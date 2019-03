Expertul care a promovat vreme de 24 de ani România în capitala Austriei are secretul prin care turiştii străni vor fi atraşi la Timişoara

Simion Giurcă, o persoană cu o vastă experienţă internaţională în domeniul turistic este noua achiziţie a Asociaţiei Timişoara 2021. Acesta ajuns să lucreze la Viena în 1993, după ce a participat la un concurs organizat de Ministerul Turismului, care urma să deschidă birouri de promovare turistică a României în marile oraşe din Europa.

“A fost o foarte serioasă selecţie pentru alegerea reprezentanţilor turismului românesc în străinătate. Am câştigat concursul şi am primit postul de la Viena. Iniţial eu am vrut Germania, la Frankfurt sau la Berlin. Speram să mă mut atunci când se iveşte ocazia. Am intrat pe piaţă, am început să-mi fac treaba, nu am mai vrut să mă mut. La fiecare schimbare de ministru s-au reorganizat concursuri, iar eu am tot fost reconfirmat”, a declarat Simion Giurcă.

“Începutul a fost chir crunt”

Simion Girucă vorbeşte limba germană pentru că a copilărit într-o zonă din Banat locuită de şvabii. La început nu a fost deloc simplu să facă promovare turistică pentru România.

“Începutul a fost chir crunt. Aveam o imagine şifonată rău de tot. Nu era interes pentru România, având în vedere că în anii 95-96-97, infrastructura precară, atât cea rutieră, cât şi cea turistică. Dar asta m-a ambiţionat, am vrut să demonstrez că se poate promova orice produs dacă există o dorinţă de a-l transforma, de a-l îmbunătăţii. M-am bucurat în fiecare an de succes”, a mai spus Simion Giurcă.

Ajutor pentru Sibiu

Cei mai mulţi turişti austrieci care au venit în România a fost în anul 2007, când Sibiu a fost Capitală Culturală europeană.

“Am ajuns la peste 200.000 de turişti austrieci în România. Am depăşit această cifră începând din 2007, când am profitat de promovarea Sibiului ca vârf de lance a turismului din România, când a fost Capitală Culturală europeană. Am avut o cooperare bună cu Sibiul. Am făcut eveniment de prezentare a viitoarei Capitale Culturale, am venit cu ziarişti austrieci la Sibiu…Am profitat şi de intrarea noastră în Uniunea Europeană”, a mai declarat Simion Giurcă.

“Nu prea am avut miniştri care să cunoască turismul în sine”

Funcţionarea biroului de promovare de la Viena depinde mult de viziunea ministrului aflat în funcţie.

“Dar nu prea am avut miniştri care să cunoască turismul în sine. Au fost însă şi unii care au vrut să înţeleagă fenomenul şi să sprijine. Unii au alocat surse, alţii nu. Ne-a ajutat mai mult Comunitatea Europeană. Mereu când venea un ministru nou, acesta punea contorul la zero crezând că turismul începea cu el. Nu. România era promovată şi înainte, am avut campanii, am fost prezenţi la TV şi în ziare, reviste, ghiduri turistice”, a afirmat Simion Giurcă.

“A fost o decizie total aiurea”

În iunie 2017, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a decis să închidă toate birourile de turism ale României.

“A fost o decizie total aiurea. Actualul ministru spune că a fost o greşeală şi încearcă să le redeschidă. Stătea în puterea unui ministru să închidă birouri. Nu au fost probleme pentru că ei nici nu au alocat bani. Erau nişte maşini care erau în inventarele birourilor care au produs nişte cheltuieli de garare, de licenţiere şi asigurare. Ei nu ştiau unde să le introducă în contabilitate. De acolo a plecat totul”, a explicat Simion Giurcă.

“E cam târziu, dar eu cred că putem să ne atingem scopurile”

Simion Giurcă a intrat imediat în mediul privat. Acum însă a fost solicitat de Asociaţia Timişoara 2021 şi nu a putut să refuze oferta de ajuta oraşul natal.

“Am ajutat şi până acum, aşa ca timişorean. Am plecat de la situaţia că Timişoara nu exista ca rută turstică. Nu era nici măcar ca destinaţie de tranzit. Lumea mergea pe drumurile principale, Arad spre Deva, Oradea spre Cluj. Am reuşit să-I fac să ia în considerare Timişoara. Mai mult, am propus să termine programele din România cu Timişoara. Acum am fost solicitat să intru în echipă, să sprijin oficial Timişoara. în tot acest demers, lucru pe care-l fac cu mare drag. Sunt convins că putem să reuşim. E cam târziu, dar eu cred că putem să ne atingem scopurile”, a mai spus Simion Giurcă.

Primul eveniment major la care îşi aduce contribuţia Simion Giurcă va fi prezentarea Timişoarei la Praga, Pilsen şi Karlovy Vary, de săptămâna viitoare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: