Exemplul de chibzuinţă al unui tânăr crescut la casa de copii. A economisit leu cu leu până a adunat banii de avans pentru o locuinţă

Una dintre marile probleme ale copiilor instituţionalizaţi este ieşirea din sistem. Rămaşi singuri, mulţi dintre tinerii care provin din casele de copii nu reuşesc să devină riscul de eşec fiind mare. Exemplul lui Laurenţiu Petrovici, un tânăr de 35 de ani din Timişoara, arată, însă, că un tânăr ieşit în sistem poate să reuşească prin muncă cinstită şi chibzuinţă.

Laurenţiu a ajuns în grija statului încă de când s-a născut. În familia de romi foarte săraci în care s-a născut, mama suferea de TBC, iar medicii nu au lăsat-o să îl alăpteze. După un an de la naşterea sa, nimeni nu s-a mai interesat de soarta lui Laurenţiu, iar părinţii lui au fost decăzuţi din drepturi şi copilul a ajuns în grija statului, crescând în mai multe orfelinate din Timiş. „Până în 1995 eu nu am ştiut că am mamă că am tată. Când am împlinit 14 ani, mi-am dorit foarte mult să văd unde stă mama. M-am urcat în tren şi m-am dus la adresa din catalog. Părinţii mei sunt de etnie romă. Tata a murit în 1992, nu l-am cunoscut. În 2010 a murit mama. Suntem cinci fraţi, două fete şi trei băieţi. Eu şi încă o fată am fost lăsaţi în orfelinat”. povesteşte tânărul.

Încă de când a împlinit 18 ani, Laurenţiu a început să muncească A lucrat şi în producţie, dar cel mai mult a lucrat la curăţenie. La 23 de ani, tânărul a ieşit din sistem şi timp de un an a locuit într-o cameră pusă la dispoziţie de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret. Ulterior a locuit într-o casă protejată, iar în 2010 a reuşit să obţină un contract de închiriere pentru o locuinţă ANL pentru care a plătit în primii cinci ani 42 de lei lunar, iar apoi aproximativ 30 de lei. Din puţinii bani pe care i-a câştigat din curăţenie, având un salariu de cel mult 1.500 de lei, Laurenţi a reuşit să strângă leu cu leu 16.000 de lei, bani necesari avansului pentru cumpărarea locuinţei ANL în care locuieşte.

„Mi-am făcut un fel de CAR şi în fiecare lună mi se trăgea din salariu. Am mai depus bani şi am făcut o sumă foarte mare şi m-am dus şi am plătit avansul”, povsteşte Laurenţi, care va trebui să plătească pentru apartamentul cumpărat de la primărie 370 de lei lunar, în următorii 25 de ani. Tânărul este foarte fericit şi susţine că în cazul său autorităţile au fost un sprijin, găsind înţelegere şi deschidere atunci când a avut nevoie.



„Am avut uşa deschisă la Protecţia Copilului. Fiind la profesională, eu mi-am dorit să lucrez şi am fost sprijinit. Acum sunt angajat să fac curăţenie într-o clinică medicală. A contat foarte mult că cei de la Direcţie mi-au făcut o recomandare şi datorită recomandării de la Direcţie firma are încredere în mine. Am avut uşi deschise şi la Direcţie şi la Primărie. Mi s-a oferit foarte mult sprijin”, declară Laurenţiu, care are şi un sfat pentru tinerii instituţionalizaţi. „Să îşi chivernisească banii, să îşi pună banii de-o parte. Treptat, treptat să îşi facă economii”.