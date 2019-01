Efort, inteligenţă şi dedicare pentru a reda zâmbetul pe buze. "Fără nicio duritate, copiii arată a mici monştri. Părinţii au un şoc extraordinar"

Între malformaţiile faciale întâlnite la copii nou-născuţi se întâlnesc aşa-numitele „buză de iepure” sau „gură de lup”.

Pentru rezolvarea acestor probleme grave, la Timişoara, două spitale îşi unesc forţele: Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” şi Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Timişoara.

„În România, nu avem evidenţa malformaţiilor faciale. În India, o ţară pe care de multe ori o luăm în derâdere, spunem că e din lumea a treia, s-a putut face un asemenea screening. Ei au în jur de un milion de cazuri noi, în fiecare an, la o populaţie de 1,3 miliarde. Numai noi, la Timişoara, am avut, anul trecut, peste o sută de cazuri”, a declarat medicul chirurg Eduard Paraschivescu, de la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Timişoara, care operează aceste cazuri la Spitalul de Copii.

Medicul Paraschivescu s-a specializat în India, la Hyderabadla, unde se află unul dintre cele mai mari centre de chirurgie pentru malformaţiile feţei din lume.

Experienţă acumulată în India

Medicii timişoreni colaborează de multă vreme cu mari somităţi în domeniul chirurgiei esteticieni şi chirurgi cranio-maxilo-faciali din lume.

„În 2005, profesorul Hermann Seiler, unul din cele mai importante personalităţi din domeniu, a deci să mă trimită pe mine, pentru cinci luni, la una dintre cele mai mari centre de chirurgie ale malformaţiei feţei, în Hyderabad, India. Acolo se operează lunar în jur de 120 de cazuri. Noi, în România, din păcate, nu avem o şcoală de chirurgie a malformaţiilor, nu avem un centru destinat, în care se opereze preponderent aceste cazuri. Avem clinici de chirurgie maxilo, clinici de chirurgie pediatrică, clinici de chirugie platică, dar totul este dezorganizat. Din păcate România nu are şcoală pe domeniul meu. Noi am reprodus tehnici. Practic, fiecare a reprodus ce a învăţat în altă parte. Noi nu am dezvoltat nimic, am încercat să perfecţionăm ce am învăţat de la alţii. În India, m-am împrietenit cu directorul acestui centru, profesorul Gosla Reddy, care are o experienţă fantastică, cu peste 15.000 de cazuri operate. Am ajuns să merg an de an în India, pe câte o lună de zile, am făcut propria mea sală de operaţie, iar la un moment dat, omul m-a întrebat: <Ai operat peste o mie de cazuri, ai fost în Africa, în Niger, ai înfiinţat un centru acolo... De ce nu faci şi la tine treaba asta?>. I-am explicat că poziţia mea nu este corespunzătoare, iar el a zis că nu există aşa ceva. Cu sprijinul profesorului Boia, am reuşit să organizăm la Timişoara prima conferinţă pe tema malformaţiei feţei, iar acesta a fost ocazia pentru a-l invita la noi pe profesorul Gosta Reddy. Asta s-a întâmplat în 2014. Atunci, 15 copii au fost operaţi de profesorii străini”, a povestit Eduard Paraschivescu.

Profesorul Hermann Seiler şi Eduard Paraschivescu



Cei mai mari specialişti au venit la Timişoara

Profesorul Gosta Reddy a discutat atunci, la conferinţa de acum cinci ani, cu directorii spitalelor din Timişoara, pentru deschiderea unui centru de chirurgie pentru malformaţii la copii.

În 2017, s-a organizat a doua ediţie a Conferinţei, tot la Timişoara, unde au venit 11 nume mari, cei mai mari specialişti în domeniu, de pe tot globul.

„A fost o întâlnire extraordinară. Au venit să ne susţină. A fost un schimb de experienţă incredibilă. La această a doua venire a profesorului Gosta s-a semnat practic decizia de a se înfiinţa acest centru. Până în urmă cu zece ani, noi puteam opera aceşti copii, la clinica noastră, care aparţine de Spitalul Municipal. Legea s-a schimbat, s-au schimbat vremurile, s-a decis la nivel de minister că noi suntem spital de adulţi şi, în mod firesc, copiii sunt în siguranţă la Spitalul de Copii”, a mai spus Paraschivescu.

Medicii de la Maxilo operează la Spitalul de Copii

S-a semnat un protocol între Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" şi Spitalul Muncipal, de care aparţine Clinica de Chirurgie Orto-Maxilo-Facială, pentru ca operaţiile la copii care se nasc cu malformaţii la nivelul feţei să se desfăşoare la secţie Chirurgie Pediatriacă a Spitalului de Copii.

„La urgenţe, se deplasează acolo medicul chirurg de la Maxilo-Facială, împreună cu colegii pediatri rezolvă cazul. Pe linia chirurgiei malformaţiei feţei, nefiind cazuri de urgenţă, eu mă deplasez de câte ori sunt cazuri, pentru a rezolva problemele. Avem o echipă coordonată de profesorul Boia. Este o colaborare eficientă între cele două instituţii, care au conduceri total diferite. Aici nu vorbim de interesul personal, ci de interesul copiilor. Pe mine nu mă va opri nimeni să mă duc să ajut un coleg. Ţara asta chiar are nevoie de muncă în echipă”, a declarat medicul Paraschivescu.





„Şocul este foarte mare”

Malformaţiile cu care se nasc copii sunt, uneori, şocante, spune chirurgul timişorean.

„Malformaţiile maxilo-cranio-faciale sunt împărţite pe trei categorii mari. Avem malformaţiile de tip vascular, gen hemagioane, limfangiane etc., care pot lua forme monstruoase, efectiv pun viaţa în pericol. Există categoria teratoamelor, care sunt practic nişte tumori care se dezvoltă încă în viaţa intrauterină. Sunt identificabile intrauterin, dar la naştere sunt mult mai grave. Şocul este foarte mare. În a treia categorie sunt acele despicături congenitale, cum este „buză de iepure”, „gură de lup” sau despicături labio-palatine. Pe scurt, e vorba de lipsa de fuziune. Capul nostru se formează din nişte muguri, toate organele pereche se unesc pe mijloc. În anumite circumstanţe, deficite vitaminice, traumatisme în timpul vieţii intrauterine, boli, anumite afecţiuni, linie genetică – pentru că este o boală cu transmitere genetică, malnutriţia, toate astea sunt implicate în lipsa de fuziune a acestor muguri. Sunt forme uşoare, gen mici crescături la nivelul buzei sau despicături foarte mici la nivelul cerului gurii, până la forme grave, bilaterale, deformante. Copiii, fără nicio duritate, arată a mici monştri. Părinţii au un şoc extraordinar”, a explicat Emanuel Paraschivescu.

„Până nu se stabilizează creşterea, nu poţi să obţii un rezultat final”

La câteva luni de la naştere, bebeluşii care se nasc cu malformaţii urmează să fie operaţi, însă viaţa lor nu va fi uşoară.

„Aceşti copii, imediat după naştere au probleme, nu pot respira, nu se pot alimenta, prezintă infecţii repetate, câştigă greu în ce priveşte masa corporală, pentru că se alimenetază greu. Sunt alimentaţi cu dispozitive speciale. Standarul internaţional este bine definit. Se poate face operaţie la buză după trei luni de la naştere, iar nouă luni cerul gurii. Urmând ca apoi să se facă intervenţiile corectoare. Pe la cinci-şapte ani se face grefarea osoasă la nivelul gingiei, se ia os din şold. Se mai fac corecţii la nas, la 14-15 ani, iar dacă este nevoie, la 18 ani se intervine la nivelul maxilarului, pentru că rezultă de cele mai multe ori o întârziere de dezvoltare a maxilarului, apar deformaţii. Noi încercăm pe cât posibil să facem <restitutio ad integrum>, în cazurile uşoare e relativ simplu. Aici nu e vorba de o cicatrice. Sunt tulburări mari, sunt dezechilibre de creştere, obţii un rezultat frumos la vârsta de trei luni, dar constaţi că pe măsură ce creşte copilul, partea pe care tu ai operat-o rămâne în urmă. Şi se va continua cu acest model de creştere. Până nu se stabilizează creşterea, nu poţi să obţii un rezultat final”, a explicat Eduard Paraschivescu.

Ajutor din partea cluburilor Rotary

În acest moment, la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" exită o dotare standard, există echipamente bune, dar nu sunt specializate pe patologia malformaţiei feţei. Această patologie este extrem de delicată, necesită aparatură extrem de precizie, de fineţe, instrumente miniaturale.





Cazuistica prezentată şi disponibilitatea de a acţiona coordonat au făcut ca, pentru prima dată, toate cluburile Rotary din Timişoara să colaboreze pentru realizarea unui proiect prin care se doreşte stângerea a 150.000 de euro, pentru dotarea centrului de operaţii de malformaţii ale feţei, de la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara.

„Ideea este extraordinară, aşa că toate cluburile şi-au unit forţele. Interesul nostru este să ajutăm această echipă minunată de medici, de profesionişti. Finalul este copilul. Am demarat acţiunea în 2017, la Congresul de Maxilo de la Timişoara. Am continuat, anul trecut, cu un concert caritabil, când am adunat o sumă de bani pentru echipamente uzuale pentru medici. Urmează ca la balul din 23 februarie, să adunăm banii pentru finalizarea proiectului, ce presupune dotarea unei săli de operaţii cu echipamente de ultimă generaţie. Toate cluburile din Timişoara sunt alături, şi-au anunţat inteţia şi cei de la Lugoj şi Buziaş. Avem partener un club din Austria, care vin şi ei la bal”, a declarat Marina Radu, reprezentanta clubului Timişoara Ripensis, care a promovat proiectul „Dăruieşte un zâmbet”.