E-on scapă de acuzaţii în dosarul exploziei care a ucis o tânără. Compania a achitat în timpul anchetei daune de 150.000 de euro

O tânără de 21 de ani a murit, iar un tânăr de 16 ani a fost grav rănit în anul 2010, în urma unei explozii petrecute pe strada Cloşca, din Timişoara. Explozia s-a produs din cauza unor acumulări de gaze în casă, ca urmare a unor scurgeri de gaze din stradă. După şase ani de anchetă, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au trimis în judecată companiile Confort şi Aquatim, dar şi pe inginerul care răspundea de proiect şi dirigintele de şantier.

Practic, procurorii au ajuns la concluzia că scurgerea de gaze care a provocat explozia s-a produs din cauza lucrărilor la reţeaua de canalizare, cu ocazia cărora izolaţia conductei de gaz a fost afectată, provocând o coroziune a ţevii de gaz şi fisurarea ei. Judecătoria Timişoara a dispus, însă, achitarea pe linie a tuturor inculpaţilor din dosar, constatându-se că lucrările la reţeaua de canalizare au fost făcute la jumătate de metru de ţeava fisurată.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru „Adevărul” că în dosar a fost pusă sub acuzare şi compania Eon Gaz, care a scăpat de acuzaţii, deşi în timpul anchetei i-a achitat mamei fetei decedate despăgubiri de 150.000 de euro. Mama tinerei decedate a refuzat să comenteze înţelegerea făcută cu Eon Gaz. „Ce am făcut eu cu Eon, e treba mea. Nu am voie să spun”, a transmis mama tinerei.

Tatăl tânărului rănit în explozie, Pompiliu Ristin, confirmă că a fost chemat de Eon Gaz la negocieri, dar nu a acceptat oferta companiei. Înţelegerea dintre compania de gaz şi mama fetei decedate în urma exploziei este confirmată, însă, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, care a transmis, la solicitarea „Adevărul”, că „la data de 18.11.2013 a fost încheiat un contract de tranzacţie între A.D.A. (n.r. - mama victimei) şi SC E-on Distribuţie România, având ca obiect plata unei sume de bani de către E-on Distribuţie România SA cu titlul de despăgubiri morale pentru suferinţele pricinuite acesteia prin decesul fiicei sale“.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au mai arătat că la trei ani de la plata despăgubirilor de către E-on, faţă de companie s-a dispus clasarea pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

De ce a plătit E-on daunele fără să se considere responsabilă de explozie

La solicitarea „Adevărul”, E-on, devenit între timp Delgaz Grid, a transmis că „probatoriul administrat în cazul dosarului referitor la explozia de pe strada Cloşca din Timişoara nu a relevat existenţa vreunei culpe a companiei E.ON Gaz Distribuţie, actualmente Delgaz Grid, sau a angajaţilor companiei, organele de cercetare penală dispunând o soluţie definitivă de clasare a dosarului faţă de compania noastră şi totodată trimiterea în judecată a altor persoane fizice şi juridice”.

Compania de gaz a explicat care au fost, totuşi, motivele pentru care a achitat despăgubiri fără a se considera responsabilă de explozie. „Imediat după producerea exploziei (n.r. - după trei ani), din raţiuni umanitare şi indiferent de existenţa vreunei culpe, conducerea companiei noastre a decis să sprijine financiar familiile afectate, în special pentru acoperirea serviciilor medicale”, se arată în răspunsul E-on transmis la solicitarea „Adevărul”.