va fi un mix de jazz, muzică instrumental contemporană şi proiecte emergente ce trec peste limitele genurilor muzicale. Parafrazându-l pe Herbie Hancock, Jazz nu este exclusiv, este inclusiv, şi tocmai către acest spirit se îndreaptă JAZZx”, au transmis cei de la Centrul Cultural Plai.