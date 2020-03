Exemplul de autoizolare dat de o tânără „fugită“ din Anglia de dorul familiei: „Nu-i pot vedea două săptămâni, dar măcar sunt mai aproape“

După declararea pandemiei de coronavirus, N.I., o tânără din Suceava stabilită în Anglia a revenit de urgenţă în ţară, de teamă că odată cu creşterea numărului de cazuri şi limitarea libertăţii de mişcare nu îşi va mai putea revedea prea curând familia. Tânăra a declarat că a venit în ţară în urmă cu două zile, aterizând la Iaşi.

„Am fost acasă de sărbători. Urma să revin în iunie. Din cauza situaţiei, am schimbat biletul pentru 28 martie, apoi pentru 22 martie. Duminică seara, văzând că situaţia e din ce în ce mai gravă, am căutat disperată să schimb din nou biletul şi nu am mai găsit pe Suceava. Am găsit doar pe Iaşi”, a declarat tânăra din Suceava.

N.I. a declarat că nu a decis să „fugă” din Anglia atât de teama coronavirusului, cât pentru a se asigura că poate să îşi revadă cât mai curând familia. „După părerea, mea Londra are un risc mai mare de răspândire. Lumea nu pare atât de speriată ca aici, dar cred că urmează să fie dezastru. Eu am venit de teamă că nu o să mai pot să îmi revăd familia prea curând. I-aş sfătui pe toţi cei care sunt departe de cei dragi să plece până nu este prea târziu. Deja mulţi vor să vină, dar nu mai au posibilitatea”, a declarat tânăra românca întoarsă din Anglia pentru „Adevărul”. N.I. a declarat că nu ştie ce se va întâmpla cu job-ul său din Anglia, dar „sincer nici nu mă interesează în momentul de faţă”.

Exemplu de autoizolare

Tânăra întoarsă din Anglia la Suceava a declarat că avionul cu care a venit luni în ţară de la Londra era pe jumătate gol, iar printre pasageri erau şi opt persoane venite la Iaşi din Italia prin Londra. „În timpul zborului, însoţitoarele de zbor ne-au dat să completăm nişte formulare cu datele personale, de unde venim, număr de telefon şi adresa completă unde vom locui timp de două săptămâni fără să ieşim din casă. În avion erau şi opt persoane care veneau din Italia. Unii au spus de unde vin, alţii nu. Câţiva dintre ei au încercat să meară în faţă, dar imediat au fost trimişi în spate. Poliţia de Frontieră avea o listă cu aceste persoane (n.r. venite din Italia). Am stat în aeroport în jur de două ore”, povesteşte tânăra din Suceava.

Românca întoarsă din Anglia a declarat că imediat după ce a ajuns în ţară s-a izolat, având posibilitatea să locuiască singură într-un apartament nelocuit. „Nu pot decât să îi mulţumesc bunului Dumnezeu că am reuşit să ajung acasă la cei dragi. Chiar dacă timp de două săptămâni nu îi voi vedea, măcar sunt aproape de ei”, a declarat tânăra întoarsă din Anglia în urmă cu două zile.